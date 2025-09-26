Cuánto cobra un electricista en Nueva York en octubre de 2025
Los salarios varían según la experiencia, el tipo de empleo y la ciudad del estado en la que se trabaje
Al momento de ganarse la vida, trabajar como electricista en Estados Unidos puede ser una opción. En Nueva York se pueden cobrar sueldos iniciales competitivos y hasta salarios que superen la media nacional, de acuerdo con la experiencia, el tipo de empleo y la certificación.
Salario promedio de un electricista en Nueva York
En Nueva York, los salarios de un electricista están en una media entre los US$30 y los US$50 la hora.
El gobierno estatal establece tarifas mínimas obligatorias para contratos públicos para electricistas. Las últimas cifras oficiales para próximos contratos comenzaron a regir el 1° de julio de 2025 y son de:
- Electricista en proyectos de hasta US$250 mil al año: US$47,50 por hora
- En proyectos de un contrato, el sueldo puede superar los US$250 mil anuales: cobran US$51,50 por hora
- En trabajos de mantenimiento eléctrico: cobran US$49,79 por hora.
Sin embargo, aquellos trabajadores que ofrecen sus servicios en el mercado privado o de manera general puede percibir sueldos entre los US$16,83 y los US$51,55 por hora, según se indica en el sitio de empleos ZipRecruiter. Es decir, que cobran en promedio alrededor de US$32,29 la hora.
Las mejores 10 ciudades de Nueva York para electricistas
Desde sitio ZipRecruiter analizaron las diferentes ofertas laborales del estado y determinaron cuáles son las diez ciudades en las que los electricistas cobran un salario típico que supera el promedio en Nueva York. Estas son:
- Hunter: con un salario anual de US$70.529 y de US$33,91 la hora
- Cooperstown: sueldo anual de US$68.451 y US$32,91 la hora
- Manorville: US$68.307 anuales y US$32,84 por hora
- Ciudad de Nueva York: US$68,022 anuales y US$32,70 por hora
- Port Chester: salario anual de US$68.015 y US$32,70 por hora
- Calverton: US$67.899 anuales y US$32,64 por hora
- Chatham: sueldo anual US$67.885 y US$32.64 por hora
- Manhattan: salario anual de US$67.753 y US$32,57 la hora
- Hilton: US$67.678 anuales y US$32,54 por hora
- Southampton: salario anual de US$67.611 y US$32,51 la hora
Cómo certificarse para trabajar de electricista en Nueva York
En Nueva York, para ejercer el trabajo de electricista se necesita de una licencia estatal. Sin embargo, hay determinadas ciudades y condados que pueden requerir algún tipo de certificación adicional en función de normas específicas locales.
De acuerdo con el gobierno estatal, los aspirantes a obtener la licencia deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener al menos 21 años de edad
- Ser capaz de leer y escribir en inglés
- Tener un buen carácter moral
- Acumular 7,5 años de experiencia práctica (o su equivalente) en instalación, alteración o reparación de cableado y equipos eléctricos, con un mínimo de 10.500 horas de trabajo bajo supervisión.
- Cumplir alguno de los criterios alternativos relacionados con estudios técnicos, ingeniería o programas de formación profesional, los cuales permiten descontar parte del requisito de experiencia.
- Aprobar un examen escrito y otro práctico (presentando las solicitudes correspondientes con sus tarifas).
- Pasar una investigación de antecedentes y demostrar que cumple con requisitos administrativos anteriormente mencionados.
- Ser ciudadano o tener residencia en Estados Unidos que le permitan trabajar legalmente.
