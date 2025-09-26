Cuánto cobra un electricista en Nueva York en octubre de 2025

Al momento de ganarse la vida, trabajar como electricista en Estados Unidos puede ser una opción. En Nueva York se pueden cobrar sueldos iniciales competitivos y hasta salarios que superen la media nacional, de acuerdo con la experiencia, el tipo de empleo y la certificación.

Salario promedio de un electricista en Nueva York

En Nueva York, los salarios de un electricista están en una media entre los US$30 y los US$50 la hora.

El salario promedio de un electricista en Nueva York se encuentra entre los US$30 y los US$50 por hora Freepik

El gobierno estatal establece tarifas mínimas obligatorias para contratos públicos para electricistas. Las últimas cifras oficiales para próximos contratos comenzaron a regir el 1° de julio de 2025 y son de:

Electricista en proyectos de hasta US$250 mil al año: US$47,50 por hora

En proyectos de un contrato, el sueldo puede superar los US$250 mil anuales: cobran US$51,50 por hora

En trabajos de mantenimiento eléctrico: cobran US$49,79 por hora.

Sin embargo, aquellos trabajadores que ofrecen sus servicios en el mercado privado o de manera general puede percibir sueldos entre los US$16,83 y los US$51,55 por hora, según se indica en el sitio de empleos ZipRecruiter. Es decir, que cobran en promedio alrededor de US$32,29 la hora.

Las mejores 10 ciudades de Nueva York para electricistas

Desde sitio ZipRecruiter analizaron las diferentes ofertas laborales del estado y determinaron cuáles son las diez ciudades en las que los electricistas cobran un salario típico que supera el promedio en Nueva York. Estas son:

Hunter : con un salario anual de US$70.529 y de US$33,91 la hora

: con un salario anual de US$70.529 y de Cooperstown : sueldo anual de US$68.451 y US$32,91 la hora

: sueldo anual de US$68.451 y Manorville : US$68.307 anuales y US$32,84 por hora

: US$68.307 anuales y Ciudad de Nueva York: US$68,022 anuales y US$32,70 por hora

US$68,022 anuales y Port Chester : salario anual de US$68.015 y US$32,70 por hora

: salario anual de US$68.015 y Calverton : US$67.899 anuales y US$32,64 por hora

: US$67.899 anuales y US$32,64 por hora Chatham : sueldo anual US$67.885 y US$32.64 por hora

: sueldo anual US$67.885 y Manhattan : salario anual de US$67.753 y US$32,57 la hora

: salario anual de US$67.753 y Hilton : US$67.678 anuales y US$32,54 por hora

: US$67.678 anuales y Southampton: salario anual de US$67.611 y US$32,51 la hora

Entre las mejores ciudades para trabajar como electricista en Nueva York se encuentran Hunter, Cooperstown, Manorville y NYC Pexels

Cómo certificarse para trabajar de electricista en Nueva York

En Nueva York, para ejercer el trabajo de electricista se necesita de una licencia estatal. Sin embargo, hay determinadas ciudades y condados que pueden requerir algún tipo de certificación adicional en función de normas específicas locales.

Las personas que busquen obtener su licencia de electricista en Nueva York deben cumplir diferentes requisitos Freepik

De acuerdo con el gobierno estatal, los aspirantes a obtener la licencia deben cumplir con los siguientes requisitos: