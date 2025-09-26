LA NACION

Cuánto cobra un electricista en Nueva York en octubre de 2025

Los salarios varían según la experiencia, el tipo de empleo y la ciudad del estado en la que se trabaje

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
En Nueva York los salarios de los electricistas varían de acuerdo a la experiencia, el tipo de empleo y la ciudad del estado en la que se trabaje
En Nueva York los salarios de los electricistas varían de acuerdo a la experiencia, el tipo de empleo y la ciudad del estado en la que se trabajeUnsplash

Al momento de ganarse la vida, trabajar como electricista en Estados Unidos puede ser una opción. En Nueva York se pueden cobrar sueldos iniciales competitivos y hasta salarios que superen la media nacional, de acuerdo con la experiencia, el tipo de empleo y la certificación.

Salario promedio de un electricista en Nueva York

En Nueva York, los salarios de un electricista están en una media entre los US$30 y los US$50 la hora.

El salario promedio de un electricista en Nueva York se encuentra entre los US$30 y los US$50 por hora
El salario promedio de un electricista en Nueva York se encuentra entre los US$30 y los US$50 por horaFreepik

El gobierno estatal establece tarifas mínimas obligatorias para contratos públicos para electricistas. Las últimas cifras oficiales para próximos contratos comenzaron a regir el 1° de julio de 2025 y son de:

  • Electricista en proyectos de hasta US$250 mil al año: US$47,50 por hora
  • En proyectos de un contrato, el sueldo puede superar los US$250 mil anuales: cobran US$51,50 por hora
  • En trabajos de mantenimiento eléctrico: cobran US$49,79 por hora.

Sin embargo, aquellos trabajadores que ofrecen sus servicios en el mercado privado o de manera general puede percibir sueldos entre los US$16,83 y los US$51,55 por hora, según se indica en el sitio de empleos ZipRecruiter. Es decir, que cobran en promedio alrededor de US$32,29 la hora.

Las mejores 10 ciudades de Nueva York para electricistas

Desde sitio ZipRecruiter analizaron las diferentes ofertas laborales del estado y determinaron cuáles son las diez ciudades en las que los electricistas cobran un salario típico que supera el promedio en Nueva York. Estas son:

  • Hunter: con un salario anual de US$70.529 y de US$33,91 la hora
  • Cooperstown: sueldo anual de US$68.451 y US$32,91 la hora
  • Manorville: US$68.307 anuales y US$32,84 por hora
  • Ciudad de Nueva York: US$68,022 anuales y US$32,70 por hora
  • Port Chester: salario anual de US$68.015 y US$32,70 por hora
  • Calverton: US$67.899 anuales y US$32,64 por hora
  • Chatham: sueldo anual US$67.885 y US$32.64 por hora
  • Manhattan: salario anual de US$67.753 y US$32,57 la hora
  • Hilton: US$67.678 anuales y US$32,54 por hora
  • Southampton: salario anual de US$67.611 y US$32,51 la hora
Entre las mejores ciudades para trabajar como electricista en Nueva York se encuentran Hunter, Cooperstown, Manorville y NYC
Entre las mejores ciudades para trabajar como electricista en Nueva York se encuentran Hunter, Cooperstown, Manorville y NYC Pexels

Cómo certificarse para trabajar de electricista en Nueva York

En Nueva York, para ejercer el trabajo de electricista se necesita de una licencia estatal. Sin embargo, hay determinadas ciudades y condados que pueden requerir algún tipo de certificación adicional en función de normas específicas locales.

Las personas que busquen obtener su licencia de electricista en Nueva York deben cumplir diferentes requisitos
Las personas que busquen obtener su licencia de electricista en Nueva York deben cumplir diferentes requisitosFreepik

De acuerdo con el gobierno estatal, los aspirantes a obtener la licencia deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener al menos 21 años de edad
  • Ser capaz de leer y escribir en inglés
  • Tener un buen carácter moral
  • Acumular 7,5 años de experiencia práctica (o su equivalente) en instalación, alteración o reparación de cableado y equipos eléctricos, con un mínimo de 10.500 horas de trabajo bajo supervisión.
  • Cumplir alguno de los criterios alternativos relacionados con estudios técnicos, ingeniería o programas de formación profesional, los cuales permiten descontar parte del requisito de experiencia.
  • Aprobar un examen escrito y otro práctico (presentando las solicitudes correspondientes con sus tarifas).
  • Pasar una investigación de antecedentes y demostrar que cumple con requisitos administrativos anteriormente mencionados.
  • Ser ciudadano o tener residencia en Estados Unidos que le permitan trabajar legalmente.
LA NACION
Más leídas
  1. Es heredera de un grande, recibió amenazas y vuelve a probarse con un clásico universal
    1

    Es heredera de un grande, recibió amenazas de muerte y vuelve a probarse con un clásico del teatro universal

  2. El Gobierno aprobó un nuevo proyecto RIGI
    2

    El Gobierno aprobó un nuevo proyecto RIGI: una minera invertirá US$2700 millones en San Juan

  3. Rescató un almacén de 1952 y lo convirtió en uno de los hits de Palermo
    3

    Rescató un almacén de 1952 y lo convirtió en uno de los hits de Palermo

  4. El juez rechazó el pedido para anular la causa de las supuestas coimas en el área de Discapacidad
    4

    El juez rechazó el pedido para anular la causa de las supuestas coimas en la compra de remedios para discapacitados

Cargando banners ...