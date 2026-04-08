Dejaron de multar a propietarios por no compostar y el programa colapsó: volvieron las sanciones en NYC

Como parte de una política del gobierno de la ciudad de Nueva York, durante un tiempo se emitieron multas a los propietarios por no compostar. Como resultado, los niveles de cumplimiento aumentaron, según datos oficiales. Sin embargo, tras la suspensión de esas sanciones, los niveles volvieron a caer. Por eso, el alcalde Zohran Mamdani restableció las sanciones económicas.

El programa de compost de NYC mejoró con la aplicación de multas, pero se abandonaron las sanciones

La política más estricta comenzó en abril de 2025, cuando el gobierno del entonces alcalde Eric Adams aplicó multas por incumplimiento de las normas de compost en las propiedades.

Eric Adams, exalcalde de NYC Seth Wenig - AP

De acuerdo con Gothamist, la aplicación de sanciones alcanzó un promedio de 237 multas diarias. A partir de este enfoque, la cantidad de compost se triplicó.

Sin embargo, semanas después se optó por un cambio. Luego de alcanzar esos números, la administración Adams decidió flexibilizar la aplicación de multas y destinar recursos a otras áreas de gobierno en la Gran Manzana.

A partir de que se disminuyó la exigencia de las sanciones y se dio más libertad a los propietarios neoyorquinos, la recolección de compost cayó un 43%, según la Independent Budget Office.

La entrega de compost en Nueva York cayó marcadamente luego de que se redujeron las multas X (@nycgov)

Mamdani retomó las multas por no compostar en Nueva York

Ante este contexto, el gobierno del nuevo alcalde de la Gran Manzana decidió retomar las sanciones económicas.

De acuerdo con The New York Times, la política de retomar la estricta aplicación de multas ya se instauró desde que Mamdani asumió en enero de 2026. Bajo la nueva administración, las sanciones pueden variar entre 25 y 300 dólares.

Para determinar el monto, se evalúan cuestiones como el tamaño del edificio y la reincidencia. El alcalde remarcó en su momento que los castigos están dirigidos a los dueños de las propiedades y no a los inquilinos.

De cualquier manera, durante los primeros meses de 2026 no se observó una mejora en las cifras.

A pesar de que volvieron las sanciones, las cifras de cumplimiento se mantienen bajas, informó el medio citado.

La campaña de Mamdani para incentivar el compost en Nueva York

Como parte de los esfuerzos para que vuelvan a subir los niveles, además de las sanciones económicas se impulsaron campañas de concientización.

La mascota de Nueva York para incentivar el compost

En ese sentido, el Departamento de Saneamiento relanzó una iniciativa con una mascota llamada “Scrappy”.

Mediante el personaje, que representa a un contenedor de compost, se busca educar a los ciudadanos sobre la importancia de esta práctica, especialmente en edificios de departamentos.