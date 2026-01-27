Las trampas que dejó Eric Adams en NYC para dificultar el mandato de Zohran Mamdani

La transición de poder en la ciudad de Nueva York quedó marcada por una serie de acciones tomadas por Eric Adams antes de abandonar el cargo. Según un informe reciente, en las semanas y horas finales de su gestión, el exdemócrata tomó determinadas medidas que tienen impacto directo sobre la agenda del nuevo alcalde, Zohran Mamdani.

Las decisiones de Eric Adams que condicionan la gestión de Zohran Mamdani

De acuerdo con un análisis de Politico, Adams estableció un conjunto de medidas como mecanismos diseñados para limitar el margen de maniobra de la nueva administración.

En lugar de una transición ordenada, el cierre de su mandato estuvo acompañado por nombramientos, órdenes ejecutivas y cambios normativos que siguen vigentes y que requieren procesos complejos para ser revertidos.

Horas antes de dejar el cargo el 31 de diciembre, Adams estableció una Comisión de Revisión de la Carta, compuesta mayoritariamente por leales a él Associated Press

La medida de mayor alcance fue la creación de una Comisión de Revisión de la Carta de la ciudad de Nueva York, establecida pocas horas antes de que Adams dejara el cargo el 31 de diciembre. La comisión quedó integrada mayoritariamente por personas vinculadas a su administración y cuenta con un marco legal que dificulta su disolución inmediata.

“Esta comisión de revisión puede proponer un conjunto amplio de enmiendas que, en esencia, ‘reforman’ la Carta en su totalidad, o puede centrar sus propuestas en áreas específicas”, según se detalla en el sitio web oficial.

La medida tiene la facultad de analizar posibles cambios estructurales en el funcionamiento del gobierno municipal. En este caso, el mandato incluye el estudio de un sistema de elecciones no partidistas o primarias abiertas, un modelo que permitiría que los dos candidatos más votados avancen a la instancia general sin importar su afiliación política.

“La Comisión de Revisión de la Carta es otra estrategia de la administración Adams para eludir la voz de los neoyorquinos que eligieron a Zohran Mamdani como alcalde”, dijo la portavoz del actual mandatario municipal, Dora Pekec, a Politico. “Seguiremos analizando todas las opciones disponibles”, aseguró.

El caso Elizabeth Street Garden y su impacto en la política de vivienda

Otra decisión relevante fue la designación formal del Elizabeth Street Garden como parque permanente. El terreno había sido señalado por Mamdani durante la campaña como un posible sitio para el desarrollo de viviendas asequibles destinadas a personas mayores.

Con esta reclasificación, cualquier intento de modificar el uso del suelo requeriría ahora la aprobación de la Legislatura estatal, un proceso largo y políticamente complejo.

En una de sus últimas acciones, Eric Adams designo al Jardín de la Calle Elizabeth como un parque público para evitar que la nueva administración construya viviendas asequibles Imagen compuesta

“No sorprende que esté utilizando sus últimas semanas y meses para consolidar un legado de disfunción e inconsistencia”, declaró Mamdani el 13 de noviembre de 2025 a los medios. En esa misma línea, consideró que la medida forma parte de una estrategia destinada a condicionar las prioridades de la nueva gestión.

El caso se suma a otros puntos de fricción en materia habitacional, donde las decisiones del gobierno saliente condicionan la implementación de nuevas políticas sin necesidad de revertir normas existentes, sino mediante cambios administrativos con respaldo legal.

Cómo los nombramientos de Adams afectan los alquileres regulados

En el área de regulación de alquileres, Adams realizó nombramientos en la Junta de Directrices de Alquiler (Rent Guidelines Board), el organismo encargado de definir los ajustes anuales en los alquileres de viviendas con renta estabilizada.

Los designados respondían a posiciones cercanas al sector inmobiliario, lo que habría asegurado una mayoría contraria a una congelación de alquileres, una de las propuestas centrales de Mamdani. Aunque posteriormente algunos de estos integrantes renunciaron, la estrategia inicial buscaba limitar la posibilidad de aplicar esa política de manera inmediata, según New York Post.

La composición de la junta es clave, ya que sus resoluciones impactan directamente sobre millones de inquilinos en la ciudad y no dependen de una votación legislativa directa.

“Todo esto representa un cambio drástico con respecto a lo que hemos visto en las recientes transiciones de alcaldes”, aseguró Grace Rauh, directora ejecutiva de Citizens Union, una organización de rendición de cuentas del gobierno, a Politico. “Nos han preocupado las medidas oficiales que tomó, especialmente la creación de una comisión que se burla de todo el proceso de revisión de los estatutos de la ciudad”, agregó.

Policía, prensa y decretos: los últimos movimientos de Eric Adams

En materia de seguridad y control institucional, Adams nombró a Pat Smith, una figura con respaldo de los sindicatos policiales, como titular de la Junta Civil de Revisión de Quejas contra la Policía (CCRB, por sus siglas en inglés). Este organismo tiene la función de investigar denuncias de mala conducta del Departamento de Policía de Nueva York.

El nombramiento generó cuestionamientos por parte de sectores que consideran que reduce la independencia del organismo. La designación se realizó antes del cambio de gobierno, lo que impide al nuevo alcalde reemplazar de inmediato a su conducción.

En paralelo, la administración saliente impulsó modificaciones a las normas de acreditación de prensa. Las nuevas reglas permiten negar credenciales a periodistas con arrestos abiertos o antecedentes penales, una disposición que afecta especialmente a comunicadores independientes que cubren protestas y movilizaciones.

Las dos órdenes de Adams, ya dadas de baja en la administración Mamdani, estaban destinadas a combatir el antisemitismo Mary Altaffer - AP

Adams también firmó órdenes ejecutivas vinculadas a Israel y al antisemitismo. Entre ellas se incluye la prohibición de que agencias municipales participen en boicots contra ese país y la adopción de definiciones amplias sobre antisemitismo.

“Todas las medidas, incluidas las órdenes ejecutivas, se tomaron abiertamente, con revisión legal y en respuesta a las necesidades políticas reales de la ciudad”, aseguró el portavoz de Eric Adams, Todd Shapiro, a Politico. “Si una futura administración, incluido Zohran Mamdani, decide deshacer acciones ejecutivas anteriores, esa es su prerrogativa”, agregó.

En su primer día como jefe municipal, Mamdani firmó un decreto para revocar todas las órdenes que emitió el exalcalde Eric Adams, incluidas las dos que habían sido interpretadas como gestos de apoyo a Israel. Debido a esta decisión, el mandatario recibió críticas y lo acusaron de antisemitismo.