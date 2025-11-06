Dónde encontrar departamentos en renta baratos en Nueva York y cómo aplicar al programa oficial de alquileres

Nueva York es una de las ciudades más codiciadas para vivir en Estados Unidos y en todo el mundo. En este contexto, el Gobierno local cuenta con un programa que ayuda a los interesados a encontrar alquileres baratos, el NYC Housing Connect.

Nueva York ayuda a inquilinos a encontrar rentas accesibles

Los interesados deben saber que NYC Housing Connect funciona como un portal en donde los usuarios deben registrarse para poder acceder a ofertas inmobiliarias.

Nueva York cuenta con un portal especial para buscar alquileres accesibles

“La ciudad de Nueva York está comprometida con el principio de inclusión en todos sus vecindarios, lo que incluye apoyar a los neoyorquinos para que residan en los lugares de su elección, independientemente de su barrio de origen y del barrio al que deseen mudarse”, indica el comunicado oficial del Gobierno local.

Las características del programa de Nueva York para encontrar rentas accesibles

Quienes buscan viviendas de alquiler en la Gran Manzana, deben saber que a través del programa gubernamental pueden encontrar:

Más opciones de vivienda asequible: además de los nuevos alquileres, también hay oportunidades para comprar una casa propia y volver a aplicar por viviendas adjudicadas en sorteos anteriores.

además de los nuevos alquileres, también hay oportunidades para comprar una casa propia y volver a aplicar por viviendas adjudicadas en sorteos anteriores. Búsqueda personalizada: es posible filtrar las opciones directamente en el sitio web según distrito, ingresos, tamaño del hogar y otros criterios.

es posible filtrar las opciones directamente en el sitio web según distrito, ingresos, tamaño del hogar y otros criterios. Solicitud más simple: ayuda a calcular los ingresos con precisión y a conocer con anticipación los beneficios a los que se puede acceder.

ayuda a calcular los ingresos con precisión y a conocer con anticipación los beneficios a los que se puede acceder. Selección más ágil: es posible enviar documentos en forma electrónica, recibir alertas en tiempo real sobre fechas clave y avanzar más rápido en el proceso.

es posible enviar documentos en forma electrónica, recibir alertas en tiempo real sobre fechas clave y avanzar más rápido en el proceso. Diseño adaptado a dispositivos móviles: permite realizar la solicitud fácilmente desde un teléfono inteligente.

Nueva York registra una suba del valor de los alquileres Foto de ben o'bro en Unsplash

Alquileres más caros: la situación inmobiliaria en Nueva York

El programa NYC Housing Connect es de especial relevancia en un contexto en donde los precios de los alquileres en la ciudad de Nueva York están en aumento.

De acuerdo a un informe de Realtor, para el segundo trimestre de 2025, la renta mediana solicitada en toda la ciudad fue de US$3491 al mes, lo que supone un aumento del 3,7% interanual.

El portal NYC Housing Connect facilita el acceso a la vivienda en la ciudad Foto de Jakub Żerdzicki en Unsplash

Mientras que otro reporte, en este caso de Nasdaq, destacó que en el tercer trimestre de este año registró una suba del 5,4%, con un alquiler medio de US$3599.

Problemas que hacen subir los precios de los alquileres en la Gran Manzana

Otro de los inconvenientes del mercado inmobiliario de Nueva York es la poca oferta de viviendas para alquilar. Un reporte de AMNY detalló que este escenario ejerce presión al alza sobre los precios.

Por ejemplo, en febrero de 2024 el número de unidades en oferta cayó un 2,9% interanual, lo que consolidó una tendencia de baja disponibilidad que comenzó tras la pandemia.

Los alquileres en Nueva York experimentan aumentos de precios X (@NYMag)

Este escenario genera una fuerte competencia entre los inquilinos, que muchas veces deben tomar decisiones apresuradas o pagar por encima del precio inicial para asegurar una vivienda.

Esto, combinado con una suba en la demanda de unidades pequeñas, de hasta dos dormitorios, que son los que concentran el mayor público interesado, hace que las unidades en alquiler aumenten.