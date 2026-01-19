Dónde está el camión del Consulado de México hoy en Nueva York: pasaporte, INE y otros trámites sin turno

El Consulado General de México en Nueva York confirmó que continuará con las jornadas sobre ruedas durante los próximos días de enero de 2026, además de dar a conocer las sedes, fechas y horarios en los que estarán disponibles algunos trámites sin necesidad de que los interesados obtengan una cita previa.

Dónde está el camión del Consulado de México en Nueva York

Los servicios del Consulado de México en Nueva York se acercan a sus connacionales durante las próximas semanas de enero de 2026, con atención en diferentes ubicaciones, de acuerdo con el consulado mexicano.

El Consulado sobre ruedas de México en Nueva York estará activo durante las últimas dos semanas del mes (Facebook/Consulado General de México en Nueva York)

Las zonas, fechas y horarios para tramitar pasaportes, matrículas, credenciales para votar o INE, y registros de nacimiento sin previa cita son:

La semana del 20 al 24 de enero en Bronx de 9.00 a 13.30 hs en Coalición Mexicana (371 E 150th St, Bronx, NY 10455).

de 9.00 a 13.30 hs en Coalición Mexicana (371 E 150th St, Bronx, NY 10455). Del 20 al 24 de enero en Brooklyn de 9.00 a 13.30 hs en Multi-Ethnic Alliance of New York (5606 5th Ave, Brooklyn, NY 11220).

de 9.00 a 13.30 hs en Multi-Ethnic Alliance of New York (5606 5th Ave, Brooklyn, NY 11220). La semana del 27 al 31 de enero en Yonkers de 9.00 a 13.30 hs en Riverfront Library (1 Larkin Center, Yonkers, NY 10701).

de 9.00 a 13.30 hs en Riverfront Library (1 Larkin Center, Yonkers, NY 10701). Del 27 al 31 de enero en Mamaroneck de 9.00 a 13.30 hs en Mamaroneck Public Library District (136 Prospect Ave, Mamaroneck, NY 10543).

El consulado sobre ruedas aclara en su sitio web que solo los trámites de registro de nacimiento requieren de cita previa, la cual se puede obtener a través del número gratuito MiConsulado +1 (424) 309 0009 o bien a través de su portal de internet de citas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, por sus siglas en español).

Requisitos y costos del trámite de pasaporte mexicano en NY

Los requisitos para tramitar el pasaporte mexicano en Nueva York y en cualquier otro consulado de México en Estados Unidos, de acuerdo con el gobierno, son:

Los requisitos para tramitar el pasaporte mexicano en Nueva York pueden cambiar, según la edad del interesado y si es primera vez o renovación de la expedición del documento (ARCHIVO-Gobierno de México)

Acreditar la nacionalidad mexicana con documentos como acta de nacimiento, carta de naturalización, matrícula consular, entre otros.

Presentar una identificación oficial vigente en original, como la credencial para votar INE.

En casos de renovación se deberá presentar el pasaporte original a renovar.

Para los trámites de menores de edad se deberá presentar la identificación de la persona que ejerza la patria potestad o tutela, así como el formulario de su autorización.

Una vez completados los requisitos previos, se debe cubrir el pago de la expedición del pasaporte, que dependerá del tiempo de vigencia que se elija:

1 año: solo se expide a menores de 3 años de edad y su costo es de US$44.

3 años: US$101.

6 años: US$137.

10 años: no aplica para trabajadores agrícolas y su costo es de US$209.

Las personas con discapacidad y mayores de 60 años tendrán un descuento del 50% en todos los trámites. El pago del servicio deberá realizarse directamente en las oficinas consulares.

La SRE aclara que la entrega del documento se realiza el mismo día de la cita, una vez que el interesado haya cumplido con los requisitos correspondientes.

Cómo se tramita el INE en La Gran Manzana

La credencial para votar INE también puede tramitarse en las oficinas consulares o en los consulados sobre ruedas en Nueva York. De acuerdo con la SRE, los requisitos para obtenerla son:

La credencial para votar INE se puede tramitar en EE.UU. de forma gratuita (Central Electoral INE MX)

Documento que acredite la nacionalidad.

Identificación vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio dentro de Estados Unidos.

El Consulado de México en Estados Unidos aclara que este trámite es gratuito, y que tras cumplir con los requisitos, la persona deberá esperar en su domicilio la entrega personal de su credencial.

Por motivos de seguridad, esta solo podrá ser entregada al dueño, quien también deberá identificarse al momento de recibirla y llamar al número escrito en el sobre para validarla y confirmar que está en su poder.