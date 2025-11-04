Cuándo asume el nuevo alcalde de Nueva York: la fecha exacta en la que Eric Adams se despide de su cargo
La administración actual llegará a su fin en 2026, cuando se produzca el traspaso de mando al ganador de los comicios celebrados el 4 de noviembre de 2025
- 4 minutos de lectura'
Eric Adams completará su período al frente de la administración de la ciudad de Nueva York el 1° de enero de 2026, cuatro después de haber tomado posesión del cargo. Ese día, deberá hacer el traspaso de mando al ganador de las elecciones celebradas el 4 de noviembre de 2025.
La fecha clave en la que se realizará el traspaso del mando en la ciudad de Nueva York
Adams inició su gestión el 1° de enero de 2022, tras haber resultado electo en las votaciones realizadas el 2 de noviembre de 2021, cuando se impuso frente al republicano Curtis Sliwa. Su período en el gobierno municipal llegará a su fin exactamente cuatro años más tarde de haber asumido como alcalde.
Ya no tiene posibilidades de continuar en el cargo, luego de haber retirado su candidatura para la reelección. “La constante especulación de los medios sobre mi futuro y la decisión de la junta de financiación de campañas de retener millones de dólares han minado mi capacidad para recaudar los fondos necesarios para una campaña seria”, comentó el 28 de septiembre en su cuenta de X oficial, al anunciar el final de su carrera electoral.
De esta manera, el ciclo político de Eric Adams finalizará el 1° de enero de 2026. Ese día se llevará a cabo el traspaso formal de funciones y asumirá el nuevo alcalde elegido en los comicios del 4 de noviembre de 2025.
¿Quiénes son los principales candidatos a reemplazar a Eric Adams en Nueva York?
La elección que definirá al próximo alcalde se celebra este martes 4 de noviembre de 2025, en simultáneo con la renovación de otros cargos locales. Pese a no competir activamente, Adams expresó su apoyo público al exgobernador Andrew Cuomo, quien se presentó como candidato independiente.
Los otros dos aspirantes principales son Zohran Mamdani, representante demócrata y actual legislador estatal, y Curtis Sliwa, por el Partido Republicano. También participan Joseph Hernández e Irene Estrada.
Las encuestas previas al día de la votación mostraron una ventaja sostenida de Mamdani sobre sus rivales. Los sondeos realizados entre el 25 y el 27 de octubre de 2025 por Emerson College Polling, junto con PIX11 y The Hill, otorgaron al legislador el 50% del respaldo, seguido por Cuomo con el 25% y Sliwa con el 21%. Un 4% de los votantes se declaró indeciso.
Cómo es el proceso de sucesión y traspaso de mando en la ciudad de Nueva York
Una vez confirmados los resultados oficiales por la Junta Electoral, el nuevo alcalde electo dispondrá de un periodo de transición de casi dos meses para coordinar el traspaso de responsabilidades con el equipo saliente.
El protocolo establece que la ceremonia de juramento se realice en las primeras horas, durante la medianoche, del 1° de enero de 2026, en las escalinatas del Ayuntamiento de Nueva York. Luego del acto oficial, se desarrollará la primera reunión de gabinete con los principales funcionarios designados.
Qué otros cargos se votan en las elecciones del 4 de noviembre en Nueva York
El proceso electoral del 4 de noviembre no solo incluye la votación para la alcaldía. Los residentes de Nueva York también eligen a otros funcionarios municipales y representantes locales.
Entre los cargos en disputa están los de defensor público, contralor, presidentes de condado, concejales y jueces municipales. En la contienda por defensor público, Jumaane Williams busca renovar su mandato frente al independiente Marty Dolan y al republicano Gonzalo Durán.
Para el cargo de contralor, los candidatos son Mark Levine por el Partido Demócrata, Ismael Malavé Pérez como independiente y Peter Kefalas en representación del Partido Republicano.
