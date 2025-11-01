Early voting in NYC: hasta qué hora están abiertos los centros de votación

Las elecciones en Nueva York tendrán lugar el martes 4 de noviembre, pero los electores pueden realizar la votación anticipada desde el 25 de octubre y hasta el domingo 2 próximo. Para ello, deben conocer el lugar al que deben acudir y los horarios de los centros de votación.

Cuáles son los horarios de los centros de votación en Nueva York

Los comicios permanecerán abiertos el día de las elecciones en Nueva York de las 6 horas a las 21 hs (hora local). Pero, hasta dos días antes de la fecha oficial, los electores pueden acudir a los centros de votación para ejercer su derecho de forma anticipada.

Los neoyorquinos elegirán las figuras de alcalde, contralor y otros cargos locales Freepik

A través de la página web oficial de la Junta Electoral, cada votante puede conocer su centro de votación designado al incluir la dirección de su residencia y el código postal. Una vez sepa el lugar al que debe ir para introducir su boleta en las urnas, es importante chequear los horarios disponibles en cada condado, que varían entre:

Viernes 31 de octubre : de 8 hs a 16 hs.

: de 8 hs a 16 hs. Sábado 1º de noviembre : de 9 hs a 17 hs.

: de 9 hs a 17 hs. Domingo 2 de noviembre: de 9 hs a 17 hs.

Por otra parte, la votación anticipada por correo está habilitada hasta el lunes 3 de noviembre.

Qué documentos se deben presentar para la votación anticipada en Nueva York

Los votantes de Nueva York elegirán en estas elecciones al nuevo alcalde de la ciudad, contralor, defensor público, presidentes del condado correspondiente y representantes del Concejo Municipal.

Según informa la Junta Electoral, no es necesario que los votantes registrados muestren una identificación para ejercer su derecho, con excepciones a aquellos que sufragan por primera vez o que no incluyeron un número de identificación válido cuando realizaron el registro.

La Junta Electoral de Nueva York detalló los documentos requeridos para votar Freepik

En esos casos, los documentos aceptados al acudir a las urnas deben portar el nombre completo y la dirección del votante, y son:

Un documento de identidad vigente con foto.

Una factura actual de servicios públicos, como la luz.

Un extracto bancario reciente.

Un cheque del gobierno o un recibo de pago oficial.

Un documento con nombre y dirección emitido por una agencia estatal.

Cómo se realiza la votación anticipada en las elecciones de Nueva York

El organismo estatal destacó que aquellos electores que no soliciten la boleta de votación anticipada por correo no podrán utilizar una máquina de votación y tendrán que utilizar una papeleta de declaración jurada.

Una vez en la mesa, se tiene que firmar la rúbrica y rellenar la elección con tinta negra o azul en el cubículo privado. Posteriormente, se introduce el voto en el escáner que lo registra.

Las elecciones en Nueva York se celebran el 4 de noviembre de 2025 Freepik

En el caso de la emisión de voto por correo, la papeleta se introduce en el sobre de seguridad proporcionado y se debe sellar. En el exterior, el votante debe incluir su firma y la fecha correspondiente.

Para concluir, se guarda todo en el sobre de devolución que se adjudicó y que presenta la dirección de la Junta Electoral del condado y derivarlo a un buzón para su envío.