Las elecciones en Nueva York tendrán lugar el martes 4 de noviembre y los votantes elegirán al nuevo alcalde de la ciudad y otros cargos locales. De cara a los comicios, los electores pueden buscar el centro de votación que les corresponde a través de los canales oficiales.

Cómo buscar el centro de votación para las elecciones de Nueva York

La votación anticipada comenzó el 25 de octubre y se extiende hasta el 2 de noviembre, dos días antes de las elecciones de Nueva York. Tanto para quienes elijan esta opción como para el día oficial, los ciudadanos pueden consultar su centro de votación a través de la página oficial de gobierno: findmypollsite.vote.nyc.

Dónde voto en NYC: cómo encontrar el centro electoral más cercano a mi casa Board of Elections in the City of New York

La Junta Electoral de Nueva York solicita la dirección exacta de residencia de cada votante, con número de casa y calle, además del código postal, para determinar cuál es el centro electoral que corresponde más cercano a cada elector.

En la votación anticipada, los horarios operativos van desde las 9 horas hasta las 17 hs (hora local) o desde las 10 hs a las 18 hs, en función del centro electoral. Para el día de las elecciones del 4 de noviembre, los comicios estarán abiertos de las 6 hs a las 21 hs.

Qué se vota en las elecciones de Nueva York y qué documentos se deben presentar

Los electores de la ciudad elegirán al nuevo alcalde, contralor, defensor público, presidentes del condado correspondiente y representantes del Concejo Municipal. El sitio web de la Junta de Financiamiento de Campañas de Nueva York (Nyccfb, por sus siglas en inglés) detalló el proceso para ejercer el derecho en los comicios.

El día de las elecciones, los votantes que ya se encuentren registrados en el padrón no necesitarán obligatoriamente presentar un documento de identificación en las urnas. Así, únicamente deberán verificar su presencia en el listado del centro correspondiente.

Los electores pueden acudir a la Junta Electoral para realizar el voto de forma anticipada Freepik - Freepik

Aquellos que acuden a las urnas por primera vez, sí requieren mostrar un documento de identidad. En la mesa de votación, los electores tienen que firmar para recibir la boleta en papel y, en el cubículo privado, rellenar su elección con tinta azul o negra. Para finalizar, deben introducir la papeleta en el escáner que registra el voto.

Cómo votar de forma anticipada en las elecciones de Nueva York

Los electores que determinaron esta opción tienen oportunidad de emitir su voto hasta el domingo 2 de noviembre. Una vez reciban su boleta, tienen que elegir a los candidatos para cada cargo y marcarlos con un círculo.

La votación anticipada en Nueva York se desarrolla del 25 de octubre al 2 de noviembre Freepik

La papeleta se debe introducir en el sobre de seguridad que se proporcionó junto a ella y sellarlo. En el exterior, el votante tiene que incluir su firma y la fecha correspondiente. Finalmente, la documentación se incluye en el sobre de devolución que se adjudicó y que presenta la dirección de la Junta Electoral del condado e introducirlo en el buzón para su envío.