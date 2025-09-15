El guiño de Kathy Hochul a las locaciones de Nueva York mostradas en Severance: ¿cuáles son y dónde quedan?

La entrega número 77 de los Premios Emmy no solo dejó momentos memorables en la pantalla, sino también en las redes sociales. Una de las protagonistas fuera del escenario fue la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien celebró el éxito de la serie Severance, que durante su rodaje utilizó varias locaciones neoyorquinas.

La felicitación de Kathy Hochul a Severance por su desempeño en los Premios Emmys

Horas después de la ceremonia, Hochul publicó en su cuenta oficial de X un mensaje que rápidamente captó la atención de seguidores y medios. “¡Felicitaciones a todos los nominados y ganadores de Nueva York en los Emmys esta noche!”, escribió la mandataria estatal demócrata, que acompañó el posteo con una imagen de una escena de Severance.

La gobernadora Hochul felicitó a los nominados y ganadores de los premios Emmy x.com/GovKathyHochul

Su felicitación no fue casual. Es que esta popular serie televisiva estadounidense, producida y dirigida principalmente por Ben Stiller, utilizó varios sitios de Nueva York como locaciones para su rodaje.

Las locaciones de Nueva York que aparecen en Severance: dónde quedan

La producción estrenada en Apple TV+, con Adam Scott como protagoniza, utilizó un abanico de escenarios en el valle del Hudson y en otras zonas de Nueva York. Estos espacios, muchos de ellos abiertos al público, se transformaron en el telón de fondo de la historia que mezcla ciencia ficción, suspenso y crítica laboral.

Muchas de las escenas de la serie Severance se grabaron en Nueva York Apple TV+

Entre los lugares más destacados figuran:

Red Owl Collective – Kingston: este espacio dedicado a antigüedades y diseño aparece brevemente en la segunda temporada como una fábrica de puertas ficticia. Está ubicado en 25 Cornell Street, en el corazón del Midtown Arts District.

este espacio dedicado a antigüedades y diseño aparece brevemente en la segunda temporada como una fábrica de puertas ficticia. Está ubicado en 25 Cornell Street, en el corazón del Midtown Arts District. Minnewaska State Park Preserve – Kerhonkson : la reserva natural de Ulster County, con cascadas y senderos en los montes Shawangunk, fue escenario de “Woe’s Hollow”, el cuarto episodio de la segunda temporada.

: la reserva natural de Ulster County, con cascadas y senderos en los montes Shawangunk, fue escenario de “Woe’s Hollow”, el cuarto episodio de la segunda temporada. Phoenicia Diner – Catskills: este tradicional restaurante de carretera se convirtió en el ficticio Pip’s Bar and Grille. Allí se desarrollaron diálogos clave entre Mark Scout (Adam Scott) y otros personajes.

este tradicional restaurante de carretera se convirtió en el ficticio Pip’s Bar and Grille. Allí se desarrollaron diálogos clave entre Mark Scout (Adam Scott) y otros personajes. Cornell Park y Waterfront at the Strand Apartments – Kingston: ambos lugares representaron aspectos de la vida fuera de Lumon Industries, particularmente la rutina del personaje Irving Bailiff, interpretado por John Turturro.

ambos lugares representaron aspectos de la vida fuera de Lumon Industries, particularmente la rutina del personaje Irving Bailiff, interpretado por John Turturro. Eng’s Restaurant – Kingston: el histórico restaurante asiático de la ciudad sirvió como “Zufu”, donde Mark Scout mantiene una cena decisiva en la segunda temporada.

el histórico restaurante asiático de la ciudad sirvió como “Zufu”, donde Mark Scout mantiene una cena decisiva en la segunda temporada. Mohonk Preserve Testimonial Gateway – New Paltz: la arcada de piedra, construida en 1908, fue utilizada como acceso a la misteriosa “birthing cabin”.

Phoenicia Diner es un restaurante real que fue cerrado de manera temporal para la grabación de la serie X/@DinerDay

Los premios que ganó Severance en los Emmy 2025

La serie de Apple TV+ se consolidó como una de las más aclamadas de la noche con un total de 28 nominaciones, la cifra más alta de la edición. Aunque no obtuvo el premio a mejor drama —categoría en la que se impuso The Pitt de HBO Max—, Severance sí logró reconocimientos de peso en rubros clave.

Tramell Tillman ganó el Emmy al mejor actor de reparto en una serie dramática por Severance Chris Pizzello - Invision

Entre los galardones más destacados se encuentran:

Mejor actriz principal en drama : Britt Lower fue la gran vencedora de la categoría, al imponerse frente a figuras como Bella Ramsey ( The Last of Us ) y Keri Russell ( The Diplomat ).

: Britt Lower fue la gran vencedora de la categoría, al imponerse frente a figuras como Bella Ramsey ( ) y Keri Russell ( ). Mejor actor de reparto en drama : Tramell Tillman se llevó el Emmy, al superar a compañeros de elenco como John Turturro y Zach Cherry.

: Tramell Tillman se llevó el Emmy, al superar a compañeros de elenco como John Turturro y Zach Cherry. Premios técnicos: la producción también obtuvo reconocimientos en áreas creativas, entre ellas Diseño de Producción y Cinematografía, con galardones para Jeremy Hindle y Jessica Lee Gagné respectivamente.

Adam Scott, protagonista de la serie, quedó nominado a mejor actor principal, aunque finalmente el premio fue para Noah Wyle por The Pitt.