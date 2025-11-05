El mensaje de Zohran Mamdani para los migrantes: por qué el voto latino fue tan importante para su triunfo en Nueva York

Tan solo 40 minutos después del cierre de urnas en Nueva York, AP anunció que Zohran Mamdani ganó los comicios con el 50,4% de los votos. Tras conocerse la noticia, el alcalde se dirigió a sus seguidores desde un local de Brooklyn, donde habló del presidente Donald Trump y la comunidad migrante.

El discurso de Mamdani que hace alusión a la comunidad migrante

El nuevo alcalde de la Gran Manzana se presentó ante sus seguidores con su característica sonrisa y una mano en el pecho como señal de agradecimiento. Al esperar unos segundos por los aplausos, reflexionó sobre el nuevo panorama en la ciudad.

“Gracias, amigos. Puede que el sol se haya puesto sobre nuestra ciudad esta tarde, pero como dijo Eugene Debs: ‘Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad’“, expresó Mamdani.

“Esta noche, contra todo pronóstico, lo hemos logrado. El futuro está en nuestras manos. Amigos míos, hemos derrocado una dinastía política”, añadió.

Luego de remarcar que ese día sería la última vez que nombraría a Andrew Cuomo, candidato independiente en la contienda y su rival, apuntó contra el presidente Donald Trump y realzó el poder la comunidad latina en Nueva York.

“Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes: una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, dirigida por un inmigrante”, expresó con furor Mamdani, quien nació en Uganda en 1991.

Noticia en desarrollo...