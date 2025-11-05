Las tapas de los diarios de Estados Unidos tras la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York

Zohran Mamdani ganó los comicios de este 4 de noviembre y es el nuevo alcalde de Nueva York. Con más del 50,6% de los votos, superó al candidato independiente Andrew Cuomo.

Así informaron los principales medios de EE.UU. la victoria de Zohran Mamdani

The New York Times fue de los primeros medios en publicar el triunfo de Mamdani. La portada del medio digital citó el recorrido del demócrata como: “La improbable carrera de Mamdani termina en victoria”.

The New York Times publicó las encuestas y una nota en vivo con las últimas novedades de la campaña Captura de pantalla/The New York Times

En tanto, The Washington Post destacó el triunfo de Mamdani en conjunto con la victoria de Mikie Sherrill por la gobernación de Nueva Jersey. Con estos resultados, el Partido Demócrata ganó tres de las elecciones principales del 4 de noviembre.

The Washington Post celebró el triunfo de Zohran Mamdani y Mikie Sherrill, quien es la próxima gobernadora de Nueva Jersey Captura de pantalla/The Washington Post

Chicago Tribune, por su parte, no presentó la victoria en su página principal. Sin embargo, se anunció de la siguiente manera: “Zohran Mamdani gana la carrera por la alcaldía de Nueva York y culmina un ascenso impresionante”.

Chicago Tribune presentó la noticia con una nota, más no ocupó la tapa Captura de pantalla/Chicago Tribune

The City infomó los resultados de las elecciones en su portada, donde realzó la victoria “histórica” de Mamdani y los dos millones de votantes que participaron en los comicios.

The City fue uno de los medios que siguió los comicios Captura de pantalla/The City

Quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York

Zohran Kwame Mamdani nació el 18 de octubre de 1991 en Kampala, Uganda, país situado en el este de África. Sus padres son Mira Nair, directora de cine nominada al Premio Oscar en 1989, y Mahmood Mamdani, académico especializado en historia y política africana.

Mamdani ha reconocido que sus padres le brindaron una “crianza privilegiada” Associated Press

A los siete años, emigró a la ciudad de Nueva York junto con su familia. Durante su infancia, residió en un departamento universitario en Riverside Drive, destinado al personal académico.

Al graduarse de la secundaria, estudió la licenciatura de Estudios Africanos en Bowdoin College. Allí, realzó su primer contacto con la política al cofundar la primera sección de Estudiantes por la Justicia en Palestina en su universidad, según consignó su biografía en el sitio web de la Asamblea Estatal de Nueva York.

Luego de obtener su licenciatura en 2014, trabajó como asesor de vivienda para la prevención de ejecuciones hipotecarias en Nueva York. Este cargo lo impulsó a postularse para un cargo público.

Su primer trabajo fue de asesor de vivienda para la prevención de ejecuciones hipotecarias en Nueva York Hiroko Masuike� - Pool The New York Times�

En octubre de 2019, Mamdani anunció su campaña para representar al distrito 36 de la Asamblea Estatal de Nueva York, que abarca Astoria y Long Island City en Queens. El demócrata ganó las elecciones generales en noviembre de 2020 con el apoyo de los DSA.

En los seis años de servicio en la Asamblea, fue patrocinador principal de 20 proyectos de ley en la Asamblea, tres de los cuales se convirtieron en ley, y coautor de 238 proyectos de ley.