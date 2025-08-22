El plan en Nueva York que es gratis todos los miércoles: ideal para familias

Uno de los planes que se volvió tendencia en redes sociales propone recorrer el zoológico del Bronx de manera gratuita. La idea se popularizó gracias a un video en TikTok que mostró cómo acceder sin pagar a uno de los parques más emblemáticos de Estados Unidos, hogar de más de 4000 animales y 600 especies.

¿Qué dijo el video viral sobre el zoológico del Bronx?

Una cuenta en dicha red social compartió el recorrido y lo definió como “un plan perfecto para salir de la rutina, conectar con la naturaleza y desconectarse del ruido de la ciudad”. En su clip destacó que el parque cuenta con áreas de descanso, zonas de sombra y puestos de comida. También mencionó el monorriel, que recorre distintas áreas del zoológico con un costo adicional.

El zoológico del Bronx es gratis los miércoles

Cómo obtener la entrada gratis los miércoles

La Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS, por sus siglas en inglés), que administra el zoológico, informó en su sitio de reservas que los boletos gratuitos se liberan los lunes a las 17 horas en la web oficial y pueden usarse el miércoles siguiente. El pase corresponde al acceso limitado, que cubre la entrada general. Cada visitante puede reservar hasta cuatro lugares. Es obligatorio presentar el ticket digital o impreso en el ticket.

Más de 4.000 animales esperan en el corazón del Bronx Captura de Tik Tok de @introvertidas

El acceso libre no incluye las atracciones premium, como JungleWorld, Congo Gorilla Forest, Nature Trek o el Bug Carousel. Estas experiencias tienen un costo adicional de US$7 por persona. También existe la opción de un pase pago que habilita el ingreso ilimitado a todas las actividades durante la jornada.

El portal especializado Free Tours by Foot advirtió que los boletos sin costo se agotan con rapidez y sugirió reservar apenas se habilitan. También recomendó considerar el New York Sightseeing Pass, que incluye la entrada al zoológico otros días de la semana

El pase libre no incluye las atracciones premium Captura de Tik Tok de @introvertidas

Qué hacer en Bronx Zoo

El parque ofrece actividades para todas las edades. Hasta octubre está disponible Budgie Landing, donde los visitantes interactúan con aves exóticas que vuelan en libertad y se acercan para recibir alimento, informan en el sitio del zoológico. Otra parada clásica es el Bug Carousel, con figuras de insectos gigantes. También está el Nature Trek, un circuito de puentes y obstáculos diseñado para niños desde los tres años.

El monorriel recorre el parque, pero no está incluido en el pase Captura de Tik Tok de @introvertidas

Además, se pueden presenciar las alimentaciones de pingüinos y de lobos marinos, en las que cuidadores explican detalles sobre estas especies. A esto se suma la experiencia de realidad virtual Ultimate T. rex, que transporta al público a la era de los dinosaurios con tecnología inmersiva en 360°.

El zoológico también ofrece los llamados Wild Encounters, encuentros cercanos con animales que muestran el trabajo de conservación, y un Zoo Shuttle estacional que conecta distintas zonas del parque.

Budgie Landing invita a interactuar con aves exóticas Captura de Tik Tok de @introvertidas

Los próximos eventos en el Bronx Zoo

El calendario 2025 incluye propuestas destacadas. El Dinosaur Safari, disponible hasta el 2 de noviembre, suma 11 nuevas especies animatrónicas y permite interactuar con fósiles gigantes. Entre septiembre y octubre se realizará Harvest Glow, un espectáculo nocturno con esculturas iluminadas, teatro y juegos para toda la familia.

Otro clásico es Boo at the Zoo, que tendrá lugar los fines de semana entre el 27 de septiembre y el 26 de octubre. El evento invita a los visitantes a recorrer el parque disfrazados de Halloween y disfrutar del Dinosaur Safari antes de su cierre de temporada