Solo falta la firma de Hochul: las cinco leyes de Nueva York que prohíben químicos comunes en los alimentos

La Legislatura de Nueva York aprobó un paquete de cinco proyectos que modifica normas sobre seguridad alimentaria, etiquetado, alimentos para bebés, contenido de sodio y compras públicas. Las iniciativas esperan la decisión de la gobernadora Kathy Hochul para convertirse en ley.

Los legisladores buscan que Hochul firme las reformas sobre seguridad alimentaria

Varios legisladores estatales de Nueva York, junto con defensores de la salud como el Centro para la Ciencia en el Interés Público (CSPI, por sus siglas en inglés), piden a Hochul que firme el paquete de cinco reformas pioneras en materia de seguridad alimentaria. Esta iniciativa surge como respuesta a lo que los legisladores calificaron como una "supervisión insuficiente por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés)“.

Para que el paquete de cinco normas se convierta en ley debe ser firmado por la gobernadora Hochul antes de fin de año @GovKathyHochul - @GovKathyHochul

“Los neoyorquinos merecen saber qué contienen sus alimentos y un sistema alimentario que priorice su salud”, señaló DeAnna Nara, directora de campaña del CSPI, en un comunicado. “La Legislatura ya ha dado este paso crucial al aprobarlos, y ahora solo falta una firma para que los neoyorquinos disfruten de una mejor alimentación”, agregó.

Los promotores de estas leyes, entre los que destacan los senadores Brian Kavanagh, Gustavo Rivera y Michelle Hinchey, así como la asambleísta Anna Kelles, fundamentaron su urgencia en cuatro puntos claves:

Protección infantil

Transparencia nutricional

Seguridad química

Sostenibilidad y ahorro

“Esperamos que la gobernadora reconozca el impacto positivo que estas medidas tendrán en nuestra economía y en la construcción de un sistema alimentario local más seguro, resiliente y asequible para los neoyorquinos“, dijo Hinchey. ”Los neoyorquinos merecen consumir alimentos seguros, asequibles y que formen parte de un sistema más amplio que priorice su salud y bienestar“, agregó.

Prohibición de aditivos y mayor control sobre los ingredientes en Nueva York

Uno de los proyectos crea la Ley de Seguridad Alimentaria y Divulgación de Sustancias Químicas (S1239F), que prohíbe el uso de tres aditivos:

Rojo no.3 (un colorante artificial derivado del petróleo).

Bromato de potasio (un polvo químico que actúa como mejorador de la harina).

Propilparabeno (conservante químico).

La norma también obliga a las empresas a hacer pública la evidencia científica utilizada para respaldar la seguridad de los ingredientes que incorporan a sus productos. Además, la legislación modifica el sistema mediante el cual algunos compuestos podían ser considerados seguros por los propios fabricantes sin una revisión previa de la FDA.

El objetivo es aumentar la transparencia sobre las sustancias presentes en los alimentos comercializados en el estado. Los legisladores que impulsaron la iniciativa sostuvieron que estas medidas permitirán a los consumidores conocer con mayor precisión la composición de los productos y la información utilizada para autorizar su uso.

“Me enorgullece patrocinar esta normativa que pondrá fin a la práctica inaceptable de las empresas alimentarias de no revelar los ingredientes químicos que añaden a nuestros alimentos ni la base científica que respalda su supuesta seguridad”, dijo Kavanagh. “Espero seguir trabajando juntos para garantizar que estos proyectos se conviertan en ley”, agregó.

El paquete de leyes también busca estandarizar el etiquetado de caducidad para reducir el desperdicio y facilitar la donación de alimentos Magnific

Controles para alimentos infantiles y advertencias por sodio

Otra de las propuestas establece nuevos requisitos para los fabricantes de alimentos para bebés y fórmulas infantiles. La iniciativa identificada como S8701A exige análisis periódicos en laboratorios independientes para detectar arsénico, plomo, mercurio y cadmio.

Los resultados deberán estar disponibles para los consumidores mediante códigos QR incorporados en los envases. Esto permitirá consultar los niveles detectados antes de realizar la compra.

Además, el paquete también incluye una ley que obliga a los restaurantes de cadena con al menos 15 establecimientos en Nueva York a identificar con un ícono los platos que contengan más de 2300 miligramos de sodio, cantidad equivalente al límite diario recomendado para un adulto. Esta normativa identificada como S428A fue impulsada por el senador Gustavo Rivera.

“Me enorgullece enormemente que mi proyecto de ley sobre la advertencia del sodio haya sido finalmente aprobado por ambas cámaras”, señaló Rivera. “Al comer fuera de casa, las familias suelen estar expuestas a un exceso sin siquiera saberlo. Los neoyorquinos merecen información clara sobre los alimentos que compran y consumen para poder tomar decisiones saludables. Insto a la gobernadora Hochul a que promulgue la ley lo antes posible”, agregó.

El senador estatal Gustavo Rivera propone nuevas normativas para combatir las crisis de salud pública

Cambios en el etiquetado y compras públicas

La reforma también busca unificar el sistema de fechas impresas en los alimentos. La propuesta S7618B diferencia las indicaciones relacionadas con la seguridad del producto de aquellas que solo hacen referencia a su calidad, con el objetivo de reducir confusiones entre los consumidores.

La normativa elimina expresiones consideradas ambiguas y pretende disminuir el desperdicio de alimentos, además de facilitar la donación de productos que son aptos para el consumo. Por otra parte, el proyecto Good Food NY (S7638B) modifica los criterios de contratación pública para que escuelas, hospitales y otras instituciones estatales puedan priorizar alimentos producidos localmente, así como proveedores vinculados con prácticas sostenibles y empresas pertenecientes a minorías.

Tras la aprobación legislativa, el siguiente paso depende de Kathy Hochul. “La gobernadora revisará los proyectos de ley”, aseguró un portavoz de su oficina a Spectrum News 1.