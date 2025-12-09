Cuánto frío debe hacer para que cierren las escuelas en Nueva York

En diciembre, las temperaturas comienzan a disminuir poco a poco y el frío se apodera de Nueva York, en donde las clases pueden ser interrumpidas si se llega a condiciones extremas. El superintendente del distrito escolar tiene la última palabra. Para cerrar las escuelas, considera diversos factores, como la sensación térmica, el transporte y el funcionamiento de los sistemas de calefacción.

Las condiciones que hacen que cierren las escuelas en Nueva York por frío

De cara a la temporada de invierno en todo Estados Unidos , que comenzará el próximo 21 de diciembre, las bajas temperaturas ya comenzaron.

El termómetro en Nueva York marca 31°F (-0,5°C) al lunes 8 de diciembre, según The Weather Channel.

No existe una temperatura mínima exacta establecida para el cierre de las escuelas en Nueva York Freepik - Freepik

Si bien no hay regulaciones estatales sobre las temperaturas mínimas para el cierre de las escuelas, sí existen ciertas consideraciones que los expertos tienen en cuenta para tomar una decisión definitiva.

La organización Legal Clarity indica que la determinación final de cerrar escuelas recae en el superintendente del distrito escolar, que a su vez se apoya en asesores, como el director de transporte y otros profesionales que recopilan información necesaria.

La Asociación de Juntas Escolares del Estado de Nueva York (NYSSBA, por sus siglas en inglés) recuerda que el Código Estatal de Mantenimiento de Propiedades exige mantener al menos 65°F (18°C) en espacios ocupados. No obstante, es el superintendente quien fija la regulación final.

Las autoridades educativas toman en cuenta ciertos factores para cerrar una escuela por frío:

Sensación térmica : refleja el efecto combinado de la temperatura y la velocidad del viento en la piel expuesta. Una sensación térmica muy baja supone un grave riesgo para los niños que esperan el autobús o caminan a la escuela.

: refleja el efecto combinado de la temperatura y la velocidad del viento en la piel expuesta. Una sensación térmica muy baja supone un grave riesgo para los niños que esperan el autobús o caminan a la escuela. Transporte : la disponibilidad de la flota de autobuses escolares puede verse disminuida con temperaturas inferiores a -15 °F.

: la disponibilidad de la flota de autobuses escolares puede verse disminuida con temperaturas inferiores a -15 °F. Edificios escolares: una falla generalizada del sistema de calefacción de una escuela podría obligarla a cerrar.

En Syracuse se produjo un cierre por nieve el 2 de diciembre, mientras que otros distritos, como Ithaca, reportaron retrasos y alteraciones en su jornada escolar, según informó CNY Central.

Clima en Nueva York y pronóstico para los siguientes días

Con una temperatura de 31°F (-0,5°C) en este lunes, la sensación térmica es notablemente menor en Nueva York, de 22°F (-5°C).

Actualmente, el desplazamiento de un vórtice polar activo desde el 5 de diciembre impacta en la región. Según los expertos, este fenómeno derivó en un descenso abrupto de las temperaturas, ráfagas heladas y posible caída de nieve.

Las autoridades educativas pueden cerrar las escuelas en Nueva York en base a ciertos criterios, como el transporte y la calefacción Freepik - Freepik

En los próximos días, la temperatura aumentará gradualmente, según The Weather Channel.

Para el martes están pronosticados 36°F (2,2°C) de máxima, número que pasará a 46°F (7,7°C) el miércoles y el jueves con 42°F (5,5°C).

La cifra continuará en variación durante la próxima semana. Para el siguiente lunes se esperan temperaturas máximas de 31°F (-0,5°C) y mínimas de 26°F (3°C).

Cuánto calor debe hacer para que cierren las escuelas de Nueva York

A diferencia del frío, en la Gran Manzana existe una ley firmada en diciembre de 2024 por la gobernadora Kathy Hochul que determina una temperatura máxima para los edificios escolares.

Las escuelas en Nueva York ceben cerrar si se llega a una temperatura superior a los 31°C Shutterstock

La NYSSBA comunicó en enero de este año que la legislación establece 88°F (31°C) como la temperatura máxima para la ocupación de todos los espacios utilizados por los estudiantes en los edificios de las escuelas públicas. La norma comenzó a regir en septiembre de 2025.

La ley puede resultar en evacuaciones al mediodía, particularmente al principio y al final del año escolar, cuando las temperaturas exteriores son más cálidas.