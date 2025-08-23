El regreso a la vida de un hotel que es ícono de Nueva York: así está ahora el Waldorf Astoria

El Hotel Waldorf Astoria es considerado un ícono de Nueva York, por lo que su reciente reapertura pasará a la historia, al igual que su inauguración, celebrada en 1893 y su cierre en el 2017. Ahora vuelve con una remodelación que transformó por completo el edificio, que reinauguró en julio pasado, según consignó The New York Times.

Así se ve el Waldorf Astoria, hotel histórico de Nueva York

Este edificio emblemático de La Gran Manzana está ubicado en la 301 de Park Avenue, es un rascacielos de 47 pisos y fue construido con piedra caliza y tiene una extensión de 371 acres (1.5 millones de metros cuadrados).

La ciudad de Nueva York declaró como monumento histórico 1.5 acres (6000 metros cuadrados), y aunque el rediseño del hotel fue total, sí se salvaron los espacios protegidos y se conservaron las intenciones originales de sus creadores, los arquitectos de la firma Schultze & Weaver, según National Geographic.

Algunos de los cambios más importantes son la integración de mobiliario contemporáneo, acabados de lujo y de gama alta, así como la incorporación de tecnología de vanguardia.

Pierre-Yves Rochon fue el encargado de rediseñar todo el interior del icónico hotel y aunque mantuvo su historia y contempló varias de sus limitaciones, también consiguió crear una nueva experiencia para los viajeros y para la parte operativa.

Los espacios del Waldorf Astoria fueron rediseñados, pero conservan la esencia original del hotel

Lo nuevo en el hotel Waldorf Astoria tras su reapertura en Nueva York

El edificio ahora cuenta con tres experiencias gastronómicas diferentes, que son la brasserie Lex Yard, el Peacock Alley y Yoshoku, con lo mejor de la cocina japonesa.

Aunque antes era un hotel de casi 1500 habitaciones, ahora cuenta con 375 cuartos y 372 residencias, lo que promete un mejor dominio del espacio, especialmente por sus diseños de lujo que las hacen parecer departamentos privados.

La icónica estatua llamada Espíritu de Logro que se encuentra en la entrada de Park Avenue del Waldorf Astoria, fue restaurada tras haber sido creada e instalada por la artista islandesa Nina Saemundsson en 1931.

El Hotel Waldorf Astoria reabre tras remodelación de millones de dólares

La experiencia para los huéspedes se ha modificado en esta nueva era del gran hotel, ahora existen dos entradas, además de la histórica, se trata de una discreta cochera que está en la calle 49, entre Lexington Avenue y Park Avenue.

Quienes se hospeden en el Waldorf Astoria disfrutarán de un increíble perfume elaborada por la lujosa casa de fragancias Fueguia 1833. Este olor se coloca en espacios públicos del edificio para ofrecer una experiencia olfativa a sus inquilinos temporales.

Cuánto cuesta hospedarse en el Waldorf Astoria de Nueva York

Desde su inauguración fue pensado como un hotel de lujo, con cinco estrellas en todas las categorías, como ubicación, habitaciones, relación precio-calidad, limpieza, servicio y descaso, según Trip Advisor.

Aunque los precios de las reservaciones pueden cambiar, de acuerdo con el día, la habitación, el número de huéspedes y el tiempo que permanecerán en el hotel, pasar la noche en el Waldorf Astoria cuesta aproximadamente unos US$1750.

El hotel cuenta con servicio de internet gratuito, estacionamiento, gimnasio, bar, salón de eventos, guardería, sala de entrenamiento, y centro de negocios. También destaca que admite mascotas y tiene actividades infantiles programadas, lo que lo convierte en un espacio familiar.

El Waldorf Astoria cuenta con habitaciones estándar y con residencias especiales

Las habitaciones estándar son para dos personas, tienen aire acondicionado, caja fuerte, servicio de limpieza, minibar, una televisión de pantalla plana y servicio a la habitación.

Este hotel histórico conserva su estilo art decó, característico de la década de 1930. Las reservaciones se pueden hacer en su sitio web y las suites son más costosas que las habitaciones estándar, ya que pueden superar los US$5000 la noche.

Al ser espacios para no fumadores, el hotel establece una multa de US$1000 en caso de violación a la norma. Además, el valet parking tiene un costo adicional de US$110 por noche y las mascotas permitidas no pueden pesar más de 60 libras (27,2 kg) y pagar US$250 extra.