El suburbio a menos de dos horas de Nueva York donde todo cuesta menos

A menos de dos horas de Manhattan, Nueva York, en el corazón del Lehigh Valley, un nombre empieza a surgir entre los neoyorquinos que buscan precios más bajos sin renunciar a la vida urbana: Allentown, Pensilvania.

Precios más accesibles a solo dos horas de Nueva York

Allentown, en el estado de Pensilvania, combina un ambiente de gran urbe, espacios abiertos y una amplia oferta cultural, lo que la convirtió en una alternativa para quienes ya no encuentran precios accesibles en suburbios del estado de Nueva York.

Allentown combina ambiente de gran urbe, espacios abiertos y una amplia oferta cultural

“No estás ni a dos horas de Nueva York y pagas menos de la mitad de los impuestos de Nueva York”, dijo el agente inmobiliario Bob Dandi, en diálogo con Daily Mail.

El precio de comprar una casa en Allentown, Pensilvania

Sumado a ello, el precio medio de una vivienda ronda los US$300 mil, suficiente para adquirir una casa de tres dormitorios.

Para muchos neoyorquinos, acostumbrados a valores que duplican esa cifra, la diferencia es determinante. “Todo es más accesible en Allentown y en Lehigh Valley. Tienes cultura y diversidad, pero no pagas precios de Nueva York”, insistió Dandi.

El lugar conserva un estilo apacible: un centro histórico bien preservado, aire rural y una comunidad que crece al ritmo del teletrabajo.

“Mucha gente que trabaja en Nueva York puede hacerlo algunos días de forma remota, lo que facilita vivir acá y viajar solo una o dos veces por semana”, explicó el agente inmobiliario.

La comunidad de Allentown crece, en parte, gracias al teletrabajo

“Es un viaje fácil en auto hasta las estaciones de tren de Nueva Jersey y hay un bus directo al Port Authority desde Allentown. Ahora los buses son muy buenos, con asientos cómodos y wifi de primer nivel”, aseguró el experto inmobiliario.

Las ofertas culturales de Allentown para quienes buscan mudarse a un sitio más tranquilo que NYC

La región se apoya en un trío urbano integrado por Allentown, Bethlehem y Easton, cada ciudad con su propio sello: museos, estadios, gastronomía y espacios para espectáculos. Entre los atractivos destacados se encuentran:

Dorney Park & Wildwater Kingdom , con ocho montañas rusas, incluida Steel Force, una de las más largas de EE.UU.

, con ocho montañas rusas, incluida Steel Force, una de las más largas de EE.UU. Allentown Art Museum , de entrada gratuita, con 17.000 obras y un retrato de Rembrandt que recibe a los visitantes.

, de entrada gratuita, con 17.000 obras y un retrato de Rembrandt que recibe a los visitantes. SteelStacks , un complejo cultural de 10 acres (4 hectáreas) en los antiguos terrenos de Bethlehem Steel, que aloja más de mil conciertos por año.

, un complejo cultural de 10 acres (4 hectáreas) en los antiguos terrenos de Bethlehem Steel, que aloja más de mil conciertos por año. Wind Creek Resort, con casino, spa, restaurantes y centro comercial.

Sumado a ello, el Allentown Farmers Market reúne panes artesanales, quesos añejos, aceites infusionados y platos internacionales.

Para los amantes de la velocidad, Lehigh Valley Grand Prix ofrece karting indoor a casi 45 mph (72 kilómetros por hora).

En Allentown el precio medio de una vivienda ronda los US$300.000, suficiente para adquirir una casa de tres dormitorios

Y para quienes no quieren viajar a Nueva York por espectáculos, la Allentown Arts Walk, el PPL Center y Coca-Cola Park, hogar del equipo de béisbol IronPigs, cubren la agenda local.

El patrimonio histórico también impulsa la fascinación por esta ciudad. La Campana de la Libertad fue escondida allí, bajo el piso de la iglesia Zion Reformed, para evitar que fuese fundida y convertida en armamento.

Durante la temporada navideña, se despliegan mercados en ArtsQuest Center, espectáculos de luces en Coca-Cola Park y el Winter Light Spectacular en el zoológico cercano.