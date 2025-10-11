Elecciones en Nueva York 2025: ¿puedo votar si estoy en otro estado?

Estar fuera de Nueva York no significa quedarse sin el derecho al voto en las urnas de cara a las elecciones del 4 de noviembre. Es que las leyes electorales estatales ofrecen opciones claras para quienes no puedan acudir personalmente a sufragar el día de los comicios, ya sea por motivos laborales, de salud o porque se encuentran temporalmente en otro estado.

Cómo votar si una persona está fuera de Nueva York

De acuerdo con la New York State Board of Elections, los electores registrados que estén fuera de su condado de residencia el día de la elección podrán emitir su voto mediante una boleta ausente (absentee ballot). Esto incluye a quienes residan temporalmente en otro estado por razones laborales, familiares o personales. También pueden hacerlo quienes estén imposibilitados de asistir físicamente a las urnas por enfermedad, discapacidad o por ser cuidadores principales de personas con limitaciones físicas.

La boleta ausente está disponible para quienes estén imposibilitados de votar en persona Canva

Esta modalidad también cubre a los residentes o pacientes de hospitales administrados por el sistema de salud de Veteranos, así como a las personas que se encuentren en prisión por causas no vinculadas a una condena por delito grave. En esos casos, los votantes pueden solicitar una boleta y enviarla por correo para participar en los comicios.

El organismo electoral subrayó que aquellos electores que hayan recibido una boleta ausente o una boleta por correo temprano no podrán emitir un sufragio adicional en máquina de votación durante la jornada electoral. Sin embargo, sí podrán presentar una boleta jurada (affidavit ballot), la cual será revisada y contada solo si la boleta ausente no ha sido registrada previamente.

Pasos para solicitar una boleta ausente en Nueva York

Los votantes pueden gestionar la solicitud de su boleta de tres formas: en línea, en persona o a través de un representante autorizado.

Solicitud digital: se realiza mediante el portal oficial https://requestballot.vote.nyc, donde el votante puede completar la aplicación con su información personal registrada.

se realiza mediante el portal oficial https://requestballot.vote.nyc, donde el votante puede completar la aplicación con su información personal registrada. Solicitud presencial: los interesados pueden acudir directamente a la junta electoral de su condado, cuyo listado completo está disponible en el sitio del estado.

los interesados pueden acudir directamente a la junta electoral de su condado, cuyo listado completo está disponible en el sitio del estado. Solicitud por tercero: en caso de no poder hacerlo personalmente, el votante puede designar a otra persona para entregar la solicitud o recoger la boleta. Solo esa persona designada tendrá la autorización legal para retirarla.

Un votante que recibió una boleta ausente no puede votar adicionalmente en una máquina el día de la elección Jeffrey Phelps - FR59249 AP

Los electores con enfermedades o discapacidades permanentes tienen el derecho de recibir automáticamente una boleta para todas las elecciones futuras, sin necesidad de tramitar una nueva solicitud cada vez.

La ley que amplió el voto por correo en Nueva York

El 20 de septiembre de 2023, la gobernadora Kathy Hochul promulgó la Ley de Votación por Correo Anticipado de Nueva York (New York Early Mail Voter Act), que entró en vigor el 1° de enero de 2024. Esta norma añadió una nueva forma de participación a distancia, al permitir que cualquier votante registrado solicite una boleta para sufragar por correo antes de la elección, sin necesidad de justificar su ausencia.

Gracias a esta ley, se habilitó una opción adicional al tradicional voto en persona y al voto ausente. Las boletas anticipadas se pueden pedir de manera digital a través del portal RequestBallot o presencialmente en las juntas electorales de cada condado.

Para las elecciones generales del 4 de noviembre de 2025, el plazo clave para registrarse como votante y para solicitar una boleta por correo en línea vence el 25 de octubre de 2025 Freepik

Plazos para las elecciones de 2025 en Nueva York

Las elecciones generales de Nueva York están previstas para el 4 de noviembre de 2025, y los votantes que deseen emitir su voto por correo o en ausencia deben respetar plazos precisos.

Último día para registrarse para votar: 25 de octubre de 2025.

25 de octubre de 2025. Último día para solicitar una boleta por correo o en línea: 25 de octubre de 2025.

25 de octubre de 2025. Solicitud presencial: hasta el 3 de noviembre de 2025, un día antes de los comicios.

hasta el 3 de noviembre de 2025, un día antes de los comicios. Devolución de la boleta por correo: debe tener matasellos del 4 de noviembre de 2025 y ser recibida hasta el 12 de noviembre.

debe tener matasellos del 4 de noviembre de 2025 y ser recibida hasta el 12 de noviembre. Entrega en persona: puede realizarse en los centros de votación anticipada del 25 de octubre al 2 de noviembre, o el mismo Día de la Elección en cualquier sede electoral antes de las 21 horas.

La Junta Electoral recomienda que los votantes envíen sus boletas al menos siete días antes de la elección general para evitar demoras en el servicio postal. Todas incluyen un sobre de devolución con franqueo prepagado, por lo que no es necesario agregar sellos adicionales.