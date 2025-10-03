Gratis y en español: cómo saber si estoy registrado para votar en las elecciones en Nueva York 2025

Las elecciones generales en la ciudad de Nueva York se llevan a cabo el martes 4 de noviembre, mientras que la fecha límite de inscripción es hasta el 25 de octubre. Los residentes que quieran revisar si ya están registrados, pueden hacerlo de manera gratuita y en español con una herramienta en línea.

Elecciones de Nueva York 2025: el sitio en español para verificar si estoy registrado

La Junta de Financiamiento de Campañas Electorales de la ciudad de Nueva York ofrece un sitio web en español donde las personas que desean votar pueden verificar de manera sencilla y gratuita si están registrados para participar en las elecciones en Nueva York.

Los ciudadanos de la ciudad de Nueva York cuentan con un sitio web en español para conocer si están registrados para votar Captura Spanish NYC votes

En la página, se encontrará la opción para utilizar el buscador de votantes. Se trata de una herramienta oficial del estado neoyorquino que permite confirmar el registro, conocer la mesa electoral asignada y revisar otros datos clave para no tener problemas el día de las elecciones.

Al ingresar al buscador en línea, la Junta Electoral de Nueva York solicita completar los siguientes datos:

Condado

Apellido/s

Nombre/s

Fecha de nacimiento

Código postal

En estas elecciones, los ciudadanos de la Gran Manzana deberán votar para renovar su alcalde, el defensor público, presidente del condado y otros cargos locales.

La votación anticipada será del 25 de octubre hasta el 2 de noviembre. Los electores que deseen emitir su voto por correo deben solicitarlo antes de ese último sábado de octubre. El 4 de noviembre, las urnas estarán abiertas desde las 6 hs (hora del Este) hasta las 21 hs.

Quiénes pueden registrarse para votar en la ciudad de Nueva York

Las personas que pueden registrarse y tienen el derecho a votar en los comicios de noviembre en la ciudad de Nueva York son:

Los ciudadanos estadounidenses.

Los residentes de la Ciudad de Nueva York desde hace al menos 30 días​​.

Las personas de al menos 16 años ya pueden hacer una preinscripción, pero deben esperar hasta los 18 años para emitir su primer voto.

Para votar en la ciudad de Nueva York las personas deben ser mayores de 18 años Freepik

Además, para poder inscribirse se deben cumplir con los siguientes requisitos:

No reclamar el derecho al voto en otro distrito.

No poseer una incapacidad emitida por un tribunal para ejercer el derecho al voto.

No encontrarse en prisión por un delito grave. Sí pueden hacerlo quienes están en libertad condicional o bajo palabra.

Cómo registrarse para votar en la ciudad de Nueva York

Los interesados en votar deberán tendrán tiempo hasta el sábado 25 de octubre para anotarse. Aquellos que necesitan actualizar su dirección, deben hacerlo antes del lunes 20.

Los residentes de la ciudad de Nueva York pueden registrarse a través de tres modalidades:

En línea : a través del portal de registro de votantes en español de la Junta Electoral.​​

: a través del portal de registro de votantes en español de la Junta Electoral.​​ Por correo : los interesados deben descargar el formulario, completarlo y enviarlo por correo a Junta Electoral 32 Broadway, 7 Fl Nueva York, NY 10004-1609.

: los interesados deben descargar el formulario, completarlo y enviarlo por correo a Electoral 32 Broadway, 7 Fl Nueva York, NY 10004-1609. En persona: los residentes pueden acercarse a una de las oficinas y completar la solicitud en persona.

Las personas pueden registrarse para votar en línea, por correo postal o en persona Freepik - Freepik

Para cualquiera de las modalidades, se debe completar un formulario que con esta información: