Elecciones en Nueva York: cuándo vence el plazo de registro para poder votar en noviembre de 2025

A menos de tres semanas para las elecciones en Nueva York 2025, los votantes aún tienen oportunidad de inscribirse para participar. En específico, el proceso de registro permanece abierto hasta fines de octubre para todos los electores.

Fecha límite para registrarse y votar en las elecciones de Nueva York 2025

Los comicios para elegir alcalde en Nueva York se llevan a cabo el 4 de noviembre. Las solicitudes de registro enviadas por correo deben ser recibidas por la junta electoral hasta el sábado 25 de octubre para que la inscripción sea válida, según detalló New York State Board of Elections.

Las solicitudes de inscripción remitidas por correo tienen como fecha límite de recepción el 25 de octubre para participar en los comicios AP Photo

En el caso del empadronamiento en persona, puede realizarse en la oficina electoral o en cualquier agencia estatal que participe en la Ley Nacional de Registro de Votantes durante cualquier día hábil del año. En este caso, la fecha límite es la misma: el 25 de octubre.

Requisitos registrarse para votar en Nueva York

Para calificar para el registro de votantes en Nueva York, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser ciudadano de Estados Unidos.

Tener 18 años (se puede registrar previamente a los 16 o 17 años, aunque no se podrá votar hasta cumplir 18).

Ser residente del estado y del condado, ciudad o municipio al menos 30 días antes de la elección.

No estar en prisión por una condena por delito grave.

No haber sido declarado mentalmente incompetente por un tribunal.

No reclamar el derecho al sufragio en otro lugar.

Para inscribirse en línea, es necesario tener los siguientes documentos:

Licencia de conducir de Nueva York, permiso de conducir o tarjeta de identificación para no conductores.

Código postal registrado actualmente en el Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés).

Número de Seguro Social.

Para calificar para el registro de votantes en el estado de Nueva York, es necesario ser ciudadano de los Estados Unidos y tener al menos 18 años de edad AP Photo

Paso a paso, cómo registrarse para votar en Nueva York

Los residentes de la ciudad de Nueva York pueden registrarse a través de tres modalidades:

En línea : a través del portal de registro de votantes en español de la Junta Electoral.​​

: a través del portal de registro de votantes en español de la Junta Electoral.​​ Por correo : los interesados deben descargar el formulario, completarlo y enviarlo por correo a Junta Electoral 32 Broadway, 7 Fl Nueva York, NY 10004-1609.

: los interesados deben descargar el formulario, completarlo y enviarlo por correo a Junta Electoral 32 Broadway, 7 Fl Nueva York, NY 10004-1609. En persona: los residentes pueden acercarse a una de las oficinas y completar la solicitud en persona.

Cómo saber si estoy registrado para votar en Nueva York

Los residentes de la ciudad de Nueva York pueden comprobar si se encuentran registrados para votar en la página web de la Junta Electoral, a través del “buscador de votantes registrados”. Al ingresar, tienen que completar una serie de datos: nombre completo, apellido, fecha de nacimiento, ciudad y código postal.

La verificación de votantes es un portal que permite confirmar si se está registrado para ejercer el voto AP Photo

Además, la Junta de Financiamiento de Campañas Electorales de la ciudad de Nueva York ofrece un sitio web en español donde las personas hispanas pueden verificar de manera sencilla y gratuita si están inscriptos.

Si el sitio web ofrece un resultado de “registro no encontrado”, puede deberse a que el solicitante no realizó el proceso o que los datos incluidos en la verificación no coinciden con la información exacta que aparece en el registro de votante.

Cuándo hay que actualizar el registro para votar en Nueva York

El domicilio registrado es un dato fundamental dentro del sistema electoral, ya que determina en qué distritos y contiendas puede sufragar cada ciudadano. Por ese motivo, la ley estatal de Nueva York exige que todo votante notifique a la Junta Electoral sobre cualquier cambio de dirección dentro de los 15 días posteriores a la mudanza.

Además del cambio de residencia, hay otros escenarios que pueden requerir una actualización:

Si cambia su nombre legalmente.

Si desea afiliarse a un partido político distinto

Si decide corregir información en su registro

En caso de que el votante haya salido de la ciudad o del condado donde estaba anotado, también deberá anotarse nuevamente, ya que la inscripción no se transfiere automáticamente entre jurisdicciones.