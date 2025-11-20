Elise Stefanik vs. Kathy Hochul: qué dice la nueva encuesta sobre la carrera a la gobernación de Nueva York

Una encuesta reciente revela cómo está el panorama en las elecciones a gobernador de Nueva York. A menos de un año de los comicios de 2026, Kathy Hochul mantiene una marcada ventaja sobre Elise Stefanik. Sin embargo, el margen se achicó con respecto a un sondeo anterior, por lo que se encendieron las alarmas en el sector que apoya la candidatura de la mandataria.

Encuesta: Kathy Hochul saca 20 puntos a Stefanik en Nueva York

De acuerdo con los datos que publicó una nueva encuesta del Siena Research Institute, la gobernadora tiene una ventaja de 20 puntos por sobre quien se perfila como la candidata republicana. Además, Hochul también mantiene una diferencia a favor en las primarias demócratas.

La aliada más visible de Donald Trump en el Congreso busca ahora conquistar Albany Instagram de Elise Stefanik, Instagram de Kathy Hochul

El sondeo se llevó a cabo entre el 10 y el 12 de noviembre y la muestra fue de 802 votantes registrados en el estado de Nueva York. Los datos arrojaron los siguientes resultados:

Hochul tiene una intención de voto del 52% frente a un 32% de Stefanik .

tiene una intención de voto del frente a un . En las primarias demócratas, la gobernadora lidera con un 56% frente al 16% del vicegobernador Antonio Delgado .

frente al . La mandataria tiene un 43% de imagen positiva .

. El porcentaje de aprobación de su gestión es del 52%.

La ventaja de Hochul se achica, según el nuevo sondeo

A pesar de que lidera tanto en la intención de voto contra Stefanik como en el ámbito demócrata, el nuevo sondeo encendió algunas alarmas para la gobernadora. Los datos indican que su ventaja se redujo con respecto a septiembre.

En aquel entonces, Hochul también tenía un apoyo del 52%, pero Stefanik estaba en 27%. Aunque su aumento puede deberse a que la republicana confirmó su candidatura el 7 de noviembre, lo cierto es que creció cinco puntos porcentuales.

Stefanik cuenta con el apoyo de Trump y recortó la ventaja que le lleva Hochul con respecto a una encuesta anterior Archivo

En esa misma línea, la imagen positiva y aprobación de la gestión de la gobernadora también cayeron con respecto a la encuesta de dos meses atrás. En aquel entonces, los porcentajes eran de 45% y 54% respectivamente, lo que marca una caída de dos puntos porcentuales en ambos ítems.

Cómo avanza la campaña de Hochul hacia la reelección en 2026

La gobernadora de Nueva York asumió como mandataria interina el 24 de agosto de 2021, luego de la renuncia de Andrew Cuomo. Tras más de un año de gestión en esa situación, se presentó a las elecciones de 2022 y venció al republicano Lee Zeldin con el 53% de los votos.

Kathy Hochul busca la reelección y su segundo mandato como gobernadora de Nueva York ANDRES KUDACKI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De esa manera, los comicios la confirmaron como gobernadora electa y comenzó su mandato en enero de 2023. La Constitución de Nueva York establece que los mandatos duran cuatro años, por lo que Hochul se presentará en las elecciones de noviembre de 2026 para acceder a su segunda administración.

A diferencia de muchos otros estados, no existe el límite de reelección. Por lo tanto, siempre y cuando los neoyorquinos revaliden su gestión en las urnas, Hochul podría mantenerse en la gobernación por tiempo indefinido.

La demócrata ya anunció en julio de 2024 que se postularía para un nuevo mandato. Por su parte, Delgado anunció oficialmente el 2 de junio que participará en las internas demócratas.