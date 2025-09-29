Encuestas de Nueva York: quién lleva la delantera en las próximas elecciones sin Eric Adams como candidato

El panorama se modificaba en una simulación sin Adams:

Mamdani crecía levemente a 46%.

Cuomo ascendía a 30%.

Sliwa subía a 18%.

CBS News/YouGov: otro reordenamiento posible de porcentajes

Otra medición relevante fue la de YouGov en asociación con CBS News, publicada el 15 de septiembre. Allí, Mamdani reunió 43% de las adhesiones, seguido por Cuomo (28%), Sliwa (15%) y Adams (6%).

En la hipótesis de que Adams abandonara la carrera, los números mostraban un leve ajuste: Mamdani subía a 44%, Cuomo ascendía a 30% y Sliwa alcanzaba el 17%. En ese sentido, la salida del actual alcalde no alteraba drásticamente el liderazgo de Mamdani, aunque reforzaba la segunda posición de Cuomo.

Quinnipiac: un escenario de tres candidatos

El estudio de Quinnipiac University, difundido el 10 de septiembre, exploró un posible escenario sin Adams. En la elección general con cuatro candidatos, Mamdani lideraba con 45%, mientras que Cuomo alcanzaba el 23%, Sliwa llegaba al 15% y Adams reunía el 12%.

Cuando se simuló un escenario de tres candidatos, estos fueron los resultados: