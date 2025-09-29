Encuestas de Nueva York: quién lleva la delantera en las próximas elecciones sin Eric Adams como candidato
La carrera hacia la alcaldía de la ciudad de la Gran Manzana se va afinando más a casi un mes de los comicios; mientras tanto, en El Estado Jardín, los candidatos vienen palmo a palmo
El alcalde Eric Adams se bajó de la carrera por la alcaldía de Nueva York, según anunció en redes sociales. Durante septiembre, algunos sondeos midieron un escenario sin el demócrata y cómo se repartirían sus votos entre Zohran Mamdani, Andrew Cuomo y Curtis Sliwa. Mientras tanto, en Nueva Jersey, Mikie Sherrill y Jack Ciattarelli apenas se sacan diferencia en la contienda por la gobernación.
Qué dijeron los sondeos sobre un panorama sin Eric Adams
La sorpresiva salida de Eric Adams de la contienda por la alcaldía de Nueva York alteró por completo el tablero político de la Gran Manzana. Diversos sondeos de septiembre mostraron cómo se reacomodarían las preferencias de los votantes y qué figuras ganaría terreno con la retirada del mandatario.
Marist: qué cambia con la salida de Eric Adams
La Marist Poll, publicada el 16 de septiembre, analizó en detalle qué pasaría en un escenario con menos candidatos. En la competencia general, Mamdani aparecía con 45% de apoyo frente al 24% de Cuomo, el 17% de Sliwa y el 9% de Adams.
El panorama se modificaba en una simulación sin Adams:
- Mamdani crecía levemente a 46%.
- Cuomo ascendía a 30%.
- Sliwa subía a 18%.
CBS News/YouGov: otro reordenamiento posible de porcentajes
Otra medición relevante fue la de YouGov en asociación con CBS News, publicada el 15 de septiembre. Allí, Mamdani reunió 43% de las adhesiones, seguido por Cuomo (28%), Sliwa (15%) y Adams (6%).
En la hipótesis de que Adams abandonara la carrera, los números mostraban un leve ajuste: Mamdani subía a 44%, Cuomo ascendía a 30% y Sliwa alcanzaba el 17%. En ese sentido, la salida del actual alcalde no alteraba drásticamente el liderazgo de Mamdani, aunque reforzaba la segunda posición de Cuomo.
Quinnipiac: un escenario de tres candidatos
El estudio de Quinnipiac University, difundido el 10 de septiembre, exploró un posible escenario sin Adams. En la elección general con cuatro candidatos, Mamdani lideraba con 45%, mientras que Cuomo alcanzaba el 23%, Sliwa llegaba al 15% y Adams reunía el 12%.
Cuando se simuló un escenario de tres candidatos, estos fueron los resultados:
- Mamdani 46%.
- Cuomo 30%.
- Sliwa 17%.
Eric Adams se bajó de la contienda por la alcaldía de Nueva York
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, sorprendió al anunciar que le puso fin a su candidatura, apenas cinco semanas antes de los comicios del 4 de noviembre. La decisión llegó en un video de casi nueve minutos que difundió en redes sociales, donde repasó su gestión, defendió su legado y dejó entrever las razones que lo llevaron a desistir de ir en busca de la reelección.
En su mensaje, Adams inició con un recuerdo de sus orígenes y lo improbable que había sido para él llegar a la alcaldía. “¿Quién hubiera pensado que un chico de South Jamaica, Queens, que creció con dificultades de aprendizaje, podría un día convertirse en el alcalde de la ciudad más grande del mundo?”, expresó con emoción.
El alcalde agradeció a su madre, Dorothy Adams, y señaló que su historia personal buscaba inspirar a las familias que enfrentan dificultades. “Espero que cada padre pueda usar mi vida como ejemplo para su hijo durante momentos difíciles. Solo en Estados Unidos puede contarse una historia como esta”, remarcó.
A lo largo de su discurso insistió en que su campaña nunca había sido sobre él, sino sobre “los desatendidos, los marginados, los abandonados y traicionados por el gobierno”.
Uno de los puntos más sensibles del anuncio fue cuando se refirió a los procesos legales que enfrentó. Adams mencionó “los desafortunados eventos” alrededor de su caso federal y sostuvo que había sido “acusado injustamente”.
Además, explicó que la negativa de la Campaign Finance Board a liberar millones de dólares en fondos públicos complicó su capacidad de sostener una campaña competitiva. A esto se sumó la constante especulación mediática sobre su futuro, lo que, en sus palabras, terminó por debilitar su candidatura.
Todas las encuestas en Nueva Jersey durante septiembre
Al igual que en Nueva York, septiembre estuvo cargado de sondeos en Nueva Jersey, aunque en este caso los resultados fueron más dispares y marcaron una competencia muy ajustada.
- Emerson College/PIX 11/The Hill (22 y 23 de septiembre): Sherrill 43% y Ciattarelli 43%.
- Clear Insights Group/yes. every kid. (20 al 22 de septiembre): Sherrill 48% y Ciattarelli 41%.
- National Research, Inc. (16 al 18 de septiembre): Sherrill 45% y Ciattarelli 46%.
- Quinnipiac University (11 al 15 de septiembre): Sherrill 49% y Ciattarelli 41%.
- National Research, Inc. (8 al 10 de septiembre): Sherrill 47% y Ciattarelli 44%.
- Quantus Insights (2 al 4 de septiembre): Sherrill 49% y Ciattarelli 39%.
A diferencia de lo que ocurre en Nueva York, la disputa en Nueva Jersey se mantiene abierta y sin un claro favorito. Las encuestas alternaron entre márgenes estrechos y ventajas algo mayores, lo que refleja que cada punto puede ser determinante en la definición del próximo gobernador.
