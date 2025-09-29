LA NACION
Encuestas de Nueva York: quién lleva la delantera en las próximas elecciones sin Eric Adams como candidato

La carrera hacia la alcaldía de la ciudad de la Gran Manzana se va afinando más a casi un mes de los comicios; mientras tanto, en El Estado Jardín, los candidatos vienen palmo a palmo

Eric Adams bajó su candidatura y eso cambia el panorama en Nueva York de cara a las elecciones del 4 de noviembre
Eric Adams bajó su candidatura y eso cambia el panorama en Nueva York de cara a las elecciones del 4 de noviembreImagen compuesta

El alcalde Eric Adams se bajó de la carrera por la alcaldía de Nueva York, según anunció en redes sociales. Durante septiembre, algunos sondeos midieron un escenario sin el demócrata y cómo se repartirían sus votos entre Zohran Mamdani, Andrew Cuomo y Curtis Sliwa. Mientras tanto, en Nueva Jersey, Mikie Sherrill y Jack Ciattarelli apenas se sacan diferencia en la contienda por la gobernación.

Qué dijeron los sondeos sobre un panorama sin Eric Adams

La sorpresiva salida de Eric Adams de la contienda por la alcaldía de Nueva York alteró por completo el tablero político de la Gran Manzana. Diversos sondeos de septiembre mostraron cómo se reacomodarían las preferencias de los votantes y qué figuras ganaría terreno con la retirada del mandatario.

Sliwa, Mamdani y Cuomo crecen en los sondeos sin Adams
Sliwa, Mamdani y Cuomo crecen en los sondeos sin AdamsCanva

Marist: qué cambia con la salida de Eric Adams

La Marist Poll, publicada el 16 de septiembre, analizó en detalle qué pasaría en un escenario con menos candidatos. En la competencia general, Mamdani aparecía con 45% de apoyo frente al 24% de Cuomo, el 17% de Sliwa y el 9% de Adams.

Eric Adams se bajó de la contienda por la alcaldía de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, sorprendió al anunciar que le puso fin a su candidatura, apenas cinco semanas antes de los comicios del 4 de noviembre. La decisión llegó en un video de casi nueve minutos que difundió en redes sociales, donde repasó su gestión, defendió su legado y dejó entrever las razones que lo llevaron a desistir de ir en busca de la reelección.

Eric Adams anunció que no irá por la reelección en Nueva York
Eric Adams anunció que no irá por la reelección en Nueva YorkSeth Wenig - AP

En su mensaje, Adams inició con un recuerdo de sus orígenes y lo improbable que había sido para él llegar a la alcaldía. “¿Quién hubiera pensado que un chico de South Jamaica, Queens, que creció con dificultades de aprendizaje, podría un día convertirse en el alcalde de la ciudad más grande del mundo?”, expresó con emoción.

Todas las encuestas en Nueva Jersey durante septiembre

Al igual que en Nueva York, septiembre estuvo cargado de sondeos en Nueva Jersey, aunque en este caso los resultados fueron más dispares y marcaron una competencia muy ajustada.

En Nueva Jersey, la contienda es mucho más reñida
En Nueva Jersey, la contienda es mucho más reñidaCanva
  • Emerson College/PIX 11/The Hill (22 y 23 de septiembre): Sherrill 43% y Ciattarelli 43%.
  • Clear Insights Group/yes. every kid. (20 al 22 de septiembre): Sherrill 48% y Ciattarelli 41%.
  • National Research, Inc. (16 al 18 de septiembre): Sherrill 45% y Ciattarelli 46%.
  • Quinnipiac University (11 al 15 de septiembre): Sherrill 49% y Ciattarelli 41%.
  • National Research, Inc. (8 al 10 de septiembre): Sherrill 47% y Ciattarelli 44%.
  • Quantus Insights (2 al 4 de septiembre): Sherrill 49% y Ciattarelli 39%.

A diferencia de lo que ocurre en Nueva York, la disputa en Nueva Jersey se mantiene abierta y sin un claro favorito. Las encuestas alternaron entre márgenes estrechos y ventajas algo mayores, lo que refleja que cada punto puede ser determinante en la definición del próximo gobernador.

