En Nueva York: cuándo depositan los pagos de SNAP de noviembre 2025

La reapertura del gobierno federal después de semanas de tensiones políticas abrió una nueva etapa para millones de familias que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Mientras muchos hogares ya observaron movimientos en sus tarjetas EBT, otros aún aguardan precisiones sobre la fecha exacta en que el estado de Nueva York terminara de liberar los depósitos correspondientes a noviembre de 2025.

Qué informó Nueva York sobre los pagos del SNAP en noviembre

La Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidad (OTDA, por sus siglas en inglés) comunicó el 10 de noviembre que el estado había entregado la totalidad de los beneficios del mes a los hogares habilitados.

El organismo explicó que quienes esperaban sus depósitos ese día y el anterior ya los recibieron y pudieron utilizarlos con normalidad, mientras que el resto continuará con la recepción de los montos acreditados de manera escalonada durante esta semana.

Según esta comunicación, las tarjetas EBT conservaron su funcionamiento habitual, por lo que los saldos pendientes de meses previos permanecieron disponibles para realizar compras en todos los comercios y mercados habilitados por SNAP.

El aviso estatal enfatizó que, pese al cierre federal, las obligaciones de cada hogar siguieron vigentes. El mensaje instó a completar recertificaciones, entregar informes periódicos y reportar cualquier modificación que impactara en la elegibilidad del programa.

También subrayó que, durante ese tiempo, las solicitudes nuevas fueron aceptadas, ya sea en línea, en oficinas locales o, en el caso de la ciudad de Nueva York, a través de ACCESS HRA o en puntos presenciales de la Administración de Recursos Humanos.

“Están llegando”: se reactiva el envío de cupones SNAP

Tras la firma de la ley, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) sostuvo públicamente que los estados debían acelerar la emisión de los montos adeudados.

En una entrevista televisiva con CNN, la secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins, anticipó que la mayoría de los beneficiarios vería los depósitos acreditados “para el lunes”, aunque aclaró que el proceso dependía de la infraestructura de cada estado. “Es un entramado complejo, pero está avanzando. Está llegando”, enfatizó.

El artículo de The New York Times también indicó que, al menos en siete estados, las autoridades ya transmitieron los archivos necesarios a los proveedores de EBT entre el jueves y el viernes, por lo que los depósitos completos comenzaron a verse de inmediato.

Sin embargo, millones de personas en otras jurisdicciones todavía enfrentan demoras vinculadas a la reactivación del sistema. Propel, la empresa que administra una aplicación para usuarios de SNAP, calculó que alrededor de 3,8 millones de hogares aún no recibieron sus depósitos de noviembre al mediodía del jueves, aunque se esperaba que esa cifra disminuyera con rapidez.

Qué dispuso el USDA sobre los cupones SNAP tras la reapertura del gobierno

Luego de que el presidente Donald Trump firmara la ley de apropiaciones (“FY26 Appropriations Act”), el organismo confirmó la disponibilidad plena de fondos federales para cubrir la emisión de beneficios del programa, los gastos administrativos de los estados y las subvenciones para Puerto Rico, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte.

Con esta aprobación, el USDA ordenó a los estados tomar “medidas inmediatas” para garantizar que todos los hogares recibieran la totalidad de sus asignaciones de noviembre sin reducciones. Este punto fue crucial debido a que, durante el cierre federal, algunas jurisdicciones habían aplicado recortes temporales. Además, instó a reanudar la emisión conjunta de los beneficios de noviembre y diciembre para solicitantes certificados después del día 15.

El memorando también abordó otros aspectos administrativos: el deber de notificar los cambios mediante un aviso masivo en cumplimiento con la normativa federal, la suspensión de penalidades por demoras relacionadas con la implementación durante el cierre y la recomendación de retomar los procedimientos habituales de establecimiento y cobro de deudas.

A la vez, ordenó que noviembre no se contabilizara como mes acumulable para participantes sujetos a límites temporales, debido a la incertidumbre creada por la emisión parcial anticipada.

Los beneficios de SNAP se reanudan en todo EE.UU. luego del final del cierre del gobierno Freepik

Los retrasos en la entrega del SNAP dejaron a millones de familias sin el beneficio

De acuerdo a un artículo publicado por The New York Times, millones de beneficiarios en todo EE.UU. recién comenzaron a recuperar sus ayudas alimentarias después de semanas de litigios y confusiones sobre el futuro del programa en medio del cierre gubernamental.

Ese medio describió cómo la administración federal, durante la paralización, evitó financiar los montos completos de SNAP para noviembre y ordenó la entrega parcial de los beneficios. Esto derivó en un sistema desigual entre los estados: algunos distribuyeron los fondos completos, otros otorgaron sumas parciales y varios suspendieron por completo los pagos hasta que hubiera claridad.