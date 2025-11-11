Qué pasará con el pago del SNAP tras el fin del cierre del gobierno en EE.UU.

Mientras avanza un proyecto para finalizar el cierre del gobierno en Estados Unidos, continúa la incertidumbre sobre el Programa de Cupones para Alimentos (SNAP, por sus siglas en inglés). La Corte Suprema de EE.UU. debe fallar en la disputa judicial sobre si se realiza la totalidad del pago de noviembre.

La Corte Suprema decidirá si EE.UU. debe pagar la totalidad del SNAP en noviembre

Por el cierre del gobierno federal, la administración Trump se negó a pagar la totalidad de la asistencia alimentaria .

. Luego de demandas y el fallo de un juez federal que obligaba a abonar los fondos de manera completa, el gobierno apeló.

La Corte Suprema debe resolver sobre el pago del SNAP en noviembre Nam Y. Huh - AP

En su defensa, indicó que tomaría fondos de contingencia y que solo tiene la solvencia para abonar un 65% de la ayuda social. Horas después, la jueza Ketanji Brown Jackson de la Corte Suprema falló para suspender la medida que forzaba el desembolso.

Sin embargo, un tribunal de apelaciones rechazó el lunes un pedido para sostener la suspensión. Por lo tanto, a menos que la máxima autoridad judicial estadounidense emita un fallo favorable, el martes por la noche la administración federal debe enviar los fondos para el pago total del programa.

De acuerdo con CNBC, se espera la decisión de la Corte Suprema, mientras sigue la incertidumbre para los beneficiarios del SNAP. De cualquier manera, la situación debe resolverse este martes, mientras avanza un proyecto para destrabar el cierre del gobierno.

Sigue la incertidumbre por el pago de SNAP mientras avanza el proyecto para finalizar el cierre del gobierno Mariam Zuhaib - AP

El gobierno de Trump intentó sancionar a los estados que pagaron el SNAP completo

En paralelo a la disputa por el envío de fondos desde la administración federal, el gobierno de Trump recibió otro revés judicial. El sábado por la noche, el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) emitió un documento dirigido a los estados.

En el marco de la orden de una jueza de la Corte Suprema que favorecía su decisión, la administración federal indicó a los estados que no pueden pagar la totalidad del SNAP o enfrentarían sanciones económicas. El mensaje llegó luego de que algunos gobiernos estatales expresaron que cubrirían la cuota del programa con otros fondos.

Sin embargo, el lunes por la mañana un juzgado federal en Massachusetts emitió una orden que bloquea el documento. La medida fue sumamente relevante, ya que el USDA exigía “deshacer” las prestaciones.

Continúa la disputa judicial en EE.UU. alrededor del pago del SNAP

El Congreso avanza en un proyecto para poner fin al cierre del gobierno en EE.UU.

Mientras continúa la incertidumbre por el SNAP, los beneficiarios aguardan por una resolución que destrabe el cierre del gobierno.

Con el apoyo de ocho demócratas, el Senado aprobó un proyecto de ley que aseguraría el financiamiento de las entidades y programas federales, según consignó CBS News.

Tras la votación, el proceso continúa su tratamiento en la Cámara de Representantes. Por el feriado del Día de los Veteranos en EE.UU., el Congreso se encuentra sin actividad y el financiamiento podría aprobarse el miércoles.

En caso de que así suceda y con la firma del presidente Trump, la administración federal volvería a funcionar normalmente.

El cierre del gobierno se extiende desde el 1° de octubre y ya es el más largo de la historia.