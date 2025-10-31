Por qué en Nueva York no se pagarán los cupones SNAP de noviembre 2025
Miles de familias neoyorquinas se encuentran en una situación de riesgo ante la confirmación de que no se emitirán los depósitos del programa alimenticio
Tras el agotamiento de los fondos federales para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), por el reciente cierre parcial del gobierno (efectivo desde el 1 de octubre), el Gobierno de Estados Unidos notificó que la distribución de beneficios, programada para el 1 de noviembre, será suspendida en Nueva York.
Por qué no se pagarán los cupones SNAP de noviembre en Nueva York
El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) justificó esta medida y confirmó que, por el momento, no se realizará la emisión de los beneficios correspondientes a noviembre para los aproximadamente 42 millones de beneficiarios a nivel nacional.
Esta suspensión se produce después de que la administración Trump confirmara que no utilizaría aproximadamente US$5.000 millones en fondos de contingencia para asegurar la continuidad de este programa que asiste a cerca de uno de cada ocho estadounidenses en la compra de alimentos, destacó AP News.
Según un aviso del USDA, “los fondos se agotaron”, por lo que “no se emitirán beneficios el 1 de noviembre”. El USDA también señaló la presión sobre los demócratas del Senado para resolver el estancamiento, y destacó que el fracaso en encontrar una solución política en los próximos días extendería el impacto del cierre a las poblaciones más vulnerables del país.
Según un memorándum visto por Reuters, el USDA indicó que no cederá a la presión política de la Cámara de Representantes. La agencia federal se negó a utilizar sus reservas de emergencia para financiar los beneficios alimentarios de noviembre, a pesar de la petición formal que se realizó el viernes anterior por más de 200 legisladores demócratas.
Dónde pueden acceder a alimentos las personas que necesitan SNAP
Aquellos que experimenten la interrupción de este programa pueden acudir a los numerosos bancos de alimentos dispersos por el estado de Nueva York, los cuales representan una fuente de apoyo esencial durante esta incertidumbre alimentaria, destacó Univisión.
La página oficial del Banco de Alimentos de Nueva York presenta un mapa que muestra los recursos alimenticios en las distintas zonas. Esta organización distribuye alimentos diariamente para erradicar el hambre en niños, adultos y mayores.
El sitio oficial Ayuda alimentaria Nueva York también cuenta con un mapa de despensas de alimentos para que aquellos que necesitan alimentos puedan acceder a ellos. Otra opción para solicitar ayuda alimentaria es llamar al 311 para obtener información sobre despensas de alimentos y actualizaciones de SNAP.
Listado de otros sitios para conseguir alimentos
- FeedMore WNY es una organización que lucha contra inseguridad alimentaria de los residentes del oeste de Nueva York. Los interesados deben ingresar a su web, dirigirse a su ubicación en 100 James E. Casey Dr. Buffalo, Nueva York 14206; o llamar al teléfono 716-822-2002 para recibir asistencia.
- Foodlink es red diversa de socios comunitarios que abordan causas profundas de la inseguridad alimentaria en toda la región metropolitana de Rochester y Finger Lakes, en Nueva York. Se encuentran en 2011 Mt. Read Boulevard Rochester, NY 14615 y su teléfono es (585) 328-3380.
- Food Bank of the Southern Tier es un banco de alimentos que brinda servicios a los condados de Broome, Chemung, Schuyler, Steuben, Tioga y Tompkins. Se ubica en:388 Upper Oakwood Avenue Elmira, NY 14903 y su número de contacto es (607) 796-6061.
- Food Bank of Central New York es una organización sin fines de lucro que lidera la lucha contra el hambre en un área de servicio que abarca 11 condados, junto con el centro y el norte del estado de Nueva York, así como el valle del Mohawk. Se ubica en 7066 Interstate Island Road, Syracuse, NY 13209 y su teléfono es (315) 437-1899.
- Regional Food Bank of Northeastern NY es una organización sin fines de lucro que recolecta alimentos y los distribuye a casi 1000 organizaciones benéficas en 23 condados del noreste del estado de Nueva York. Se ubica en 965 Albany-Shaker Rd. Latham, NY 12110 y su número telefónico es (518) 786-3691.
- Feeding Westchester distribuye alimentos nutritivos a comunidades de Westchester. Se encuentra en 200 Clearbrook Rd. Elmsford, NY 10523 y su número de contacto es (914) 923-1100.
- Long Island Cares es un banco de alimentos que busca combatir el hambre y la inseguridad alimentaria Nassau y Suffolk. Se ubica en 10 Davids Drive (Harry Chapin Way) Hauppauge, NY 11788-2039 y su teléfono es (631) 582-3663.
- Island Harvest es una organización líder en la lucha contra el hambre con la misión reducir el desperdicio de alimentos en Long Island. Tiene varias sedes y una de ellas es 126 Spagnoli Road Melville, NY 11747 y su teléfono es (516) 294-8528.
- City Harvest rescata alimentos nutritivos y los entrega gratuitamente a los neoyorquinos que pasan hambre. Su dirección es 6 East 32nd Street, 5th FloorNew York, NY 10016, y su teléfono es (646) 412-0600.
