Por qué en Nueva York no se pagarán los cupones SNAP de noviembre 2025

Tras el agotamiento de los fondos federales para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), por el reciente cierre parcial del gobierno (efectivo desde el 1 de octubre), el Gobierno de Estados Unidos notificó que la distribución de beneficios, programada para el 1 de noviembre, será suspendida en Nueva York.

Por qué no se pagarán los cupones SNAP de noviembre en Nueva York

El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) justificó esta medida y confirmó que, por el momento, no se realizará la emisión de los beneficios correspondientes a noviembre para los aproximadamente 42 millones de beneficiarios a nivel nacional.

Esta suspensión se produce después de que la administración Trump confirmara que no utilizaría aproximadamente US$5.000 millones en fondos de contingencia para asegurar la continuidad de este programa que asiste a cerca de uno de cada ocho estadounidenses en la compra de alimentos, destacó AP News.

Según un aviso del USDA, “los fondos se agotaron”, por lo que “no se emitirán beneficios el 1 de noviembre”. El USDA también señaló la presión sobre los demócratas del Senado para resolver el estancamiento, y destacó que el fracaso en encontrar una solución política en los próximos días extendería el impacto del cierre a las poblaciones más vulnerables del país.

Según un memorándum visto por Reuters, el USDA indicó que no cederá a la presión política de la Cámara de Representantes. La agencia federal se negó a utilizar sus reservas de emergencia para financiar los beneficios alimentarios de noviembre, a pesar de la petición formal que se realizó el viernes anterior por más de 200 legisladores demócratas.

Dónde pueden acceder a alimentos las personas que necesitan SNAP

Aquellos que experimenten la interrupción de este programa pueden acudir a los numerosos bancos de alimentos dispersos por el estado de Nueva York, los cuales representan una fuente de apoyo esencial durante esta incertidumbre alimentaria, destacó Univisión.

La página oficial del Banco de Alimentos de Nueva York presenta un mapa que muestra los recursos alimenticios en las distintas zonas. Esta organización distribuye alimentos diariamente para erradicar el hambre en niños, adultos y mayores.

El sitio oficial Ayuda alimentaria Nueva York también cuenta con un mapa de despensas de alimentos para que aquellos que necesitan alimentos puedan acceder a ellos. Otra opción para solicitar ayuda alimentaria es llamar al 311 para obtener información sobre despensas de alimentos y actualizaciones de SNAP.

