En Nueva York: ¿dónde encontrar pavo y comida gratis para el Día de Acción de Gracias?
Estos programas de seguridad alimentaria permiten garantizar que toda la población tenga acceso a una mesa segura en Thanksgiving
Con motivo del Día de Acción de Gracias, organizaciones en Nueva York ofrecerán pavos y alimentos listos para comer de forma gratuita. Esta iniciativa busca asegurar que las familias más vulnerables tengan una cena festiva y puedan acceder a productos de calidad.
Dónde encontrar alimentos gratis en Nueva York para Thanksgiving
Para garantizar una celebración completa de Acción de Gracias, instituciones de Nueva York proveerán pavos gratuitos a familias de bajos recursos. Esta medida de seguridad alimentaria para la festividad busca que todos los residentes puedan acceder a un menú digno, destacó Univision.
Los lugares donde se ofrecerán pavos y comida gratis en Nueva York son los siguientes:
La organización realizará un evento el 27 de noviembre, desde 11.00 y hasta 15.00 hs. Estarán ubicados en el 860 Forest Ave, Bronx, donde se entregarán comidas preparadas para quienes más lo necesiten.
Esta organización realizará una comida para celebrar el Día de Acción de Gracias con los ciudadanos locales, la cual se llevará a cabo justo el día 27 de noviembre entre las 12.00 hs y hasta las 15.00 hs, en el 593 de Columbus Ave., Nueva York.
La entidad contará con dos eventos que se llevarán a cabo el Día de Acción de Gracias. El primero será un desayuno caliente que se servirá entre las 8.00 hs y 9.00 hs. El segundo evento, será la cena caliente que se entregará a las personas vulnerables entre las 11.30 hs y 16.00 hs. Estarán ubicados en el 227 de Bowery, Manhattan.
Otorgará alimentos el 27 de noviembre, en un horario de 11.00 hs a 14.00 hs, en la Iglesia Metodista John Wesley United, ubicada en John Wesley United Methodist Church, en 250 Quincy St., Brooklyn. Brindarán un banquete gratis de comida soul, completo con pavo, pollo jerk, arroz, guisantes, macarrones con queso, pastel de batata, y otros alimentos.
Brindarán un festín de Acción de Gracias, el 27 y 28 de noviembre, de 10.30 hs a 12.30 hs, en el 296 de 9th Ave, Manhattan.
La cena anual de Acción de Gracias se llevará a cabo el 27 de noviembre, de 11.00 hs a 16.00 hs, en House of Justice, ubicado en el 106 W. 145th Street, Harlem. La organización servirá comidas calientes y otros alimentos para quienes más lo necesitan.
En este evento se entregarán alimentos para personas necesitadas. Se llevará a cabo el 27 de noviembre, de 10.00 hs a 12.00 hs, en 92-24 Rockaway Boulevard, Queens.
Este lugar otorgará alimentos para el Día de Acción de Gracias. Será el 27 de noviembre de 15.00 hs a 17.00 hs, en el 3435 de Baychester Ave., Bronx. Los alimentos se entregarán hasta agotar existencias.
Cómo encontrar bancos de alimentos que brinden comida gratuita en Nueva York
En Nueva York, las personas en situación vulnerable pueden buscar sitios que le proporcionen alimentos gratis a través de la página Health NY, donde podrán acceder a las ubicaciones de los bancos de alimentos más próximos a sus hogares.
Por otra parte, en Food Bank NYC también encontrar diferentes organizaciones de ayuda, a través de un directorio por código ZIP. Esto permite que los usuarios puedan localizar bancos de alimentos en diversos vecindarios de la Gran Manzana.
Esta organización comenzó con 270 mil kilos de alimentos y 129 agencias y hoy cuenta con una red municipal de casi 800 socios comunitarios en los cinco distritos.
La entidad transporta millones de kilos de alimentos a diario, distribuyéndolos a los neoyorquinos que más lo necesitan, para que puedan hacer frente a la carencia de productos básicos.
