En Nueva York: las nuevas seis carrozas que debutan en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s
Algunas de las atracciones del desfile incluyen la presentación de artistas famosos, globos aerostáticos y payasos
Nueva York será el escenario de la 99ª edición del Desfile de Acción de Gracias de Macy’s el 27 de noviembre. Este año, el evento se lucirá con enormes globos, números musicales de Broadway y la presentación estelar de seis carrozas inéditas.
Cuáles son las carrozas que debutan en desfile de Acción de Gracias de Macy’s
Este año debutarán seis nuevas carrozas en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s. Según NBC, las carrozas nuevas son las siguientes:
- La Tierra de Hielo y Maravillas, de Holland America Line
- Montaña Invernal Fantástica, de LEGO Group Lego
- Salón de Baile del Maestro Chocolatero, de Lindt
- Invasión del Mundo del Revés: Stranger Things, de Netflix
- Generador de Sueños de las Ovejas Contando, de Serta
- Día de Acción de Gracias con Amigos en POPCITY de Pop Mart
Las nuevas carrozas se unirán a una selección de las favoritas del público, junto con el Trineo de Santa.
La carroza de Stranger Things incluirá nubes, efectos de iluminación y, en un primer plano impactante, su propio Demogorgon. Esta creación será contrapunto ideal para la temporada navideña, al fusionar la fantasía de los globos gigantes con la escalofriante atmósfera de Hawkins, informó Secret NYC.
El Demogorgon tendrá una iluminación que proyectará sombras sobre el paisaje, a fin de transformar la tradicional celebración de Acción de Gracias en una escena propia del estilo de Netflix.
Quiénes son los artistas que participan del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s
El desfile inicia frente a la tienda de Macy’s en Herald Square (calle 34), y ofrece un cartel de actuaciones estelares. Destaca el debut en el desfile de las voces de HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna y REI AMI) de la película K-Pop Demon Hunters (Netflix).
Además, el espectáculo contará con musicales de Broadway como Buena Vista Social Club, Just in Time y Ragtime, consignó Telemundo.
La lista de celebridades que se suman al evento incluye a estrellas musicales y del espectáculo, entre las que destacan:
- Drew Baldridge
- Matteo Bocelli
- Colbie Caillat
- Ciara
- Gavin DeGraw
- Meg Donnelly
- Mr. Fantasy
- Foreigner
- Debbie Gibson
- Mickey Guyton
- Christopher Jackson
- Jewel
- Lil Jon
- Kool & the Gang
- Darlene Love
- Roman Mejia
- Taylor Momsen
- Tiler Peck
- Radio City Rockette
- Busta Rhymes
- Calum Scott
- Shaggy
- Lauren Spencer Smith
- Luísa Sonza
- Teyana Taylor
También habrá participaciones especiales de Nikki DeLoach, el atleta olímpico estadounidense Ilia Malinin, Kristoffer Polaha, el paralímpico estadounidense Jack Wallace y el corresponsal especial Sean Evans.
Horario y recorrido del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s
El desfile inicia a las 8.30 hs, en el lado oeste de Central Park (a la altura de la calle 77) y desciende por la 6th Avenue hasta su destino final en Macy’s Herald Square (calle 34).
Para asegurar una mejor vista, se aconseja llegar con mucha antelación y ubicarse en el tramo de Central Park, específicamente entre las calles 60 y 70, según sugiere el sitio web NuevaYork.com.
Los espectadores deben tener en cuenta que Herald Square es un área de alta concentración. Asimismo, se aconseja evitar el área entre la 34th y la 38th St., que está reservada para las retransmisiones televisivas.
La transmisión completa del desfile estará disponible desde las 8 hasta las 12 hs (ET), por NBC y Peacock, de acuerdo con la información del sitio oficial de Macy’s.
Para la comunidad latina, también habrá una transmisión especial del desfile en español por Telemundo, la cual comienza a las 8.30 hs (Tiempo del Este).
