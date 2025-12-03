En qué canal se puede ver en vivo el encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center hoy, 3 de diciembre de 2025

La Navidad está cada vez más cerca, pero las celebraciones ya comenzaron en Nueva York y en todo Estados Unidos. Ahora llega uno de los espectáculos más esperados de la temporada: el encendido del árbol navideño del Rockefeller Center, que en 2025 lucirá más de 50.000 luces LED para iluminar el corazón de Manhattan.

Cuándo y dónde ver el encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center 2025

El encendido del icónico árbol navideño se realiza este miércoles el 3 de diciembre, a las 22.00 hs (ET), de acuerdo con NBC New York.

El árbol de Navidad del Rockefeller Center se ilumina hasta enero de 2026 (X @rockcenternyc)

Aquellos que lo deseen pueden seguir en vivo la iluminación del árbol de Navidad a través de NBC, que realiza una transmisión en vivo a nivel nacional, conducida por Reba McEntire.

Además, la cadena ofrece una cobertura especial previa desde las 18.30 hs a través de NBC New York, seguida por el programa Navidad en el Rockefeller Center, conducido por Natalie Pasquarella, David Ushery y Mario López, que arrancará a las 19.00 hs. La señal nacional empezará a las 20.00 hs.

Cómo ver de manera presencial el encendido del árbol de Navidad en el Rockefeller Center

Quienes deseen asistir en persona pueden hacerlo desde el área pública ubicada junto a la pista de patinaje, entre las calles 49 y 50, y las avenidas Quinta y Sexta. El acceso es gratuito, pero se recomienda llegar con anticipación, ya que la zona suele saturarse horas antes del evento.

El árbol de Navidad del Rockefeller Center se ubica junto a la pista de patinaje (X @rockcenternyc)

El Rockefeller Center también ofrece opciones de acceso con boletos, como fotografías profesionales frente al árbol o entradas VIP para quienes buscan vivir la experiencia desde un área reservada.

Entrada regular para foto: entre 45 y 50 dólares.

entre VIP Rock Pass: 300 dólares, incluye recorrido guiado de dos horas, acceso a la sala VIP, visita a jardines en la azotea, brindis con champaña, acceso a The Beam Experience y la posibilidad de acercarse al árbol desde Center Plaza, un espacio normalmente cerrado al público.

Cómo es el árbol de Navidad del Rockefeller Center y hasta cuándo estará iluminado

Este año, el árbol de Navidad del Rockefeller Center fue donado por la familia Russ y proviene de East Greenbush, Nueva York, y se trata de una pícea de Noruega de 11 toneladas, 23 metros de altura y 13 metros de ancho, según el medio.

El árbol de Navidad del Rockefeller Center se ilumina todos los días hasta la medianoche (X @rockcenternyc)

Contará con más de 50.000 luces LED de diversos colores que iluminarán sus ramas, conectadas por alrededor de cinco millas de cable (cerca de ocho kilómetros de cable).

El árbol navideño se ilumina todos los días desde su encendido oficial, y se prende cada día desde las 5.00 hs y hasta la medianoche. Sin embargo, durante Nochebuena, el árbol permanece iluminado 24 horas, mientras que en Nochevieja el abeto estará encendido desde las 5.00 hasta las 21.00 hs.

El árbol estará exhibido en el Rockefeller Center desde el 3 de diciembre y hasta mediados de enero de 2026.