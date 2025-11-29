No está en Rockefeller Center: cuándo encienden el hermoso árbol de Navidad que no todos conocen en Nueva York

Nueva York se adorna de colores blancos, rojos y verdes durante la temporada navideña. La nieve sobre las calles y las bolsas de compras son los elementos que cubren a la Gran Manzana desde fines de noviembre. Entre las tradiciones más esperadas por los neoyorquinos y algunos turistas se encuentra el encendido del árbol en Bryant Park, que se celebrará el próximo 2 de diciembre, a metros de donde se encuentra el icónico Rockefeller Center.

Los detalles del encendido del árbol en Bryant Park

No muchos turistas saben que muy cerca del emblemático árbol de Navidad del Rockefeller Center se encuentra el de Bryant Park, uno de los parques más bonitos de la ciudad.

El espectáculo del encendido del árbol comenzará a las 17.30 hs (hora local) del 2 de diciembre en el parque invernal ubicado en Midtown Manhattan, Nueva York. El evento es gratuito y contará con la presencia de varios artistas y patinadores de categoría mundial como:

David Burtka (actor y chef estadounidense)

Matt Doyle (ganador del premio Tony)

Mariah Bell

Kaitlin Hawayek

Jean-Luc Baker

Kaiya Ruiter

Emmanuel Savary

Ice Theatre of New York

Figure Skating in Harlem

The Skyliners

La entrada al evento se otorga por orden de llegada Instagram/ @worldsbestmarkets

El aforo del evento es limitado, por lo que la entrada comenzará a las 15:30 hs por orden de llegada. Asimismo, a las 12.10 hs la pista de patinaje va a cerrar para el público, y se reanudará justo después del espectáculo, alrededor de las 18.15 hs.

Recomendaciones para poder disfrutar del evento

Para que los neoyorquinos o turistas puedan disfrutar del encendido de luces, Bryant Park detalló una serie de consejos a tomar en cuenta:

No se puede volver a entrar una vez que la terraza esté llena: la persona debe asegurarse de ir al baño y visitar las tiendas navideñas antes de reservar su lugar.

la persona debe asegurarse de ir al baño y visitar las tiendas navideñas antes de reservar su lugar. Vestirse abrigado : de acuerdo con Accuweather , para el encendido se prevén temperaturas entre los 37.4 °F (3°C) y 32°F (0°C),

: de acuerdo con , para el encendido se prevén temperaturas entre los 37.4 °F (3°C) y 32°F (0°C), Consentimiento de las fotografías: la persona que asista al evento le da permiso a la Bryant Park Corporation de ser filmado o fotografiado, y que su imagen pueda ser utilizada como resultado de una sesión de fotografía/video.

La entrada comenzará a las 15:30 hs por orden de llegada Instagram/@bryantparknyc

En el caso de las personas que no puedan acceder al evento, pueden disfrutarlo a través de una transmisión en vivo desde el sitio web oficial de Bryant Park.

La pequeña aldea navideña que no está en Rockefeller Center

Bank of America Winter Village es un parque de invierno en Nueva York que transforma Bryant Park en una pequeña aldea compuesta por una pista sobre hielo de 17.000 pies cuadrados, alquileres de patines de alta calidad, espectáculos de patinaje gratuitos y tiendas navideñas.

Su mercado al aire libre está inspirado en las tiendas europeas y cuenta con quioscos, artículos artesanales y regalos de diferentes partes del mundo.

En el centro del parque se encuentra el árbol de Navidad. Este año, medirá 45 pies de alto y pesará más de 8000 libras. Asimismo, contará con más de 12.000 luces y 1200 adornos de gran tamaño, incluyendo piñas gigantes brillantes y campanas navideñas tradicionales.

Cuánto cuesta patinar en Bank of America Winter Village

La admisión a la pista de hielo es gratuita. No obstante, en el caso de alquilar los patines, la tarifa varía de acuerdo al tipo de patín: