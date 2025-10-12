Es dominicana, trabaja 12 horas por día como home attendant en Nueva York y revela los secretos del empleo: cuánto gana
La joven asegura que estos trabajos en EE.UU. demandan mucha decisión y paciencia; así es su día a día
- 3 minutos de lectura'
Existen diversas ocupaciones populares entre la comunidad migrante en Estados Unidos. Una de ellas es la asistencia a domicilio, donde el 42% de los que la ejercen son extranjeros, según consignó el último estudio de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. Entre las personas que ejercen este rol se encuentra Yesenia, una joven dominicana que trabaja un turno de 12 horas por día en Nueva York.
La historia de Yesenia como home attendant en Nueva York
La dominicana contó su historia en un video de Alfy Tavarez, un reconocido creador de contenido también dominicano. Allí, explicó que trabaja con una paciente cubriendo el turno de día. “Yo tengo 12 horas con ella de día y hay otra muchacha de noche que hace las otras 12”, explicó la joven.
La jornada de Yesenia comienza a las 6 de la mañana, cuando se despierta para iniciar su trabajo a las 8 hs. Durante su jornada se encarga de diversas tareas, que incluyen preparar la comida para su paciente, realizar labores de limpieza y lavar su cabello. Para ella, la felicidad de su paciente es sinónimo de una labor bien realizada.
“Lo que más me gusta es cuando estoy con mi paciente, cuando le hago su comida, cuando se pone contenta, cuando le lavo el pelo y me da las gracias. A mí me gusta ver a mi paciente contenta", sostuvo.
La dominicana lleva cuatro años con su paciente actual. Por ello, recomienda a las personas interesadas que tengan un paciente fijo en vez de tomar reemplazos, dado que uno no sabe con qué tipo de personas se encontrará. “A mí me gustan los casos permanentes, ya que tú sabes cómo tratarlos”, explicó.
Cómo trabajar de asistente domiciliaria y sus dificultades
Para trabajar como asistente de personas mayores, Yesenia tuvo que hacer un curso que le costó US$700 y duró siete meses. Al obtener el certificado, comenzó a buscar trabajo de manera inmediata. “Desde que te dan el título como HHA (Home Health Aide), tú inmediatamente puedes trabajar“, aseguró.
Al momento de buscar clientes, se dio cuenta de las diversas dificultades a las que se enfrentaba. Algunas de ellas son:
- Pacientes que viven solos y con enfermedades, lo que les causa una vida de angustia que reflejan en los tratos al personal de cuidado.
- Tener que lidiar con pacientes que, a pesar de los esfuerzos del HHA, siempre encuentran que las cosas se hacen mal.
- La dificultad de cuando un paciente se niega a abrir la puerta o recibir el servicio.
En cuanto al factor emocional, la dominicana señaló que algunos asistentes desarrollan un fuerte vínculo afectivo con sus pacientes, lo que deriva en un profundo pesar cuando deben dejar el caso o las personas fallecen.
Cuánto gana un home attendant en EE.UU. en 2025
Las asistentes domiciliarias ganan alrededor de US$17.50 la hora en EE.UU. Con este sueldo, Yesenia reconoció que se deben mejorar estos salarios. “Yo creo que faltan más cosas, ya que trabajamos mucho con los pacientes y deberían mejorar el pago”, cerró la dominicana.
Otras noticias de Agenda EEUU
Con la receta de la abuela. Es latina, dejó Trader Joe’s y abrió una taquería en California que es la mejor de EE.UU.
Batalla de supermercados. La cadena de Texas que se renueva para competir con una nueva apertura de Aldi
Continúa el misterio. La historia detrás de Adeline Watkins: ¿la mujer de Wisconsin fue cómplice de los crímenes de Ed Gein?
- 1
A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar al ganador
- 2
Doble crimen en Córdoba: encontraron al niño de 5 años tras el asesinato de su madre y su abuela
- 3
Hay alerta naranja por tormentas eléctricas para este domingo 12 de octubre: las provincias afectadas
- 4
Fuerte cruce entre Esteban Bullrich y Nicolás Márquez por el Premio Nobel a Corina Machado