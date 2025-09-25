Es dominicano, vive en Nueva York y su novia lo sorprendió con un Lamborghini Huracán: “Mi regalo de cumpleaños”

Para muchos, los sueños se pueden hacer realidad en Estados Unidos. Un ejemplo de ello es César Cuevas, un influencer dominicano y CEO del proyecto El Cowboy NBA, quien condujo un Lamborghini Huracán por su cumpleaños. Era uno de sus objetivos pendientes desde que llegó a Norteamérica.

La “sorpresa” que recibió el dominicano por su cumpleaños

El influencer llamó la atención con la noticia en su cuenta de Instagram, al compartir una imagen junto a su novia y el auto superdeportivo. “Mi regalo de cumpleaños”, escribió Cuevas en la publicación.

La foto provocó todo tipo de reacciones entre sus seguidores, quienes lo felicitaron por su costoso presente, convencidos de que le pertenecía. Sin embargo, horas más tarde el dominicano aclaró que el vehículo formaba parte de un evento en Pensilvania donde era posible conducir autos exóticos. Su regalo fue poder manejar el carro de sus sueños, pero no le pertenece.

El dominicano celebró su cumpleaños en el Pocono Raceway de Pensilvania Captura de pantalla/Youtube

“Yo no dije en la imagen que había comprado un carro. Ahora estamos en Xtreme Xperience Cars y voy a manejar un Lamborghini Huracán”, explicó Cuevas en un video para aclarar la situación.

Cómo fue la experiencia de César Cuevas con un auto deportivo

Al día siguiente de la polémica por la imagen, el dominicano compartió en su canal de YouTube El Cowboy TV su experiencia en el evento celebrado en el autódromo Pocono Raceway, en Pensilvania. Allí explicó que su novia le había regalado una entrada para conducir un auto deportivo y celebrar su cumpleaños de una manera diferente.

“Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia inolvidable. Para celebrar mi cumpleaños de una forma poco común, decidí darme un regalo que siempre soñé: manejar un carro exótico en el famoso Pocono Raceway", dijo el influencer. “Aquí estoy con mi mujer, quien fue la que me regaló esta experiencia”, agregó.

A lo largo del video, Cuevas explicó cómo logró manejar un auto deportivo. Luego de buscar los tickets en una casilla, participó en una clase de Safety Car donde le enseñaron cómo tomar las curvas y acelerar. Esta preparación fue en inglés, por lo que el influencer recomendó dominar el idioma, dado que cualquier daño a estos vehículos es una tarifa extra de hasta US$500.

El influencer realizó una clase de Safety Car para saber cómo manejar un auto deportivo previo a montarse al Lamborghini Instagram/@elcowboytv

“Aquí estamos en la clase, donde te explican cómo tomar las curvas o de qué manera acelerar. Y obviamente es en inglés, por lo que si usted no domina el idioma, pues no le recomiendo esta aventura porque si dañas estos autos te agregan un costo adicional”, advirtió.

Al finalizar la clase, Cuevas recibió un casco y se subió a un Lamborghini, luego de que el Ferrari 296 GTB que iba a conducir primero presentara fallas mecánicas. Ya en el auto, acompañado por un instructor, recorrió todo el autódromo a una velocidad aproximada 83.8 millas por hora (135 km/hora). “No, mi gente, manejar en estos autos es otra experiencia, en la calle uno no puede andar a esas velocidades", dijo al salir del auto.

Cuánto cuesta manejar un Lamborghini en EE.UU.

Germania Santos, la novia de Cuevas, reveló que manejar un auto deportivo con la compañía de eventos Xtreme Xperience Cars tiene un costo de US$513. En el caso de querer el video en un pendrive de la experiencia, se agrega un costo adicional de US$63.