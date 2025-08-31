Es latina y muestra el outlet más barato de Nueva York a 30 minutos de Manhattan

La influencer latina Vianey (@lovi.nyc) difundió en TikTok lo que llamó “el outlet más barato de Nueva York”. Ubicado a media hora de Manhattan, el lugar reúne descuentos de hasta el 60% en ropa y calzado, además de la ventaja de que muchas prendas no pagan impuestos.

¿Qué descuentos ofrece el outlet de Nueva York?

En el video, Vianey muestra que en The Shops at Skyview se encuentran precios de liquidación, con prendas desde US$2 y descuentos que alcanzan el 60%.

El lugar ofrece descuentos de hasta el 60%

Aunque en rigor se trata de un centro comercial, muchos lo describen como un outlet por la variedad de promociones. En su recorrido, Vianey mostró los precios de liquidación, con rebajas de hasta el 60%.

Nike ofrece ropa de mujer y hombre desde US$9,99, además de hoodies y leggings desde US$12,99.

Los tenis más buscados aparecen con un 15% de descuento.

La marca Adidas llega hasta el 60% de descuento , con precios desde US$9,98 en prendas y tenis.

llega hasta el , con precios desde US$9,98 en prendas y tenis. Old Navy ofrece blusas por US$4,99 y jeans o vestidos a US$9,99.

En Converse, los productos tienen 40% off tanto en calzado como en ropa.

Burlington fue donde la influencer destacó “los mejores deals”. Es decir, las mejores ofertas.

¿Dónde queda The Shops at Skyview y qué dicen las reseñas?

The Shops at Skyview está ubicado en College Point Boulevard 40-24, en Flushing (Queens), Nueva York. Abre todos los días de la semana de 10 a 20 horas. Según la información oficial, los horarios pueden variar en feriados y cada tienda tiene su propio cronograma, disponible en el directorio.

Con más de 12.000 opiniones en Google y una valoración de 4,3 estrellas, aparece mencionado como un lugar concurrido para quienes buscan marcas reconocidas a precios más bajos.

The Shops at Skyview está en Queens, a media hora de Manhattan Captura de video de Tik Tok de @lovi.nyc

En las reseñas, varios compradores destacan:

“Nike es una locura, encuentras de todo a superbuen precio” .

. “Adidas está de locos” .

. Otros remarcan el tamaño de Burlington, al que describen como un local de tres pisos con una amplia variedad de productos.

No todas las experiencias son positivas: un usuario señaló que el espacio resulta “un poco repetitivo” y con catálogos de ropa que parecen antiguos.

Opciones para comer en The Shops at Skyview

Este espacio no solo reúne tiendas outlet, sino que también cuenta con una amplia oferta gastronómica que combina cadenas internacionales con sabores asiáticos.

Entre las alternativas rápidas aparecen Auntie Anne’s , con sus clásicos pretzels recién horneados.

, con sus clásicos pretzels recién horneados. Subway , especializado en sándwiches.

, especializado en sándwiches. Para los amantes del café y los dulces se destacan Starbucks , Häagen-Dazs , Beard Papa’s y Fay Da Bakery .

, , y . La influencia asiática se nota en locales como Coco Fresh Tea & Juice y Gong Cha , dos de las marcas de té de burbujas más reconocidas.

y , dos de las marcas de té de burbujas más reconocidas. Grandma’s Dim Sum , restaurante de cocina china.

, restaurante de cocina china. Supermercados como BJ’s Wholesale Club y Skyfoods, que ofrecen productos frescos y orgánicos.

El centro comercial tiene más de 12 mil reseñas y una valoración de 4,3 estrellas Captura de video de Tik Tok de @lovi.nyc

¿Por qué algunas prendas no pagan impuestos en Nueva York?

De acuerdo con la guía de TaxCloud, una empresa que ofrece servicios de cumplimiento fiscal, la normativa de ventas en Nueva York contempla una exención para ropa y calzado.

En la práctica, las prendas y zapatos que cuestan menos de US$110 por unidad no pagan impuesto estatal ni municipal, mientras que los artículos que superan ese monto sí quedan alcanzados por las tasas generales.

Estas tasas combinan un 4% estatal, hasta 4,75% local y, en ciertas zonas, un adicional de 0,375% correspondiente al Distrito Metropolitano de Transporte.

La medida busca diferenciar entre compras básicas y adquisiciones de mayor valor, aliviando el bolsillo de los consumidores habituales.