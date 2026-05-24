Es oficial: todos los servicios y bancos que abren y cierran en Nueva York este Memorial Day 2026

Este lunes 25 de mayo se celebra Memorial Day o Día de los Caídos, lo que significa que la mayoría de los bancos nacionales, las oficinas del Servicio Postal de Estados Unidos y algunas tiendas permanecerán cerradas. Esto es lo que aplica en el caso de Nueva York.

Servicios que permanecerán cerrados en NY por el Día de los Caídos 2026

En Nueva York, y en todo EE.UU., debido a que el Día de los Caídos es un festivo oficial, muchos servicios no estarán disponibles. Entre ellos, el Servicio Postal, que no entregará correo y cuyas oficinas permanecerán cerradas.

El video del Departamento de Veteranos de EE.UU. por el Memorial Day

No obstante, de acuerdo con USA Today, el servicio de paquetería urgente Priority Mail Express está disponible los 365 días del año, incluso los festivos oficiales.

Además, estarán cerradas todas las oficinas gubernamentales no esenciales, por ejemplo: los departamentos de vehículos motorizados, las bibliotecas, los juzgados, los ayuntamientos, los tribunales y las escuelas.

Con respecto a los bancos, la mayoría no brindará servicio. Eso incluye a Bank of America, Wells Fargo y Citibank.

Lo mejor es consultar directamente en caso de que se necesite hacer alguna operación. Aunque podría realizarse en las aplicaciones móviles, las plataformas en línea o bien en los cajeros automáticos.

Otros más que cerrarán el lunes 25 de mayo son UPS y FedEx, compañías que no tendrán servicios de recogida o entrega.

UPS y FedEx comunicaron que, en conmemoración del Día de los Caídos, sus servicios principales estarán cerrados Imagen editada con IA/

Tiendas que sí y no abrirán durante el Día de los Caídos en Nueva York

Aunque algunas tiendas ofrecen descuentos especiales en conmemoración del Memorial Day, otras más cierran sus puertas por completo. Esta es la lista que aplica en Nueva York, de acuerdo con NBC.

Tiendas que permanecerán abiertas: BJ’s Wholesale Club, CVS, Dollar General, Dollar Tree, Family Dollar, Publix, Sam’s Club, Trader Joe’s, Walgreens, Walmart, Whole Foods y Kroger. Vale la pena revisar directamente en la sucursal la información disponible, ya que algunas cadenas, como Aldi, anunciaron un horario limitado.

BJ’s Wholesale Club, CVS, Dollar General, Dollar Tree, Family Dollar, Publix, Sam’s Club, Trader Joe’s, Walgreens, Walmart, Whole Foods y Kroger. Vale la pena revisar directamente en la sucursal la información disponible, ya que algunas cadenas, como Aldi, anunciaron un horario limitado. Restaurantes que abrirán: La mayoría de las cadenas de restaurantes nacionales como Starbucks, McDonald’s y Taco Bell estarán abiertas y mantendrán su horario habitual.

La mayoría de las cadenas de restaurantes nacionales como Starbucks, McDonald’s y Taco Bell estarán abiertas y mantendrán su horario habitual. Tiendas que cerrarán: Costco y Natural Grocers.

Algunas tiendas trabajan en su horario habitual, unas cierran antes y otras, como Costco, no laboran

Por qué se conmemora el Memorial Day en EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos recordó que el Día de la Conmemoración de los Caídos o Memorial Day se celebra el último lunes de mayo para honrar a quienes fallecieron en combate durante su servicio a las fuerzas armadas estadounidenses.

Originalmente, el Memorial Day solo honraba a quienes habían fallecido durante la Guerra Civil. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial se decidió que recordaría a todo aquel que murió en servicio.

Una de las tradiciones más importantes del día es el discurso que el presidente o vicepresidente ofrecen en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia. También se coloca la bandera de Estados Unidos a media asta y a las 15 hs se guarda un minuto de silencio.

Cabe señalar que la diferencia entre el Día de los Caídos y el Día de los Veteranos es que el próximo lunes se conmemora a quienes perdieron la vida mientras estaban en servicio y el segundo, que se celebra el 11 de noviembre, reconoce a todo aquel que formó parte de las fuerzas armadas de EE.UU.