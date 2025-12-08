Es oficial: cuáles serán los 12 feriados en Estados Unidos en 2026

En Estados Unidos se celebran de forma oficial y en todo el país los feriados federales, que son días designados por el gobierno para conmemorar eventos históricos, a figuras importantes o tradiciones culturales. Para 2026, este es el calendario de los festivos y findes largos.

Los feriados en Estados Unidos para 2026

Estados Unidos reconoce 12 días festivos federales, que sirven como días de descanso no laborables para muchos trabajadores, aunque no es obligatorio para empresas privadas, la mayoría los observa.

Calendario de feriados en EE.UU. 2026:

Año Nuevo

Es un día festivo para celebrar el Año Nuevo en Estados Unidos. Fue aprobado por el Congreso como día feriado federal en 1870.

Los estadounidenses festejan la llegada de un nuevo año desde la noche del 31 de diciembre hasta la madrugada del siguiente día. Este 2026 se celebrará el jueves 1º de enero.

Día de Martin Luther King, Jr.

Se celebra el tercer lunes de enero, en un día cercano a su cumpleaños (15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia). Se le conmemora por su liderazgo a favor de los derechos civiles y contra la desigualdad racial.

Desde el año 1983 es considerado como un festivo federal. Se llevará a cabo el lunes 19 de enero de 2026.

Día de la Inauguración

Se lleva a cabo el 20 de enero, cada cuatro años después de una elección presidencial. Para 2026 no se celebrará, pero está considerado como un feriado nacional.

Día de los Presidentes

El tercer lunes de febrero se celebra el Presidents’ Day, también conocido como Washington’s Birthday. En 2026 se festejará el lunes 16 de febrero.

En 1885 se creó este día feriado para conmemorar el natalicio del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, nacido el 22 de febrero de 1732. Pero desde el año 1971, durante el día se suele conmemorar a todos los mandatarios.

Día de los Caídos

El Memorial Day se lleva a cabo el último lunes de mayo, para honrar a quienes fallecieron en combate durante su servicio en las Fuerzas Armadas de EE.UU. Fue decretado como feriado federal en 1971. Se celebrará el lunes 25 de mayo de 2026.

Originalmente, solo honraba a quienes murieron en la Guerra Civil. Pero después de la Primera Guerra Mundial esto cambió. En la actualidad, una de las tradiciones más importantes ocurre en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia.

Juneteenth

También conocido como el Día de la Liberación, se celebra el 19 de junio. El nombre nace de la combinación de las palabras “June” (junio) y “nineteenth” (diecinueve). Ese día se conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos.

Muchas ciudades del país festejan con desfiles, festivales de música y fuegos artificiales. Para 2026 se realizará el viernes 19 de junio.

Día de la Independencia

Fue ratificado el 28 de junio de 1870, cuando el Congreso decretó el 4 de julio como feriado federal. Normalmente, se celebra con fuegos artificiales, ceremonias, discursos, desfiles y conciertos, entre otras actividades.

Cuando la fecha cae un sábado, como en 2026, el feriado laboral se celebra el viernes, y si cae un domingo, se pasa al lunes siguiente.

Día del Trabajo

En 1882, los primeros sindicatos estadounidenses propusieron crear un día para reconocer la aportación de los trabajadores al país. En 1894, el Congreso decretó el primer lunes de septiembre como día feriado federal. Para 2026, el día se celebrará el lunes 7 de septiembre.

Día de la Raza

El segundo lunes de octubre se celebra el Columbus Day para recordar la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, el 12 de octubre de 1492. En 1937, este día fue declarado feriado federal por el presidente Franklin D. Roosevelt.

Se celebrará en 2026 el lunes 12 de octubre.

Día de los Veteranos

El Veterans Day se celebra el 11 de noviembre, para honrar a quienes prestaron servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Ese día se realizan homenajes, desfiles y ceremonias. La más importante es en la Tumba del Soldado Desconocido en el cementerio de Arlington, cerca de Washington, D.C. Se llevará a cabo el miércoles 11 de noviembre de 2026.

Día de Acción de Gracias o Thanksgiving

El cuarto jueves de noviembre se conmemora esta tradición que tiene su origen en 1621, cuando los colonos ingleses de Plymouth (parte del actual estado de Massachusetts) y los nativos americanos de la zona, celebraron su primera cosecha exitosa, después de un duro invierno.

En 1789, George Washington declaró el día como festividad nacional. Para 1863, Abraham Lincoln proclamó el último jueves de noviembre como el día oficial. En 2026, se conmemorará el jueves 26 de noviembre.

Navidad

El 25 de diciembre es un día festivo federal para celebrar la Navidad en Estados Unidos. La festividad tradicional para los estadounidenses consiste en una comida o cena familiar, una noche antes, que suele incluir comida especial. También es el día en que los niños abren los regalos de Papá Noel.

En 2026 se celebrará el viernes 25 de diciembre.

En EE.UU. se celebran los findes largos debido a la regla que indica que si el día feriado cae durante el fin de semana, el gobierno puede celebrarlo en otro día, como viernes o lunes.

Los feriados estatales y otros días festivos en EE.UU.

Los estados y el Distrito de Columbia pueden reconocer sus propios días festivos, como el Día de la Emancipación o el Día de los Pueblos Indígenas. Estas fechas tienen como objetivo honrar eventos y personajes importantes para la historia y la cultura de la entidad.

Sin embargo, los días feriados estatales no son reconocidos a nivel federal, por lo que no se celebran en todo el país, ni interfieren con las actividades laborales de las agencias del gobierno nacional.

En Estados Unidos también se celebran algunos días que honran a grupos y eventos específicos, como el Día de la Bandera y Halloween, pero no son fechas reconocidas de forma oficial.