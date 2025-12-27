Escapada de Año Nuevo: el pueblo de estilo victoriano, a dos horas de Nueva York, para iniciar 2026 con un viaje relajante

Para escapar del bullicio de la Gran Manzana y recibir el 2026 en un entorno de paz, existe un pueblo de estilo victoriano a dos horas de distancia. Con sus calles, que ofrecen una arquitectura decimonónica impecable y un ambiente que invita a la desconexión total, este pintoresco lugar se perfila como el destino perfecto para una escapada de Año Nuevo.

El pueblo cerca de Nueva York para iniciar el 2026 con un viaje tranquilo

Al norte de Nueva York, se encuentra New Paltz, un pueblo de montaña que se ubica bajo la cresta de Shawangunk y es ideal para quienes buscan un ritmo de vida más tranquilo. Este pueblo representa la desconexión total donde el paisaje natural y el encanto urbano convergen en armonía, destacó WorldAtlas.

Este pueblo se destaca por su tranquilidad, armonía y paisajes (Instagram/@multilevelmedia)

Más allá de su oferta gastronómica, el pueblo es un tesoro para los amantes de lo auténtico, con boutiques de ropa única y tesoros hechos a mano. Caminar por su corazón histórico permite sumergirse en una atmósfera pacífica, y llena de artistas callejeros.

Al ser un destino pequeño, permite un recorrido sin prisas por sus puntos más emblemáticos en pocas horas, indicó Bard College.

Cuáles son las principales atracciones de New Paltz

New Paltz ofrece excursiones, naturaleza, acogedores cafés y paseos por encantadoras boutiques en una calle principal cubierta de nieve, entre otras actividades. Es perfecto para visitar en invierno y entre lo más llamativo se encuentra:

Caminatas por las cataratas Awosting

La Reserva del Parque Estatal Minnewaska ofrece senderos que atraviesan bosques y recorren crestas rocosas que regalan panorámicas espectaculares de la estación invernal. La joya de la corona es el camino hacia las cataratas Awosting, una ruta sencilla y apta para todos que desemboca en una imponente caída de 18 metros, señaló Secret NYC.

Durante los meses más fríos, el agua se cristaliza y crea una majestuosa torre de hielo envuelta en neblina escarchada.

La calle principal de este pueblo tiene boutiques, restaurantes y bibliotecas (Instagram/@hvdrones)

Main-street

El corazón de New Paltz es su calle principal, un espacio donde la elegancia histórica converge con un espíritu bohemio y relajado que invita a caminar sin reloj. Hay boutiques de autor, galerías de arte y locales con una personalidad única.

Entre sus paradas obligatorias destaca el Water Street Market, un pintoresco rincón de aire europeo que alberga una selección de tiendas, galerías y acogedores puestos gastronómicos, consignó ILoveNY.

Otros de los puntos importantes en esta calle es la Librería Inquiring Minds, un refugio local emblemático, ideal para perderse entre estantes y disfrutar de la lectura en una tarde de invierno.

En esta calle, tampoco se debe dejar pasar el Distrito Histórico de Huguenot Street, la calle museo más antigua del país, un tesoro nacional que conserva intactas sus emblemáticas casas de piedra del siglo XVIII.

Mohonk Mountain House

Un emblemático castillo resort victoriano de 1869, que brinda una experiencia turística completa con spa y restaurantes. Ofrece acceso a rutas de senderismo, deportes de invierno, paseos a caballo, golf y otras actividades al aire libre. El alojamiento del resort incluye habitaciones y suites que reflejan el carácter histórico de la propiedad, detalló WorldAtlas.

New Paltz ofrece actividades para todas las edades (Instagram/@armchairemperor)

Gastronomía

El sitio Underground Coffee and Ales ofrece café de especialidad, comida fresca y una selección rotativa de cervezas artesanales de barril. También, Main Street Bistro, recomendable por sus desayunos y Bacchus, un bar de cerveza artesana original del Valle de Hudson, consignó Secret NYC.

Cómo llegar al pueblo de New Paltz

De acuerdo con el sitio ILoveNY, se puede llegar a New Paltz de diferentes maneras:

En tren: se debe tomar el servicio de Amtrak o Metro-North hasta la estación de Poughkeepsie. Luego, tomar un taxi de 20 minutos hasta el pueblo de New Paltz.

se debe tomar el servicio de Amtrak o Metro-North hasta la estación de Poughkeepsie. Luego, tomar un taxi de 20 minutos hasta el pueblo de New Paltz. En coche: se encuentra aproximadamente a una hora con 40 minutos desde Nueva York, a una hora de Albany, cinco horas y medias desde Buffalo; cuatro horas desde Bostony a tres horas de Filadelfia.

se encuentra aproximadamente a desde Nueva York, a una hora de Albany, cinco horas y medias desde Buffalo; cuatro horas desde Bostony a tres horas de Filadelfia. En avión: el Aeropuerto Internacional Stewart en la cercana Newburgh opera vuelos de las aerolíneas JetBlue, American, Delta, Norwegian y Allegiant. Hay servicio de taxi disponible las 24 horas para el viaje de 30 minutos.