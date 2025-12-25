DMV en Texas: qué documentos debe presentar un migrante en enero 2026 para registrar un vehículo

Para registrar un vehículo en Texas, es necesario cumplir con los requisitos correspondientes y presentar la documentación correspondiente. De cara a 2026, el Estado de la Estrella Solitaria endureció las exigencias para los migrantes.

Documentos y requisitos para registrar un vehículo ante el DMV de Texas

El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV, por sus siglas en inglés) establece en su página web los documentos obligatorios que tanto migrantes como los estadounidenses deben presentar para registrar un vehículo.

Texas reforzó los requisitos para registrar un vehículo y la medida impacta en migrantes sin estatus legal

En primer lugar, es necesario contar con alguno de los documentos de identidad aceptados por las autoridades:

Un pasaporte de Estados Unidos .

. Un pasaporte extranjero con vigencia actual, que contenga un sello del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) como prueba del estatus legal, con la green card o un tipo de visa.

con vigencia actual, que contenga un sello del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) como prueba del estatus legal, con la green card o un tipo de visa. Licencia de conducir o Real ID: vigentes y que cumplan con los requisitos de Real ID.

Texas endurece requisitos para que los migrantes registren un vehículo

La exigencia del documento certificado por el DHS se comunicó a través de un boletín interno del 18 de noviembre. Allí, el TxDMV ajustó los criterios de elegibilidad para registrar un vehículo: excluyó los pasaportes vencidos, que ya no son aceptados.

De esta manera, los migrantes sin estatus legal en Estados Unidos no podrán registrar un automotor en Texas. La medida también instó a los condados del estado a reforzar la verificación de la documentación.

Además, los peticionarios extranjeros también tendrán que:

Contar con seguro de responsabilidad civil vigente.

Completar el formulario 130-U.

Acreditar la propiedad del vehículo mediante el título correspondiente, ya sea de Texas u otro estado.

Mostrar un documento de identidad válido.

Presentar un comprobante de domicilio en Texas.

Cuáles son los documentos que se deben presentar para registrar un vehículo en Texas Facebook Illinois Secretary of State - Facebook Illinois Secretary of State

Suspensión de licencias comerciales para migrantes en Texas

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) informó el pasado 29 de septiembre la suspensión de la emisión de licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) a personas migrantes que no sean ciudadanas estadounidenses y que cuenten con determinados estatus de residencia en el estado.

La medida también alcanzó a quienes no tienen domicilio en Texas, que ya no podrán tramitar permisos de manejo en el denominado Estado de la Estrella Solitaria. La decisión impacta en varios grupos con estatus legal específico, entre ellos:

Refugiados.

Solicitantes de asilo.

Beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

En un mensaje publicado en la red social X el jueves 20 de noviembre, el gobernador Greg Abbott destacó las acciones adoptadas por Texas para restringir el acceso a la conducción por parte de migrantes indocumentados.

“Millones de texanos circulan a diario por nuestras rutas y calles.

Cuando los inmigrantes que se encuentran de manera ilegal violan la ley y manejan sin autorización, ponen en riesgo la vida de incontables texanos y estadounidenses”, enfatizó el mandatario estatal republicano.

Requisitos para migrantes que quieran importar un vehículo del exterior a EE.UU.

Independientemente de si el destino es Texas u otro estado, los migrantes que deseen ingresar un vehículo desde otro país a Estados Unidos deben ajustarse a una serie de disposiciones federales. Según detalla la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), el trámite exige la presentación de documentación complementaria.

Los montos para obtener una Real ID varían según edades y otros factores Facebook Illinois Secretary of State

Como requisito inicial, la persona interesada debe acreditar que ingresó de manera legal al territorio estadounidense. A su vez, para que el vehículo sea autorizado, debe cumplir con los estándares establecidos por el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) advierte en una guía que los autos importados desde países distintos de Canadá están sujetos a exigencias específicas. En el caso de los vehículos con menos de 25 años de antigüedad, estos deben ajustarse a las normas de seguridad vigentes en Estados Unidos.

Si el auto no cuenta con la etiqueta de certificación del fabricante que avale el cumplimiento de esos estándares, el propietario deberá recurrir a un importador registrado para realizar las modificaciones necesarias. El procedimiento se formaliza mediante la presentación del formulario HS-7.