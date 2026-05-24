Freno al ICE en Nueva York: en qué cortes migratorias ya no podrán arrestar inmigrantes salvo excepciones

A partir de una demanda presentada por una coalición de organizaciones, un juez federal prohibió el lunes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizar arrestos de migrantes en tres cortes de Nueva York. La medida no aplica a nivel nacional, sino que se centra en lugares específicos, y permite algunas detenciones en circunstancias excepcionales.

En qué cortes migratorias de Nueva York el ICE ya no podrá arrestar a inmigrantes

A lo largo de 2025, una de las estrategias que utilizó el ICE para avanzar con la agenda migratoria del presidente Donald Trump consistió en los arrestos en cortes.

La mayoría, según un informe, sucedió en Nueva York. Sin embargo, tras la decisión del juez, los funcionarios federales ya no podrán utilizar esta modalidad en ciertos juzgados.

Tras el fallo del juez federal, los agentes migratorios del ICE no podrán arrestar a extranjeros en las cortes ubicadas en 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway ICE Facebook

El fallo de P. Kevin Castel, juez de distrito de Estados Unidos, se aplica exclusivamente a tres sedes en Manhattan: 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway.

La determinación fue tomada tras una demanda presentada por la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU, por sus siglas en inglés), la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Make the Road NY y otros grupos similares.

Al conocer el fallo, Amy Belsher, de la ACLU, lo calificó como “una enorme victoria para los neoyorquinos no ciudadanos que buscan asistir de forma segura a sus procedimientos judiciales de inmigración”.

Las circunstancias excepcionales en las que se permiten arrestos del ICE en cortes

A pesar de la prohibición impuesta por el juez federal, el ICE aún puede realizar detenciones en las cercanías de los recintos judiciales de Manhattan bajo las siguientes circunstancias excepcionales:

Amenaza a la seguridad pública: los agentes federales mantienen la facultad de detener a personas en estas cortes cuando representen una amenaza seria .

los agentes federales mantienen la facultad de detener a personas en estas cortes cuando representen una . Fuera de las ubicaciones restringidas: la orden judicial se limita específicamente a tres sedes en Manhattan, por lo que la agencia aún puede llevarse bajo custodia a individuos fuera del perímetro de estos tribunales de inmigración.

En el fallo, Castel afirmó que “existe un fuerte interés gubernamental en hacer cumplir las leyes de inmigración”. Luego, agregó que las personas deben poder asistir a los procedimientos de inmigración y presentar solicitudes de asilo “sin temor a ser arrestadas”.

Qué dijeron los grupos defensores de inmigrantes sobre los arrestos del ICE

Las organizaciones involucradas, como African Communities Together, sostuvieron que los arrestos en estos lugares eran una práctica “profundamente injusta” que atentaba contra el estado de derecho y la integridad de los tribunales de inmigración.

Por su parte, The Door indicó que los inmigrantes estaban “aterrorizados de asistir a sus comparecencias obligatorias ante el tribunal” debido a la presencia de los funcionarios migratorios.

Además, la ACLU enfatizó que prohibir estas operaciones es vital para que los no ciudadanos puedan buscar asilo y participar en sus procesos judiciales “de manera segura”.

Un informe de un matemático encontró que el año pasado la mayoría de los arrestos del ICE en cortes de inmigración se realizó en Nueva York ICE

El año pasado, el matemático Joseph Gunther realizó un análisis sobre estas prácticas. En su estudio sobre datos federales, identificó cerca de 2400 operativos del ICE que probablemente se realizaron en tribunales de inmigración de todo el país norteamericano hasta julio. El foco está en Nueva York, donde se registraron 460.

Asimismo, advirtió que el número podría ser mayor, ya que estas detenciones no se informan oficialmente. El matemático agregó también que más del 90% solo tenía cargos civiles por inmigración, como cruzar la frontera ilegalmente.