Golpe para Adams y Cuomo: la ventaja de Mamdani y Sliwa en la boleta electoral de Nueva York

El próximo 4 de noviembre se celebran comicios locales para definir al nuevo alcalde de Nueva York. La boleta electoral revelada esta semana mostró una ubicación que favorece a Zohran Mamdani y Curtis Sliwa, mientras que Eric Adams y Andrew Cuomo quedaron relegados a posiciones desventajosas.

La boleta electoral perjudica a Cuomo y Adams

La muestra difundida por New York Post ubicó a Adams en el sexto lugar y a Cuomo en el octavo. En contraste, Mamdani y Sliwa aparecen en las primeras opciones, lo que podría implicar una ventaja inicial frente a los votantes.

La posición aventaja a Mamdani y Sliwa por sobre Adams y Cuomo X: @hernandezfornyc

El orden de aparición de los candidatos que deben elegir los ciudadanos para futuro alcalde quedó diseñado de la siguiente manera:

Zohran Mamdani

Curtis Sliwa

Irene Estrada

Zohran Mamdani (nuevamente, por su otro partido, Working Families Party)

Curtis Sliwa (nuevamente)

Eric Adams

Jim Walden

Andrew Cuomo

Joseph Hernandez

El documento también explicó que para emitir el voto se debe marcar el óvalo correspondiente al candidato elegido. Además, se advirtió que cualquier otra marca fuera de los espacios habilitados podría anular la papeleta en su totalidad.

De acuerdo con el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés), solo pueden votar los ciudadanos estadounidenses que residan en la ciudad y estén registrados correctamente en el padrón.

Quién es el favorito para ser alcalde de Nueva York, según encuestas

A menos de dos meses de las elecciones, las encuestadoras colocan al asambleísta, Zohran Mamdani nacido en Kampala, Uganda, como el principal candidato. Además, buscará convertirse en el primer alcalde musulmán de la ciudad y ganar en las elecciones del próximo 4 de noviembre contra el actual mandatario, Eric Adams, y el exgobernador Andrew Cuomo.

Mamdani aventaja en las encuestas a sus competidores Facebook Zohran Kwame Mamdani

Una encuesta elaborada por YouGov y CBS News, publicada el 15 de septiembre, confirmó la tendencia de ventaja para Mamdani con 43% de intención de voto, inmediatamente seguido por Cuomo con 28%, Sliwa con 15% y Adams con 6%.

El mismo estudio reveló que la principal preocupación de los votantes es el costo de vida, un sector en donde Mamdani se hizo fuerte y logró captar a los electores que se inclinan por un cambio por encima de la experiencia.

El último sondeo realizado entre el 8 y el 11 de septiembre estuvo a cargo del Marist Institute for Public Opinion. Mamdani obtuvo el 45% de las preferencias, mientras que el resto de los candidatos estarían en clara desventaja: Andrew Cuomo con 24%, Curtis Sliwa con 17% y Eric Adams con apenas 9%. Solo un 5% se declaró indeciso.

Mamdani cuenta con el apoyo de la gobernadora Hochul

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció su respaldo al candidato demócrata Zohran Mamdani para la alcaldía de Nueva York. A pesar de sus diferencias ideológicas considerables, se trató de un gesto que representa un puente entre facciones del Partido Demócrata.

La gobernadora Kathy Hochul respaldó públicamente al asambleísta Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía de Nueva York Canva

En un artículo escrito por Hochul y publicado en The New York Times, explicó: “Esta noche apoyo al asambleísta Zohran Mamdani. Hemos tenido nuestros desacuerdos, pero en nuestras conversaciones escuché a un líder que comparte mi compromiso”.

Este apoyo también envía un mensaje a los votantes indecisos. La gobernadora respalda a un candidato joven con perfil renovador y deja de lado viejas disputas internas para priorizar el futuro de Nueva York.