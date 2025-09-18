Quién gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York, según las encuestas de hoy

El relevamiento de Marist Poll, realizado entre el 8 y el 11 de septiembre a 885 votantes probables, reveló que Mamdani se ubicó con una ventaja holgada frente a sus rivales. Según el informe, publicado este 16 de septiembre, el legislador demócrata logró una diferencia de 21 puntos sobre Cuomo en el escenario general de cuatro candidatos.

Marist Poll: Mamdani 45%; Cuomo 24%; Adams 9%; Sliwa 17% Facebook Zohran Kwame Mamdani

En la competencia a cuatro bandas, Mamdani obtuvo 45% de intención de voto . En tanto, Cuomo alcanzó 24% , Curtis Sliwa se quedó con 17% y Eric Adams, actual alcalde, reunió apenas 9%.

. En tanto, , Curtis Sliwa se quedó con 17% y Eric Adams, actual alcalde, reunió apenas 9%. Si Adams abandonara la contienda, Mamdani apenas subiría un punto, a 46% , mientras Cuomo crecería hasta 30% y Sliwa se ubicaría en 18%.

la contienda, , mientras Cuomo crecería hasta 30% y Sliwa se ubicaría en 18%. En el duelo directo, Mamdani bajaría a 49% y Cuomo crecería a 39%, lo que reduciría la brecha a solo diez puntos.

Más allá de los números, el estudio también midió percepciones. El 63% de los encuestados dijo creer que Mamdani será el ganador en noviembre, contra apenas un 20% que confió en un eventual triunfo de Cuomo.