Quién gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York, según las encuestas de hoy
Zohran Mamdani lidera por amplia ventaja en la mayoría de sondeos; cómo avanzan Adrew Cuomo, Eric Adams y Curtis Sliwa en los diferentes relevamientos
A menos de dos meses para las elecciones en Nueva York, la carrera por la alcaldía se convirtió en uno de los duelos políticos más observados en Estados Unidos. Cinco encuestas publicadas en septiembre muestran un escenario en el que Zohran Mamdani, candidato demócrata, se mantiene a la cabeza. Los sondeos también evidencian que Andrew Cuomo, exgobernador e independiente, aparece como el único con posibilidades de acortar distancias si el escenario se reduce a un mano a mano.
La encuesta más reciente: Marist Poll lo da como ganador a Mamdani
El relevamiento de Marist Poll, realizado entre el 8 y el 11 de septiembre a 885 votantes probables, reveló que Mamdani se ubicó con una ventaja holgada frente a sus rivales. Según el informe, publicado este 16 de septiembre, el legislador demócrata logró una diferencia de 21 puntos sobre Cuomo en el escenario general de cuatro candidatos.
- En la competencia a cuatro bandas, Mamdani obtuvo 45% de intención de voto. En tanto, Cuomo alcanzó 24%, Curtis Sliwa se quedó con 17% y Eric Adams, actual alcalde, reunió apenas 9%.
- Si Adams abandonara la contienda, Mamdani apenas subiría un punto, a 46%, mientras Cuomo crecería hasta 30% y Sliwa se ubicaría en 18%.
- En el duelo directo, Mamdani bajaría a 49% y Cuomo crecería a 39%, lo que reduciría la brecha a solo diez puntos.
Más allá de los números, el estudio también midió percepciones. El 63% de los encuestados dijo creer que Mamdani será el ganador en noviembre, contra apenas un 20% que confió en un eventual triunfo de Cuomo.
YouGov y CBS News: Mamdani aún gana, pero con diferencias en el mano a mano
El sondeo conjunto de YouGov y CBS News, publicado el 15 de septiembre, reforzó la ventaja de Mamdani aunque con matices similares a los de Marist. La encuesta puso de relieve que el costo de vida es el factor que más influye en las decisiones de los votantes.
- En el escenario de cuatro candidatos, Mamdani lideró con 43%, Cuomo lo siguió con 28%, Sliwa sumó el 15% y Adams reunió apenas el 6%.
- Con la salida hipotética de Adams, Mamdani alcanzó 44% y Cuomo consiguió 30%, mientras Sliwa subió levemente a 17%.
El informe resaltó que la principal ventaja de Mamdani se dio entre quienes buscan “un cambio” y rechazan a figuras asociadas con el statu quo. En contrate, Cuomo retuvo apoyo entre quienes valoran la “experiencia política”.
Para Emerson College, Mamdani saca amplia ventaja en cualquier cara a cara
El trabajo de Emerson College, en alianza con PIX11 y The Hill, publicado el 10 de septiembre, mostró resultados similares, aunque con particularidades en el análisis etario.
- En la carrera de cuatro candidatos, Mamdani lideró con 43%, seguido por Cuomo con 28%, Sliwa con 10% y Adams con 7%. Un 9% se declaró indeciso.
- En un eventual mano a mano, Mamdani logró 47% frente al 40% de Cuomo, con un 13% que no definió su preferencia.
- Frente a Sliwa, Mamdani amplió la ventaja a 52% contra 28%. Contra Adams, el demócrata alcanzó 51% frente a 30%.
Un aspecto clave de esta encuesta fue la brecha generacional: Mamdani lideró entre los menores de 50 años por 29 puntos, mientras que entre los mayores de 50 la distancia se redujo a solo seis.
Quinnipiac University: Mamdani lidera una nueva encuesta
El estudio de Quinnipiac University, difundido el 10 de septiembre, coincidió en que Mamdani domina la carrera, aunque también destacó los matices según las coaliciones políticas.
- En la contienda con cuatro aspirantes, Mamdani obtuvo 45%; Cuomo, 23%; Sliwa, 15%; y Adams, 12%.
- Si Adams se retirara, el escenario de tres candidatos dejaría a Mamdani con 46%, a Cuomo con 30% y a Sliwa con 17%.
La encuesta también exploró la percepción sobre las cualidades personales de cada contendiente. Mamdani fue visto como el más honesto y empático, mientras Cuomo destacó como el de mayor “capacidad de liderazgo”.
Siena College: la primera que dijo en septiembre que Mamdani ganará
La encuesta de Siena College, publicada el 9 de septiembre, otorgó a Mamdani una ventaja de 22 puntos en el escenario general.
- En la competencia a cuatro bandas, el legislador alcanzó 46%, Cuomo 24%, Sliwa 15% y Adams 9%.
- En el mano a mano, la diferencia se achicó: Mamdani 48% y Cuomo 44%, una brecha de apenas cuatro puntos.
Don Levy, director del Siena Research Institute, explicó que “Cuomo necesitaría que tanto Sliwa como Adams abandonen la carrera para tener posibilidades de revertir la ventaja de Mamdani”.
Resultados de las encuestas de septiembre para la alcaldía de Nueva York
Las encuestas publicadas durante septiembre mostraron diferentes panoramas en la contienda entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo, tanto en escenarios con cuatro candidatos como en simulaciones con menos opciones en la boleta.
Encuesta Siena College
Escenario de cuatro candidatos:
- Mamdani 32%
- Cuomo 28%
- Adams 20%
- Sliwa 15%
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 41%
- Cuomo 38%
Encuesta Marist
Escenario de cuatro candidatos:
- Mamdani 30%
- Cuomo 29%
- Adams 21%
- Sliwa 14%
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 44%
- Cuomo 40%
Encuesta Emerson
Escenario de cuatro candidatos:
- Mamdani 33%
- Cuomo 27%
- Adams 19%
- Sliwa 16%
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 42%
- Cuomo 39%
Encuesta Quinnipiac University
Escenario de cuatro candidatos:
- Mamdani 45%
- Cuomo 23%
- Adams 12%
- Sliwa 15%
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 46%
- Cuomo 30%
- Sliwa 17%
Encuesta Siena College
Escenario de cuatro candidatos
- Mamdani 46%
- Cuomo 24%
- Adams 9%
- Sliwa 15%
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 48%
- Cuomo 44%
