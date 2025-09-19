Fue arrestado en Texas por amenazar de muerte a Zohran Mamdani: “No pertenecen a aquí”

Un ciudadano de Texas fue arrestado tras ser acusado de enviar amenazas de muerte contra Zohran Mamdani, candidato a la alcaldía de Nueva York en las próximas elecciones de noviembre. El hombre, identificado como Jeremy Fistel, de 44 años, habría dejado mensajes de voz con insultos y advertencias dirigidas al político demócrata.

Amenazas contra Zohran Mamdani: arrestan a ciudadano de Texas

El agresor fue trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por realizar amenazas terroristas y acoso agravado, aunque se declaró inocente. Según lo recopilado por The Washington Post, el pasado junio envió mensajes de voz y escritos al despacho del asambleísta demócrata.

El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York Zohran Mamdani sufrió amenazas de muerte Heather Khalifa - FR172147 AP

De acuerdo con la investigación, el texano dirigió a Mamdani expresiones como:

“Enciende tu auto. Mira lo que pasa”

“Los musulmanes no pertenecen aquí”

“Mereces estar seis pies bajo tierra”

También lo llamó “terrorista” y le dijo que regresara a Uganda, país donde nació. En este sentido, su abogado, Todd Douglas Greenberg, aseguró en la audiencia que su cliente era una persona respetable y cuestionó la tipificación de los delitos. “Nadie dice que lo que mi cliente supuestamente dijo fuera apropiado. Fue un discurso desagradable, pero era libertad de expresión”, sostuvo.

Tras la primera audiencia, Fistel fue liberado bajo una fianza de 30.000 dólares, bajo el argumento de que su defendido utilizó términos como “desear” o “esperar” y que, por lo tanto, no se trataba de amenazas “específicas e inminentes”.

Quién es Zohran Mamdani, el candidato amenazado

Zohran Mamdani nació en Kampala, Uganda, hijo de padres indios, y se convirtió en ciudadano estadounidense en 2018 tras finalizar sus estudios universitarios. Dos años después, en 2020, fue electo miembro de la Asamblea estatal de Nueva York. Ahora, aspira a convertirse en el primer alcalde musulmán de la Gran Manzana.

El candidato demócrata Zohran Mamdani es ciudadano estadounidense desde 2018 Facebook Zohran Kwame Mamdani

El próximo 4 de noviembre se realizarán las elecciones en la ciudad, donde los principales rivales de Mamdani serán el actual mandatario local, Eric Adams, y el exgobernador Andrew Cuomo. Las amenazas recibidas por parte de Fistel pusieron en vilo la seguridad del asambleísta.

Tras conocerse estas intimidaciones, Adams confirmó que el favorito para los comicios contará con un equipo completo de seguridad proporcionado por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés). En tono irónico, el exdemócrata convertido en independiente señaló que resulta llamativo que el asambleísta, un dirigente crítico con las fuerzas de seguridad, ahora dependa de su protección.

Encuestas en Nueva York: Zohran Mamdani lidera la carrera por la alcaldía

A menos de dos meses de los comicios en la Gran Manzana, la carrera por la alcaldía entró en su etapa final. En un contexto marcado por la violencia desde el asesinato de Charlie Kirk, las amenazas a Mamdani no pasaron desapercibidas y es el principal candidato para ganar las elecciones.

El escenario de cuatro candidatos lo pone a Mamdani en la punta de todas las encuestas canva

La última encuesta realizada por Marist Institute for Public Opinion, realizada entre el 8 y el 11 de septiembre y publicado el 16 del mismo mes, con 885 votantes probables. Los resultados mostraron a Mamdani con una ventaja considerable sobre el resto de los candidatos.

El legislador de origen migrante obtuvo el 45% de las preferencias, seguido por Andrew Cuomo con 24%, Curtis Sliwa con 17% y Eric Adams con apenas 9%. Solo un 5% se declaró indeciso.