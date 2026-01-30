¿Adiós Nueva York? El encuentro de Mamdani con un multimillonario que amenaza con irse por el impuesto a los ricos

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, impulsa la suba de los impuestos a los residentes más ricos de la ciudad. La medida genera un intenso debate sobre una posible fuga de capitales, pero el demócrata no cree que vaya a producirse y, en una entrevista con el canal N1, relató un encuentro revelador con un millonario que lo amenazó con irse de la metrópolis.

El cruce de Mamdani con un rico que amenaza con irse de Nueva York

“Un neoyorquino se me acercó y me dijo que era millonario. Me preguntó: ‘¿Es cierto que quieres subir el impuesto a los millonarios?’. Le dije que sí. Entonces me respondió: ‘Bueno, me voy a ir’”, contó Mamdani.

Pero su respuesta fue directa: “No creo que lo hagas”. Cuando el empresario pregunta por qué, Mamdani le explicó los números: “Es solo un aumento del 2%. Son 20.000 dólares sobre un ingreso de un millón de dólares”.

Mamdani relata su encuentro con un millonario de Nueva York (en inglés, NY1)

La cifra cambia la perspectiva del millonario. “Cuando se dio cuenta de lo que era, me dijo: ‘Probablemente tengas razón. Yo gasto más que eso en un fin de semana, en una fiesta’”, relata el alcalde.

New York City, con un déficit de US$12.000 millones

La propuesta de Mamdani busca revertir el déficit presupuestario de 12.000 millones de dólares que heredó de la gestión de Eric Adams.

Zohran Mamdani señaló a la gestión de Eric Adams por la crisis presupuestaria que sufre la ciudad de Nueva York Archivo

Según datos de ABC7, el plan consiste en subir un 2% los impuestos a los hogares que ganan más de un millón de dólares al año.

Para el alcalde, este incremento de 20.000 dólares anuales no es suficiente para provocar un éxodo de ricos.

El antecedente de 2021

En diálogo con CNBC, Mamdani defendió su postura con un dato clave: el aumento de impuestos de 2021 no provocó una caída en la cantidad de millonarios. Por el contrario, la cifra de millonarios en la ciudad creció.

El argumento del alcalde es claro: una mayor recaudación mejora los servicios públicos. Y eso, dice, hace más atractiva a la ciudad para los ricos.

Personas caminando en la ciudad de Nueva York Angela Waiss/Associated Press

Control del gasto público

El plan no se limita al aumento de impuestos. Mamdani propone un control más riguroso del gasto público para eliminar gastos innecesarios.

Como ejemplo, señaló el desarrollo de un chatbot con inteligencia artificial que costó casi 500.000 dólares y no dio resultados.

La tensión entre la ciudad y el estado de Nueva York

Otra clave del plan es corregir la relación entre la ciudad y el estado de Nueva York.

Las cuentas de Mamdani son contundentes: la ciudad aporta el 54,5% de los ingresos estatales, pero solo recibe de vuelta el 40,5%.

Si se corrige esa brecha, la ciudad podría recibir 8000 millones de dólares más por año.

El alcalde señaló a la gestión de Eric Adams por el déficit presupuestario en la administración local YouTube/NYC Mayor

Duras críticas a Eric Adams

En conferencia de prensa, Mamdani no ahorró críticas contra el exalcalde Eric Adams. Lo acusa de recortar servicios públicos por interés político personal.

El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams (Archivo) Eduardo Verdugo - AP

“Adams eligió la autopreservación política por encima de la responsabilidad fiscal”, dijo Mamdani.

Con su plan, el alcalde busca demostrar que un ajuste fiscal razonable no espanta a los ricos. La clave, dice, es una mejor gestión y reinversión en la comunidad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.