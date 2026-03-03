¿Hasta cuándo durará el frío en Nueva York? Fechas del nuevo Código Azul y cuándo vuelve a subir la temperatura

Tras una jornada templada, una nueva irrupción de aire polar volvió a instalar condiciones invernales en la región metropolitana de Nueva York, lo que activó alertas por frío extremo y anticipó una semana marcada primero por temperaturas muy por debajo de lo habitual y luego por un giro abrupto hacia valores más suaves.

Volvió el Código Azul y cayeron las temperaturas en Nueva York

De acuerdo con Gothamist, la ciudad de Nueva York reactivó el Código Azul el domingo y lo mantuvo vigente hasta la mañana del lunes, mientras que Newark extendió la medida hasta este martes.

La decisión se tomó ante el desplome térmico que siguió al día más cálido desde el 9 de enero. El sábado, el termómetro en Central Park alcanzó los 54°F (12°C), un valor que alimentó la sensación de que el invierno comenzaba a retirarse.

El alcalde Zohran Mamdani reactivó el protocolo de emergencia Código Azul, para los operativos de alcance las 24 horas para trasladar a personas sin hogar a refugios y desplegar autobuses de calentamiento Seth Wenig - AP

Para el domingo, las máximas se mantuvieron en la franja de los 30°F (-1°C a 4°C), antes de descender por la noche hasta los bajos 20°F (-6°C a -4°C) con el avance de un frente frío.

La sensación térmica fue todavía más cruda: el enfriamiento por viento hizo que el ambiente se percibiera en valores de un solo dígito en Fahrenheit, es decir, por debajo de 10°F (-12°C). El lunes no ofreció demasiado alivio. Las máximas apenas rozaron los bajos 30°F (-1°C), entre 10 y 15 grados Fahrenheit por debajo del promedio estacional de comienzos de marzo, que ronda los 45°F (7°C).

Ante este escenario, el alcalde de la ciudad Zohran Mamdani informó que la ciudad intensificó los operativos de asistencia. Se reforzó la presencia de equipos de alcance en las calles durante las 24 horas, se sumaron autobuses de calentamiento y se habilitaron más centros de resguardo, incluidos algunos en escuelas públicas. Los equipos móviles distribuyen mantas, ropa térmica y otros insumos esenciales, además de trasladar a personas sin techo a refugios o espacios calefaccionados.

Mezcla invernal y advertencia por hielo para Nueva York en el pronóstico del martes

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó condiciones inestables para el martes. En su discusión de pronóstico, la oficina de Nueva York emitió una Advertencia de Clima Invernal para sectores del oeste de Passaic en Nueva Jersey y para los condados de Orange y Putnam, así como partes del norte de Connecticut.

Advertencia de clima invernal: el NWS ha emitido alertas para sectores del norte de Nueva Jersey, el valle del Hudson y Connecticut

Según el NWS, el ingreso de un sistema frontal desde el Atlántico generará inicialmente precipitaciones en forma de nieve. No obstante, el flujo del este desde el océano favorecerá un rápido aumento de la temperatura en superficie en zonas costeras, lo que provocará una transición a lluvia hacia el final de la mañana o primeras horas de la tarde.

La persistencia del aire gélido en superficie incrementa la probabilidad de una mezcla invernal con acumulación ligera de hielo por lluvia engelante. El organismo indicó que en las zonas más elevadas y septentrionales podría registrarse una fina capa de hielo, con acumulaciones de algunas centésimas de pulgada antes de que la precipitación cambie definitivamente a lluvia hacia la noche.

El informe también detalló que la lluvia más intensa se concentrará durante la noche del martes, cuando el frente cálido se desplace temporalmente sobre la región antes de retroceder hacia el sur. Los acumulados de precipitación líquida oscilarán entre 0,5 y 0,75 pulgadas (1,27 y 1,9 centímetros), con los valores más altos en el este de Long Island y el sureste de Connecticut.

El alivio llegará a Nueva York a mitad de semana

Pese al retorno del frío intenso y a la amenaza de precipitación invernal, el cambio de tendencia no tardará demasiado. El giro más marcado se espera a partir del jueves. “Comenzaremos a ver que las temperaturas suben por encima de lo normal, hacia mediados de los 50°F (12°C a 13°C)”, adelantó el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Joe Pollina, a Gothamist.

Los modelos meteorológicos indican un cambio abrupto a partir del jueves 5 de marzo. Se proyecta que las temperaturas superen los 55°F (13°C), con lluvia ANGELA WEISS - AFP

El NWS reforzó esa perspectiva en su sección de mensajes clave. La agencia prevé un período prolongado con temperaturas superiores al promedio desde el jueves hasta comienzos de la próxima semana.

Entre jueves y sábado, los registros estarán alrededor de 10°F por encima de lo habitual, mientras que domingo y lunes podrían ubicarse hasta 20 grados Fahrenheit por encima de la media.

Además del ascenso térmico, se anticipa un patrón mayormente lluvioso hacia el final de la semana y el inicio de la siguiente, aunque con temperaturas suficientemente suaves como para que las precipitaciones sean en forma de lluvia. Las zonas costeras podrían mantenerse algunos grados más frescas debido al flujo del sur proveniente de un océano aún frío, con temperaturas superficiales en los 30°F (-1°C a 4°C).