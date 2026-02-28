Alerta en Nueva York y Nueva Jersey: lo que se espera este sábado y domingo con una nueva ronda de nieve y frío

Tras varios días con variaciones térmicas y sistemas débiles, los pronósticos anticipan la llegada de un frente ártico que podría provocar nevadas dispersas, un marcado descenso de las temperaturas y condiciones peligrosas en rutas y calles tanto en Nueva York como en Nueva Jersey. Aunque no se espera una tormenta de gran magnitud, los especialistas advierten que el fenómeno podría generar complicaciones puntuales entre la noche del sábado 28 de febrero y el domingo 1° de marzo.

Un sábado todavía estable antes del cambio brusco

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Nueva York y la oficina de Mount Holly NJ, el viernes 27 de febrero y gran parte del sábado 28 estarán dominados por un sistema de alta presión que permitirá un breve período de tiempo más templado y seco en Nueva Jersey, Nueva York y zonas cercanas.

Durante ese lapso, las temperaturas máximas alcanzarán valores ubicados entre los bajos 40°F y bajos 50°F (4°C a 10°C) el viernes, mientras que el sábado podrían escalar hasta los altos 40°F y altos 50°F (9°C a 14°C).

Un hombre remueve la nieve de un auto en el barrio de Harlem, en Nueva York

Este leve repunte térmico contribuirá a derretir buena parte de la nieve existente, lo que generará una falsa sensación de estabilidad meteorológica antes del ingreso del aire ártico. Sin embargo, los meteorólogos advierten que este calentamiento será temporal y funcionará como antesala de un cambio abrupto previsto para la noche del sábado.

La llegada del frente ártico: nieve dispersa entre sábado y domingo

El punto central del pronóstico se concentra en el avance de un frente frío de origen ártico que cruzará la región durante la noche del sábado hacia la madrugada del domingo. Según el NWS de Nueva York, este sistema podría generar chaparrones de nieve aislados a lo largo de su desplazamiento, con mayor probabilidad en áreas ubicadas al norte y oeste de la Gran Manzana.

Los especialistas explican que existe una baja pero vigente posibilidad de ráfagas intensas, fenómenos caracterizados por reducciones repentinas de visibilidad y acumulaciones rápidas en cortos períodos. Aunque el potencial general es limitado, no se descarta una ligera cobertura de nieve o acumulaciones menores que podrían alcanzar hasta unas décimas de pulgada en sectores específicos.

El escenario meteorológico cambiará drásticamente la noche del sábado con el cruce de un frente frío de origen ártico, que pondrá fin a las condiciones templadas y reintroducirá temperaturas de congelación

Estas precipitaciones serían breves, pero suficientes para afectar la circulación nocturna y las primeras horas del domingo, especialmente si coinciden con el descenso acelerado de la temperatura tras el paso frontal.

Domingo con aire ártico y frío por debajo de lo normal

Una vez que el frente avance hacia el océano Atlántico, el ingreso de una masa de aire ártico provocará un cambio significativo en el ambiente. El NWS de Nueva York anticipa temperaturas considerablemente inferiores a los promedios habituales para finales de febrero.

Durante la noche del domingo y extendiéndose hasta la del lunes, las temperaturas mínimas caerán hasta valores ubicados en la franja de los teens, es decir, alrededor de 10°F a 19°F (-12°C a -7°C).

En tanto, las máximas del lunes apenas alcanzarán registros en los 20°F (-6°C aproximadamente), lo que consolidará un escenario plenamente invernal. Este enfriamiento posterior aumenta el riesgo de congelamiento rápido de superficies húmedas, lo que podría recrear episodios de hielo negro similares a los observados previamente en la semana.

El inicio de la próxima semana será plenamente invernal; las temperaturas máximas del lunes difícilmente superarán los 20°F (-6°C), lo que mantendrá cualquier humedad residual congelada en las superficies urbanas

Lo que anticipa el pronóstico para los días posteriores

Más allá del fin de semana, el NWS de Nueva York indica que varias ondas de baja presión podrían acercarse nuevamente a la región durante la próxima semana, lo que aumenatará las probabilidades de nuevas precipitaciones. Aunque las tendencias actuales muestran sistemas menos intensos desplazándose mayormente al sur, todavía no se descarta completamente la posibilidad de algunas pulgadas de nieve en eventos futuros.

Los empleados de saneamiento en Nueva York trabajan en medio de la tormenta invernal

En paralelo, el NWS de Nueva Jersey sostiene que existe entre un 50% y un 70% de probabilidad de nevadas medibles entre el lunes y el martes, aunque el nivel de incertidumbre aún es elevado debido a diferencias entre los modelos de pronóstico respecto al comportamiento de los sistemas atmosféricos en niveles altos.