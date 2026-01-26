Hasta cuándo durará la ola de frío en Nueva York y Nueva Jersey: la calma después de la tormenta invernal

La región del noreste de Estados Unidos comienza a salir del impacto inmediato de la tormenta invernal que dejó nieve, hielo y serias complicaciones en los traslados. Aunque las advertencias ya fueron levantadas, una intensa masa de aire ártico se afianza sobre Nueva York y Nueva Jersey, por lo que se mantendrán las temperaturas extremadamente bajas durante varios días.

Clima en la ciudad de Nueva York: frío persistente y calles resbaladizas

Tras el paso del sistema invernal, la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Nueva York informó que la advertencia por tormenta fue discontinuada , aunque las condiciones adversas no desaparecerán del todo .

informó que , aunque . El principal problema ya no son las nevadas, sino el frío intenso que impedirá el derretimiento del hielo acumulado y mantendrá riesgos en calles y veredas.

El lunes, la Ciudad de Nueva York mantendrá temperaturas cercanas al punto de congelación NWS

Durante este lunes, las temperaturas mostrarán una leve moderación respecto de los valores más extremos, pero aun así se mantendrán apenas por debajo del punto de congelación. Las máximas quedarán cerca de los 32°F (0°C), mientras que la sensación térmica apenas logrará superar los valores de entre 15°F y 19°F (-9°C a -7°C). Este contexto hará que el hielo y la nieve residual prácticamente no se derritan, lo que prolongará las condiciones resbaladizas, especialmente durante la mañana.

El ingreso de nuevos refuerzos de aire frío se hará sentir con fuerza a partir de la noche del lunes y durante el martes. Los valores mínimos caerán de manera pronunciada, con registros que descenderán a un solo dígito o a los bajos “teens”, es decir, entre 9°F y 14°F (-13°C a -10°C). A esto se suman vientos que empujarán la sensación térmica hasta valores cercanos o incluso levemente inferiores a 0°F (-18°C).

El enfriamiento continuará durante la noche del martes y las primeras horas del miércoles. Con el debilitamiento parcial del viento, el frío se volverá aún más crudo en términos de temperatura real, con valores ampliamente generalizados en un solo dígito. Aunque las sensaciones térmicas quedarán apenas por debajo de los criterios formales de advertencia, el riesgo para la salud se mantendrá elevado.

Lunes : temperaturas que se acercan al punto de congelación, pero sin superarlo. Persisten superficies congeladas y riesgo para peatones y conductores.

: temperaturas que se acercan al punto de congelación, pero sin superarlo. Persisten superficies congeladas y riesgo para peatones y conductores. Lunes por la noche y martes : mínimas en un solo dígito, con sensaciones térmicas cercanas a 0°F (-18°C). Las máximas del martes apenas alcanzan entre 18°F y 23°F (-8°C a -5°C).

: mínimas en un solo dígito, con sensaciones térmicas cercanas a 0°F (-18°C). Las máximas del martes apenas alcanzan entre 18°F y 23°F (-8°C a -5°C). Martes por la noche y miércoles temprano: temperaturas de un solo dígito, con frío sostenido y escaso alivio incluso durante las horas diurnas.

De acuerdo con el NWS de Nueva York, una nueva y potente irrupción de aire ártico llegará a mitad de semana. Desde la noche del miércoles y durante el jueves y el viernes, el frío no solo se mantendrá, sino que podría incluso superar al episodio más reciente. Aunque hacia el fin de semana se espera una leve moderación, los valores seguirán muy por debajo de lo normal para esta época del año.

Clima en Nueva Jersey: una ola de frío peligrosa y prolongada

En Nueva Jersey, el panorama es incluso más severo en términos de duración e intensidad del frío. La oficina del NWS en Mount Holly confirmó que todas las advertencias por tormenta invernal fueron levantadas luego del cese de la nieve, el aguanieve y la lluvia helada. No obstante, la atención se desplazó rápidamente hacia el frío extremo, al punto de emitirse una Advertencia por Clima Frío debido a sensaciones térmicas bajo cero.

Los meteorólogos advirtieron que la región enfrentará “un tramo prolongado de frío peligroso y potencialmente histórico” , con máximas diurnas muy por debajo del punto de congelación y mínimas nocturnas en un solo dígito.

, con máximas diurnas muy por debajo del punto de congelación y mínimas nocturnas en un solo dígito. Este patrón se extenderá durante buena parte de la semana y posiblemente hasta el fin de semana.

Este lunes será el día menos frío de la semana en Nueva Jersey NWS

El lunes se perfila como el día más “templado” del período, con máximas que apenas alcanzan entre 25°F y 29°F (-4°C a -2°C). Aun así, estos valores aún son muy inferiores a los promedios estacionales.

Durante la noche del lunes, el termómetro se desplomará en toda la región. Las mínimas bajarán a un solo dígito y los vientos se mantendrán intensos, con ráfagas de entre 20 y 30 millas por hora (32 a 48 km/h). Esta combinación generará sensaciones térmicas generalizadas por debajo de 0°F (-18°C), e incluso alcanzará valores cercanos a -15°F (-26°C) en sectores como el sur de los Poconos.

El martes no ofrecerá demasiado alivio. Las máximas apenas se ubicarán entre 18°F y 23°F (-8°C a -5°C), con sensaciones térmicas igualmente peligrosas durante la noche. Por esta razón, la Advertencia por Clima Frío se extiende de manera continua desde la noche del lunes hasta la mañana del miércoles.

Un nuevo refuerzo de aire ártico ingresará durante la noche del martes con el paso de un frente frío seco. Aunque no se esperan precipitaciones, el impacto principal será una caída aún más marcada de las temperaturas.

El fin de semana podría llegar una leve moderación en las temperaturas de Nueva York y Nueva Jersey ANGELA WEISS - AFP

El jueves por la noche se perfila como el momento más crudo de la ola polar. Las sensaciones térmicas podrían descender hasta entre -15°F y -25°F (-26°C a -32°C) en áreas del interior, con potencial impacto en la infraestructura energética y riesgos de congelación e hipotermia en pocos minutos sin la protección adecuada.

¿Cuándo llegará el alivio climático a Nueva York y Nueva Jersey?

Tanto en Nueva York como en Nueva Jersey, los pronósticos coinciden en que el frío extremo no será un evento aislado, sino una seguidilla de refuerzos de aire ártico que mantendrán las temperaturas muy por debajo de lo normal durante varios días.

Hacia el fin de semana se espera una leve moderación, aunque insuficiente para hablar de un retorno rápido a condiciones normales. Como subrayan las oficinas del NWS, se trata de una combinación poco frecuente de intensidad y duración, que obliga a la población a mantenerse informada y extremar precauciones ante la ola de frío.