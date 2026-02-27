Hochul denunció el caso de un migrante detenido por la CBP en Nueva York que apareció muerto tras ser liberado

La muerte de un refugiado de Myanmar en la ciudad de Buffalo generó polémica en el estado de Nueva York. El hombre había sido liberado de la custodia federal y días más tarde apareció sin vida. El caso tomó dimensión estatal cuando la gobernadora Kathy Hochul cuestionó públicamente el accionar de las autoridades migratorias y reclamó explicaciones urgentes.

Hochul cuestiona a la CBP por la muerte de un refugiado en Buffalo

La gobernadora Hochul intervino directamente en la discusión tras conocerse el desenlace del caso y apuntó contra el proceder de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, sostuvo que el control migratorio no puede desligarse de principios básicos de humanidad y responsabilizó a las autoridades federales por lo ocurrido.

La gobernadora Hochul sentenció que "asegurar las fronteras" no justifica el abandono de los principios de humanidad básica Captura YouTube/Governor Kathy Hochul

Según expresó la mandataria, agentes de la CBP liberaron a un hombre con discapacidad visual severa y lo dejaron librado a su suerte para regresar a su hogar sin asistencia.

“Podemos asegurar nuestras fronteras y aun así mostrar humanidad básica”, afirmó. En ese mismo mensaje, agregó que el hombre nunca logró regresar y remarcó que los neoyorquinos merecen respuestas y rendición de cuentas por lo sucedido.

El hallazgo del cuerpo en Buffalo: un refugiado de 56 años

De acuerdo con la información publicada por The Buffalo News, el fallecido fue identificado como Nurul Amin Shah Alam, un refugiado de Myanmar de 56 años. El hombre había sido reportado como desaparecido tras quedar bajo custodia de la Patrulla Fronteriza estadounidense.

Su cuerpo fue encontrado por agentes policiales de Buffalo el martes por la noche, luego de una llamada al servicio de emergencias 911 que alertó sobre una persona sin vida en Perry Street, cerca del KeyBank Center.

El fallecido, un hombre de 56 años, era prácticamente ciego, no hablaba inglés y carecía de habilidades para utilizar dispositivos móviles ARchivo

El descubrimiento ocurrió poco después de las 20.30 hs (hora local), varios días después de su liberación. Las autoridades confirmaron posteriormente su identidad y notificaron a la familia.

El examen forense determinó que la causa de muerte estuvo relacionada con problemas de salud, descartándose tanto homicidio como exposición climática como factores determinantes.

Sin embargo, la policía local inició una investigación para reconstruir la secuencia de hechos y el período transcurrido entre su liberación y el momento en que fue encontrado muerto.

La liberación, bajo cuestionamientos por familiares

Según reconstruyó The Buffalo News, agentes federales fueron acusados de haber dejado a Shah Alam el jueves anterior en un local de la cadena Tim Hortons ubicado sobre Niagara Street, sin informar a familiares ni a terceros responsables sobre su situación.

El cuerpo de Shah Alam fue localizado por la policía de Buffalo el martes por la noche en las inmediaciones del KeyBank Center, tras una llamada al 911. Su ubicación estaba a unas 4 millas (6 kilómetros) de donde había sido dejado por agentes federales CBP

El hombre presentaba graves limitaciones: era prácticamente ciego, no hablaba inglés y tenía dificultades de movilidad, además de no poder utilizar un teléfono celular.

Amigos y allegados difundieron posteriormente avisos de búsqueda en los que señalaban estas condiciones, lo que incrementó la preocupación dentro de la comunidad inmigrante local. El cuerpo fue hallado aproximadamente a cuatro millas (seis kilómetros) del lugar donde había sido dejado.

La Patrulla Fronteriza sostuvo, en declaraciones citadas por el medio, que el hombre aceptó voluntariamente un “traslado de cortesía” hacia una cafetería considerada un sitio cálido y seguro cercano a su última dirección conocida. Además, indicaron que no observaron señales de angustia ni discapacidades que requirieran asistencia especial al momento de su liberación.