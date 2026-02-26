Asilo en EE.UU.: el cambio que propone el DHS para el permiso de trabajo (EAD) que aplicaría después de abril 2026

Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) propuso una modificación en las reglas para los solicitantes de asilo en Estados Unidos. A partir de las nuevas normas, cambiaría el plazo en el que estos migrantes pueden solicitar un permiso de trabajo.

No más 180 días: ahora los solicitantes de asilo deberían esperar 365 días para pedir un EAD

De acuerdo con lo que presenta el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) en su sitio web, el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglé) aplica para ciertas categorías de migrantes.

El EAD es un requisito para que ciertos migrantes en Estados Unidos puedan solicitar un empleo formalmente 123RF - 123RF

Se solicita a través del Formulario I-765 y corresponde a extranjeros sin green card y cuya autorización para estar en EE.UU. no esté relacionada con un fin laboral, como es el caso de las visas de trabajo.

En ese sentido, los solicitantes de asilo pueden pedir la habilitación formal para trabajar si su caso no fue resuelto en 180 días. Sin embargo, el DHS presentó recientemente una propuesta para cambiar esa norma.

De acuerdo con el documento, se modificaría ese umbral de 180 a 365 días. Por lo tanto, en caso de que finalmente se aplique, quienes hayan llegado al país norteamericano y pedido el recurso legal tendrían que esperar como mínimo un año para poder solicitar el EAD.

Sin el permiso de empleo, los migrantes están inhabilitados para solicitar un trabajo formalmente, a pesar de que su estadía en el país norteamericano sea legal.

El DHS propuso aumentar el tiempo de espera para que los solicitantes de asilo puedan pedir un EAD ante el Uscis Carolyn Kaster - AP

La medida todavía no entró en vigor, sino que comenzó el período en el que las autoridades reciben comentarios sobre la propuesta, de acuerdo con lo que consta en la publicación del Federal Register. Ese tiempo se extiende hasta el 24 de abril, por lo que la entrada en vigor sería posterior.

La regla del DHS también podría demorar las solicitudes del EAD ante el Uscis

Sumado al piso de 365 días para que los solicitantes de asilo puedan pedir el permiso de trabajo, también se suma otra complicación para los extranjeros.

La norma propuesta por el DHS autoriza a que el Uscis disponga de manera unilateral sus plazos máximos de respuesta. Esto habilitaría a la entidad a demorar el procesamiento del EAD según lo disponga internamente.

La propuesta de Trump: congelar los pedidos de EAD para solicitantes de asilo

En la misma línea de la propuesta presentada por el DHS, una idea del gobierno de Donald Trump también perjudicaría a estos inmigrantes para conseguir la autorización de empleo.

La regla de los 10 días del Uscis: cómo informar un cambio de dirección en línea

Según detalló CBS News, la propuesta es congelar las solicitudes del permiso de trabajo hasta que EE.UU. alcance un tiempo de respuesta promedio de 180 días a los casos de asilo.

De acuerdo a datos oficiales de 2024, el 77% de los pedidos de asilo ante el Uscis llevaban más de 180 días sin resolver. En ese panorama, la intención de la administración Trump sería demorar los EAD hasta resolver ese retraso en el procesamiento de los casos.

Sin embargo, en términos prácticos, la combinación de ambas medidas podría resultar en que los migrantes no obtengan la autorización por un largo tiempo. Según el medio, las autoridades aseguran que, con las condiciones actuales, se tardaría entre 14 y 173 años en llegar al promedio de 180 días.