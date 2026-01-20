Indignación en Brooklyn: el líder religioso guatemalteco que fue detenido en una redada del ICE en Nueva York

Una iglesia de Brooklyn exige la liberación de Sebastián Ordóñez, un diácono de origen guatemalteco que fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) cuando salía de su casa.

Punto por punto: cómo fue el arresto del diácono

De acuerdo con CBS News, los agentes interceptaron a Ordóñez en la madrugada del 15 de enero mientras salía de su domicilio ubicado en Bensonhurst.

Ordóñez es de Guatemala, pero su familia y amigos cercanos dicen que no tiene antecedentes de delitos violentos Captura de pantalla/ Univision

Los líderes de la comunidad dijeron que él fue detenido durante una operación matutina que tuvo como objetivo un edificio de apartamentos en Bay Ridge Parkway.

“Vivía aquí. Solo iba a trabajar”, dijo el obispo Erick Salgado en diálogo con el medio citado. “Y lo esperaban afuera con un café, recogiendo a todos los que salían del edificio”.

El obispo conoce a Sebastián desde hace 18 años. Este servía servía como diácono y secretario en un centro religioso de Bay Ridge, en el sur de Brooklyn, donde ocurrió el arresto.

Tricia McLaughlin, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), dijo que los agentes del ICE lo arrestaron por ser “un extranjero ilegal de Guatemala que admitió estar ilegalmente en Estados Unidos”.

El rechazo de la familia a las acusaciones y pedido de liberación

Sus familiares y amigos cercanos aseguran que el diácono no cuenta con antecedentes de delitos violentos y que ha sido parte de la comunidad de Brooklyn durante casi 20 años.

el obispo Salgado y otros miembros de la comunidad se reunieron para exigir que los representantes federales actúen con rapidez para poner fin a la aplicación de la ley migratoria federal

Por tanto, su abogado Michael Musa-Obrego sostuvo en The Hills que su cliente tenía derecho al debido proceso. “No puedes acercarte a la gente sin más, discriminarla, mirarla como si fuera diferente y asumir o presumir que están aquí de manera ilegal”.

Salgado y otros miembros de la comunidad se reunieron el viernes 16 de enero para exigir la liberación del líder religioso y el fin de la aplicación de la ley migratoria federal.

“Tenemos que oponernos a este disparate. Contra este acto ilegal de nuestro presidente”, dijo la miembro del Concejo de la Gran Manzana, Susan Zhuang. “Tenemos que asegurarnos de que todos merezcan el debido proceso, independientemente de su estatus legal en este país”.