“El horror”: la reacción de Mamdani en Nueva York tras enterarse de la muerte de una mujer a manos del ICE

El miércoles a la mañana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desarrolló una operación en Minneapolis que resultó en la muerte de una mujer. Al enterarse de la noticia, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, emitió una declaración en la que calificó el hecho como “el horror más reciente en un año lleno de crueldad”.

La reacción de Mamdani en Nueva York

En una operación de control migratorio en Minneapolis, Minnesota, Renee Good, de 37 años, perdió la vida luego del disparo de un agente.

A través de su cuenta en X, Mamdani afirmó: “Esta mañana [por ayer], un agente del ICE asesinó a una mujer en Minneapolis, solo el horror más reciente en un año lleno de crueldad".

El alcalde Zohran Mamdani lamentó el asesinato de una mujer a manos del ICE y sostuvo que "Nueva York apoya a los inmigrantes hoy y todos los días"

A continuación, el alcalde demócrata, que asumió el 1° de enero, ratificó la postura de su administración en favor de la inmigración. “Mientras el ICE ataca a nuestros vecinos en todo Estados Unidos, es un ataque contra todos nosotros. Nueva York apoya a los inmigrantes hoy y todos los días", escribió.

Ante el desconcierto que suscitó el hecho, manifestantes se congregaron en la Gran Manzana para pedir justicia, según informó ABC News.

Al grito de “Renee Nicole Good”, el nombre de la fallecida, marcharon hasta la puerta del 26 Federal Plaza, sede del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en Nueva York.

La muerte de una mujer a manos del ICE en Minneapolis

Como parte de su ofensiva contra la inmigración, el gobierno de Donald Trump desplegó 2000 agentes en Minneapolis esta semana. El miércoles por la mañana, realizaron una operación de control migratorio en la que oficiales rodearon el auto de Good.

En un video citado por CBS News, se puede escuchar que uno de los agentes grita “salga del auto”. Cuando Good intenta dar marcha atrás para escapar, un oficial trata de abrir la puerta sin éxito.

A continuación, otro agente se coloca frente al automóvil y, mientras Good continúa con su avance, saca su arma de fuego y le dispara varias veces.

En un video difundido en redes sociales se puede ver cuando el agente del ICE dispara varias veces contra el vehículo de la mujer usicegov

Al conocer la noticia, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, brindó una conferencia de prensa en la que criticó el accionar. “No los queremos aquí. Su razón declarada para estar en esta ciudad es crear algún tipo de seguridad y están haciendo exactamente lo contrario”, sostuvo.

En esa línea, indicó que “lo que están haciendo es generar caos y desconfianza” y responsabilizó a la agencia por la muerte de Good.

“Los residentes de Minneapolis que han vivido allí durante mucho tiempo y que tanto han contribuido a nuestra ciudad, a nuestra cultura y a nuestra economía están siendo aterrorizados, y ahora alguien ha muerto. Es culpa suya, y también es su responsabilidad irse”, expresó.

Además, cuestionó la versión del gobierno federal: “Tras haber visto el video, quiero decirles a todos directamente: eso es una mentira. Un agente usó su poder de forma imprudente y resultó en la muerte de alguien”.

La versión del gobierno federal y el ICE sobre la muerte de la mujer en Minneapolis

Frente a la repercusión que generó el hecho, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, describió a Good como una de varios “alborotadores violentos” que según su versión “comenzaron a bloquear a los oficiales del ICE”.

“Un agente del ICE, temiendo por su vida y la de sus compañeros en el cumplimiento de la ley y la seguridad pública, disparó de manera defensiva”, relató en X.

Posteriormente, señaló que el incidente es una “consecuencia directa de los constantes ataques y la demonización de nuestros oficiales por parte de políticos de santuario”.

El mensaje de Donald Trump tras la muerte de una mujer en Minneapolis por disparos del ICE AP

Por su parte, el presidente Donald Trump utilizó su cuenta en Truth Social para pronunciarse sobre el hecho y sostuvo que sucedió “en defensa propia”.

“La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la que conducía el coche se comportó de forma muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose. Luego atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia”, manifestó.

Si bien Trump expresó en el texto que por el video “cuesta creer que el agente esté vivo”, las imágenes no dejan en claro si la mujer atropelló al oficial que le disparó.