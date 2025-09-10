“Inspirador”: una nueva encuesta revela dónde reside el mayor apoyo a Zohran Mamdani en Nueva York

Una nueva encuesta reveló que Zohran Mamdani, el joven político demócrata que derrotó a Andrew Cuomo, exgobernador del estado de Nueva York, en las primarias de junio, concentra su mayor apoyo entre los votantes más jóvenes. Con 31 años, Mamdani se destacó por sus propuestas progresistas como la gratuidad del transporte público y el control de los aumentos del alquiler.

Encuesta: Mamdani lidera las elecciones en Nueva York entre los jóvenes votantes

A pesar de que faltan 57 días para las elecciones, una encuesta de The New York Times y la Universidad Siena muestra que Cuomo enfrenta un “panorama difícil”. El exgobernador registra una desventaja de más de 20 puntos frente a Mamdani en una contienda de cuatro candidatos, con 46% frente a 24%, mientras que el republicano Curtis Sliwa y el alcalde Eric Adams están por detrás.

Mamdani, el joven político demócrata e independiente, está 20 puntos porcentuales por encima de Cuomo manhattan institute

Incluso si estos dos candidatos abandonaran, Cuomo lograría reducir la diferencia a menos de cinco puntos, y aun así Mamdani mantendría la delantera, 48% contra 44%.

El panorama favoreció al joven político demócrata desde que derrotó a su contrincante en las primarias de junio por 12 puntos porcentuales. El exgobernador, de 67 años, quien buscaba un regreso político, continuó su campaña respaldada por desarrolladores inmobiliarios y empresarios.

Mientras que Mamdani concentró su apoyo principalmente entre los votantes jóvenes: su proporción de seguidores de 18 a 29 años es siete veces mayor que la de Cuomo, y más de cuatro veces superior entre los de 30 a 44 años. Solo entre los votantes de 65 años o más ambos candidatos registran niveles similares de apoyo.

Qué revelan las encuestas sobre la ventaja de Mamdani frente a Cuomo

Cuomo calificó a Mamdani como “una amenaza existencial para la ciudad de Nueva York”, pero la encuesta indica que sus ataques no tuvieron el efecto esperado. El joven fue el único candidato visto positivamente por la mayoría de los votantes, con un 52% que expresó una impresión “muy favorable” o “algo favorable” hacia él, frente al 36% que aplicó esos términos a su contrincante.

Cuomo, de 67 años y en busca de un regreso político, siguió adelante con su campaña con el apoyo de desarrolladores inmobiliarios y empresarios Reuters

Asimismo, el 63 % de los encuestados consideró que el joven político es “inspirador”, frente al 43% que opinó lo mismo de Cuomo. Además, el 56% aseguró que Mamdani “se preocupa por personas como yo”, ocho puntos más que los que dijeron lo mismo sobre el exgobernador.

Sin embargo, llamó la atención que aproximadamente la mitad de los seguidores del demócrata no esperan que cumpla todas sus promesas. En cuanto a una de sus políticas clave, la gratuidad de los autobuses en la ciudad, cerca del 57% consideró que los funcionarios no deberían implementarla, pese a que el 60% apoyaba o apoyaba firmemente la propuesta.

Ante la pregunta de quién sería el alcalde más eficaz, la diferencia entre Mamdani y Cuomo fue de cuatro puntos porcentuales, con el exgobernador al frente, 57% contra 53%. Sin embargo, el independentista llevaba una ventaja de cinco puntos cuando se preguntó quién “haría el mejor trabajo” al tratar con la administración Trump. En cuanto a la lucha contra la delincuencia, el demócrata superó por un punto a su contrincante, 30% contra 29%, mientras que Sliwa obtuvo 23% y Adams 15%.

El candidato independiente aventaja por cinco puntos cuando se preguntó quién “haría el mejor trabajo” al interactuar con la administración Trump Foto Facebook Zohran Kwame Mamdani

Los votantes confiaron más en Mamdani que en Cuomo para enfrentar los desafíos de asequibilidad de la ciudad, 49% contra 23%. Su propuesta de congelar los aumentos de los departamentos con renta regulada recibió un apoyo alto: casi el 70% de los encuestados, que incluían los seguidores del exgobernador y Adams, la respaldaron. También resultó popular su idea de aumentar los impuestos a los neoyorquinos con mayor poder adquisitivo.

Aun así, la propuesta de Cuomo de limitar quién puede arrendar apartamentos con el alquiler controlado también contó con respaldo. El exgobernador, quien calificó a Mamdani como “un fraude, un hijo adinerado de privilegio que se hace pasar por clase trabajadora”, propuso establecer límites de ingresos para los inquilinos de los departamentos.