Apple competirá con Samsung en EE.UU.: así podría ser el diseño de su segundo iPhone plegable

Apple ha trabajado para resolver los problemas clásicos en los teléfonos plegables y se prepara para el lanzamiento de un nuevo iPhone que competirá con Samsung al ofrecer una batería optimizada. De acuerdo a los primeros informes, su siguiente apuesta tendrá ventajas en su diseño y tecnología.

iPhone se prepara para el lanzamiento de su segundo plegable

Apple aseguró que este 2026 sería el año en el que lanzaría su primer modelo plegable, pero aunque eso aún no ha ocurrido, la compañía ya prepara su segundo modelo. Sus nuevos productos competerían con las grandes marcas como Samsung y Motorola, que ya tienen productos de este mismo estilo, señaló Applesfera.

El segundo plegable de Apple tendría un diseño similar al de sus competidores como Samsung y Motorola (Amazon)

Según las filtraciones, Apple ha cambiado algunas características claves en este segundo diseño plegable, ya que no solo se dobla y desdobla, sino que también sus botones cambian de lugar, y promete tener una mayor capacidad de batería sin modificaciones en el grosor del celular.

Las primeras imágenes del iPhone plegable indican que los botones de volumen estarán en la parte superior del dispositivo y están alineados a la derecha, algo que Apple ya había hecho con el iPad mini.

Estas decisiones habrían sido tomadas en función a la operación del dispositivo, ya que se evitó pasar cables por debajo de la pantalla plegable, así evitarían riesgo de fallas o una eficiencia reducida.

El lado izquierdo del teléfono no tendrá ningún botón, lo que permite que todo el espacio esté dedicado a la pantalla y a la batería de más de 5.500 mAh que promete la marca.

El nuevo iPhone plegable se lanzaría en otoño de 2026, en caso de que Apple consiga dominar los retos del diseño (UniverseIce)

Otro de los cambios importantes es que el iPhone plegable tendrá dos cámaras traseras con un módulo negro, independiente al tono del resto del teléfono, lo que rompe completamente con la tradición en diseño de Apple.

Cuándo será el lanzamiento del primer iPhone plegable

Applesfera explica que el primer modelo de Apple se lanzará en otoño de 2026, en caso de que la compañía logre resolver todos los problemas clásicos que se presentan en este tipo de teléfonos móviles, como pantallas con pliegues o bisagras poco resistentes.

Las filtraciones también apuntan a que solo existirán dos colores de lanzamiento y que la cámara delantera será más pequeña y discreta, ya que el modelo no tendrá Face ID, solo Touch ID.

Respecto al diseño interno del nuevo modelo, se ha dicho que su estructura es optimizada y apilada “tipo sándwich”, además de perfectamente ensamblada para mejorar el espacio de pantalla y batería.

El nuevo iPhone plegable solo estaría disponible en dos colores tras su lanzamiento en otoño de 2026 (UniverseIce)

También se rumora que será la batería más grande jamás usada en un iPhone, con tecnología nueva y sin desaprovechar nada de espacio. Al principio será tipo libro en su apertura, y posteriormente habrá un modelo tipo concha, similar al de Samsung Galaxy Flip.

Cómo es el Samsung plegable y cuánto cuesta

El modelo conocido como Samsung Galaxy Z Flip 7 tiene un valor aproximado de US$1600, según el sitio web de la marca.

El Samsung Galaxy Z Flip 7 tiene un valor aproximado de entre US$1000 y US$1600 (Xataka)

Algunos de los colores disponibles son azul, negro, coral y menta. Dentro de sus características principales destaca la pantalla principal Dynamic AMOLED 2x de 2520 x 1080 (FHD+).

Por otro lado, la pantalla secundaria cuenta con tecnología Super AMOLED y una definición de 1048 x 948. Sus cámaras son de alta definición, y la trasera tiene una grabación de video en Ultra HD.

Su capacidad de batería es menor a la que se filtró en el nuevo iPhone, ya que cuenta con 4.300 mAh, que promete un tiempo de reproducción de video de hasta 31 horas.

Por otro lado, el modelo Galaxy Z Fold7 también es plegable y tiene un valor aproximado de US$2800 y una batería de 4.400 mAh. Que continúa por debajo de lo que prometería Apple en su nuevo diseño.