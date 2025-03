Kathy Hochul cruzó al político que podría destronarla como gobernadora de Nueva York: “Estoy preocupada”

Kathy Hochul intensificó su tono político durante el fin de semana en Albany. En un evento que estuvo marcado por críticas hacia líderes conservadores, apuntó directamente contra el congresista republicano Mike Lawler, quien evalúa lanzarse como candidato a gobernador de Nueva York 2026. Con frases punzantes y un tono desafiante, la mandataria estatal encendió una disputa que anticipa una campaña agitada en esa jurisdicción del noreste de Estados Unidos, donde ya suenan varios nombres para sucederla.

Mike Lawler, en la mira de Kathy Hochul por un comentario polémico

Durante el desayuno sindical del sábado, uno de los momentos más concurridos de la conferencia anual “Somos” el pasado sábado, Hochul se burló en público de Mike Lawler, diputado por el Valle del Hudson, a quien acusó de lanzar ataques racistas contra un funcionario latino electo.

“Tenemos a este congresista, Mike algo… Mike Lawler tal vez”, expresó. Acto seguido, arremetió: “Estoy un poco preocupada… ¿Acaso no aprenden en la clase de estudios sociales de la escuela secundaria que hay que ser ciudadano para ser elegido en nuestro estado, en nuestro país? No se pueden inventar estas cosas”.

La referencia apuntó a una reunión reciente de la Junta de Legisladores del condado de Westchester. Allí, Lawler puso en duda la ciudadanía del legislador José Alvarado después de que este preguntó qué hacer si agentes de inmigración lo abordaban. “Supongo que eres ciudadano. Tal vez no lo seas”, lanzó el congresista.

Por la noche, en la gala de becas de la misma conferencia, Hochul redobló la ofensiva contra su posible oponente y esta vez no esquivó el nombre. “Tenemos un miembro del Congreso en funciones del Valle del Hudson; sí, estoy hablando de Mike Lawler”, dijo. “¿Sabés lo que le dijo a un funcionario electo de Westchester?”, repitió, al recordar otra vez el episodio que dejó mal parado al republicano.

Quién es Mike Lawler: su ascenso en Nueva York y el temor de Kathy Hochul

Ante estos dichos, Chris Russell, vocero de la campaña de Lawler, declaró a City&State: “Mientras ella hace chistes, él trabaja para frenar el plan de precios de congestión y presionar por aumentar el tope de impuestos”.

Acto seguido, expresó: “No es de extrañar que le pidan a Mike que se presente como candidato a gobernador en 2026, mientras que el propio partido de Hochul está tratando de deshacerse de ella antes de que lleguemos allí”.

A pesar del revuelo, Mike Lawler consolidó su perfil como una de las figuras más relevantes del Partido Republicano en Nueva York. Representante por el Valle del Hudson, ya suena como un posible candidato para la gobernación en 2026.

Una encuesta publicada esta semana por Siena College mostró que en el campo republicano, Lawler lidera la intención de voto en una hipotética primaria de ese partido, seguido por el ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman. Sin embargo, el 60% de los votantes republicanos todavía no eligió candidato, mientras que el 68% del electorado general afirma no conocer o no tener una opinión formada sobre Lawler.

La lucha demócrata en Nueva York, camino a las elecciones 2026

Por el lado demócrata, ya suenan varios nombres que podrían disputar la interna rumbo a 2026, aunque aún no hay definiciones oficiales. La gobernadora Hochul, el vicegobernador Antonio Delgado y el representante Ritchie Torres son los tres dirigentes que más posibilidades concentran dentro del partido. Tanto Delgado como Torres manifestaron su interés en competir, aunque todavía no lanzaron sus candidaturas de manera formal.

Según la última encuesta de Siena College, Hochul parte con una ventaja clara en ese escenario: obtendría el 46% en una primaria demócrata, frente al 11% de Delgado y el 10% de Torres. Además, cuenta con una aprobación del 66% entre votantes de su partido, pese a que su imagen general en el estado aún es negativa: el 50% la desaprueba y el 40% la respalda.

El sondeo también reveló que el 62% de los votantes considera prematuro hablar de candidaturas, aunque un 24% ya formó una opinión sobre el próximo ciclo electoral.